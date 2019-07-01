Новинки июля: «Человек-паук: вдали от дома» и «Король Лев»

Роман КОРНЕЕВ , 1 июля 2019

Существенный недобор полноценных летних блокбастеров в этом году достиг своего пика в июле, откуда на август скоропостижно мигрировали почти все кандидаты на существенные сборы, не желая конкурировать со всё тем же «Диснеем», вновь представленным одним кинокомиксом и одной игровой экранизацией своего классического мультфильма, как это уже случилось в мае. То есть на этот раз на помощь прокату не придут ни лишние выходные, ни рисковые конкуренты, какую-то жалкую альтернативу двум главным премьерам месяца составят разве что многочисленные третьеразрядные релизы, которые никогда ничего значительного не собирали. Впрочем, обо всё по порядку.

4 июля «Марвел» выпускает очередную серию «Человека-паука», включённого в MCU, на этот раз под названием «Вдали от дома». Во время путешествия в Европу паучку приходится противостоять вторжению элементалей при помощи супергероя из параллельной вселенной.

Тем из нас, кому до смерти надоели марвеловские комиксы, остаётся на неделе (помимо дюжины ноунэйм-релизов) сходить на боевик «Клуб анонимных киллеров» с Гэри Олдманом. Впрочем, и у данного фильма роспись более чем средняя.

Далее, 11 июля роль вонаби-блокбастера достаётся очередному женскому боевику Люка Бессона «Анна». Снова русская героиня, на этот раз фотомодель в исполнении Саши Лусс, становится безжалостным киллером. Фильм уже успел ничего не собрать за океаном, да и в целом все уже безнадёжно устали от подобных фильмов.

Альтернативой боевику послужит на неделе зомбо-комедия Джима Джармуша «Мёртвые не умирают». Несмотря на традиционно звёздный состав, фильм на этот раз получился очень лаконичным, практически целиком состоящим из растянутых версий сцен из трейлера, так что даже преданные поклонники творчества мастера вряд ли много потеряют, не посетив киносеанс.

Неделю спустя, 18 июля вновь наступает пора «Диснею» собирать кассу. На этот раз это компьютерно-игровой фильм «Король Лев», в котором Джон Фавро добуквенно переснял культовый мультфильм, использовав при этом классическую музыку. Предыдущие попытки происходили у мышиной империи с переменным, но всё-таки успехом, так что нет повода не продолжить парад-алле.

Альтернативу лидеру на этот раз рискнула составить лишь комедия с Эмили Ратажковски «Искусство обмана».

Зато на последней неделе месяца, 25 июля, состоится самый массовый в сезоне забег никому не нужных новичков, потому что никакого фронтлайнера для этого фрейма не нашлось вовсе. Загибайте пальцы, выходят новый французский «Видок» с Венсаном Касселем, ужастик «Некромант», костюмная драма «Офелия», детские «Приключения Реми», индийская фантастика «Робот 2.0» и танцевальный «Шаг вперёд 6». В общем, ждём очередных антирекродов в и без того небогатом российском прокате.

На этом рубрика «Новинки месяца» прощается с вами до августа, за всеми возможными изменениями и уточнениями графика проката следите на странице новинок кино 2019 года.



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