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Кинотавр 2019: фоторепортаж

Курск:

Курск: Она утонула

Роман КОРНЕЕВ, 28 июня 2019
Статьи » Рецензия Драма
 
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Главная составляющая успеха — это не рейтинги и не масштаб обсуждения. По-настоящему успешное произведение не просто говорит что-то новое по теме или формирует вокруг себя фанатское сообщество. Оно по факту становится каноном, с которым теперь будут сравнивать все высказывания на ту же тему или просто похожие стилистически. Успех «Чернобыля» при всех сопутствующих спорах вокруг т. н. «исторической правды» состоял именно в этом. И «Курску», перенесённому зачем-то Минкультом с марта на июнь (резоны этой конторы вообще не поддаются разумному осмыслению, там, похоже, исключительно революционное сознание работает), в этом смысле несказанно не повезло. Потому что ещё два месяца назад тут было бы что обсуждать — стилистику, атмосферу, актёрскую игру, уровень «клюквы» и допустимых художественных преувеличений на фоне исторических фактов крупнейшей катастрофы эпохи раннего Путина, как и «Чернобыль» был главной катастрофой позднего совка. И споры были бы примерно теми же, и аргументация сторон была бы аналогичной, разве что любимец кинокритиков Винтерберг породил бы куда больше интереса со стороны профессиональной прессы, которая «Чернобыль» по сути прозевала.

Но не судьба. Будучи выпущенным в прокат уже после сериала HBO, «Курск» был обречён на неудачу. Потому что уже интерлюдия с ванной и последующей свадьбой на фоне драмы академика Легасова смотрелась так скучно и так противоестественно, что можно было не продолжать, сколько ни старайся Леа Сейду изображать рунглиш, периодически, через не могу, используя уменьшительные имена вместо полных, «Чернобыль» именно в этом плане куда слабее, но в остальном он настолько на две головы выше своего полнометражного собрата по цеху, что даже удивительно.

Курск

Потому что авторы и «Курска», и «Чернобыля» говорят буквально одинаковым киноязыком: актёрская игра, подходы к сюжету, стилистика кадра, примерно тот же баланс вымышленного и реального, компьютерного и живого, даже просто баланс точек зрения тут идентичный — капитан-подводник, адмирал Адмирал, жена подводника, большой флотский начальник, простой матрос, спасатель на батискафе. Разве что у авторов «Чернобыля» не было возможности включить в сюжет иностранных спасателей, ввиду очевидного неучастия таковых, их роль играет сломавшийся на радиоактивной крыше немецкий робот да оставшаяся в итоге за кадром сессия МАГАТЭ. Даже роль водки в кадре стилистически идентична, настолько всё похоже. Даже пропуски оба сюжета оставили на одном и том же месте — как в сериале решили не снимать первомайскую демонстрацию в Киеве, так и в фильме осознанно оставлен за кадром Путин и его встреча со вдовами моряков в Ведяево, настолько в одну сторону думали авторы обоих постановок. Но какова в итоге разница!

Буквально по каждом пункту Винтерберг проигрывает. Работой постановщика (ну правда, вообще всё мимо и недостоверно), композитора (хор моряков в церкви буквально царапает глаза своим нарочитым символизмом), оператора (все эти мыльные компьютерные задники на фоне гиперреалистичной картинки «Чернобыля»), сценариста (по мелочи выдумано почти всё, часы, свадьба, содержание записки капитана Колесникова), актёров (похожий на небритого Путина главный герой — вообще главная ошибка, местами из-за этого «Курск» начинает походить на какое-то «Железное небо»). Ну и самое главное — очень приблизительной, поверхностной, неточной режиссурой, что для классика уровня Винтерберга вдвойне непростительно.

Курск

Можно предъявлять массу претензий к серии «Чернобыля» про убийство собак с её странностями и нелепостями, но вот это хоровое пение в девятом отсеке — это художественная условность вне рамок выбранного жанра. Даже если бы они пели «Варяга». Не всё в «Курске» плохо, есть и точные моменты, какие-то отдельные взгляды и крики, героические и бытовые эпизоды, и, например, итоговая попытка сместить акцент от умерших к оставшимся на берегу, на детей, она была бы похвальна, если бы она сработала. Но нет.

Это безумное рукопожимание на отпевании, это «она сказала купить шаманского и пива», эта история с часами, это настойчивое поминание «Титаника», хотя «Мир» — это вовсе не спасательный батискаф, а исследовательский. Это всё ошибки не случайные, а принципиальные, ломающие всё, вызывающие уже даже не смех, а раздражение. Да, флотские начальники и товарищ верховный главнокомандующий врали всю дорогу, но не так, да, наши не хотели пускать норвежцев, но не так, да, она утонула в результате взрыва торпеды на борту, но не так.

Курск

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Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2019/06/28/kursk.shtml
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Курск:

Курск
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 3
трейлеры: 5


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