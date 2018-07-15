:

Рассказ служанки: Да убоится жена мужа своего

Роман КОРНЕЕВ , 15 июля 2018

Поставьте фильму оценку!

Когда первый сезон «Рассказа служанки» год назад вызвал радостные крики со стороны феменистически настроенной общественности, включая специально подключённую тяжёлую артиллерию вроде Опры Уинфри, это не оставляло никаких вопросов — кино, в котором мужские шовинистические свиньи вместе со своими созависимыми жёнами и прочими тяжело ударенными «тётками лидиями», не могло не приводить к подобной реакции в наше непростое время бесконечного вайнштейнгейта и прочего «миту».

Да и то сказать — экранизированный спустя тридцать с гаком лет после первой публикации роман словно ждал своего золотого часа. Религиозные фанатики, тоталитарные ретрограды, мизогинистические садисты и гомофобы в одном флаконе — это очень удобное чучелко для громогласного развенчания именно здесь и сейчас. Пожалуй, в сериале из всех известных социальных уродств, с которыми нынче ведётся борьба до победного конца, не представлены разве что расизм и антисемитизм, почему-то Галаад остался внезапно толерантен к цвету кожи и разрезу глаз, что не совсем логично, в свете всего творящегося там ада. А в остальном Джун Осборн в исполнении Элизабет Мосс вместе с офигевающей аудиторией последовательно погружалась в патентованные бездны шовинизма, в котором пресловутая пандемия бездетности была лишь притянутым за уши поводом лишить женщин всех прав, объявив их «сосудом греха», после чего, нарядив в разноцветные одежды, начать разделять и властвовать, теша своё мужское эго.

При этом если «служанки» по сюжету были объективными жертвами — безымянными, бесправными, бессловесными, то «марфы», жёны и «тётки» (плюс ещё кое-какие женские касты) по сюжету таковыми не были, но феминистический дискурс предполагает несколько иную доктрину — они, мол, все тоже жертвы системы, вокруг чего собственно и строился весь первый сезон. Объяснить, чем садистка в юбке лучше садиста в штанах, довольно непросто, за этими мутными построениями по сути и прошёл весь первый сезон, чем не вызвал бы вне феминистического сообщества никакого интереса, если бы не совершенно шикарная камера, которая вывела всю эту цветовую дифференциацию юбок на невероятный уровень.

За балетом зелёного и красного было действительно интересно наблюдать, пусть этот постапокалиптический мир и был напрочь бредов как с экономической, так и с религиозной стороны, а бесконечные гримасы Элизабет Мосс, исполняющей одну и ту же смесь отвращения и ужаса, надоедали примерно к концу первой серии. Остальные же персонажи были либо неприкрытыми уродами без особой мотивации, либо безвольными терпилами (таких было большинство, особенно выделялся муж главгероини), либо сочетали в себе оба этих качества, собственно, командор Уотерфорд в первом сезоне ровно такой — в одной серии садист, в другой тряпка и так по кругу.

С таким подходом, несмотря на гору неминуемых наград, от второго сезона «Служанок» не стоило ожидать чего-то принципиально иного, несмотря на все призывы к революции и долгожданную беременность. Однако уже первые серии нового цикла показали, какая серьёзная работа была проделана сценаристами в перерыве. Тут и мир был резко расширен за пределы замкнутого на себе Галаада, и новые локации вроде местного гулага подоспели, и количество поворотов в ранее достаточно линейном и однообразном сюжете выросло даже не в разы, а на порядки.

С началом искомой беременности жизнь Фредовой внезапно стала такой богатой на события, что сюжет одной серии мог запросто перебить весь первый сезон разом, бесконечные побеги из курятника следуют один за другим, Джун то заковывают в цепи, то бросают одну в пустом доме, фильм то надолго переезжает в Канаду, то сосредотачивается на радиоактивном концлагере, то у нас внезапный терроризм в самом сердце Галаада, то получите сцену массового повешения, то — расстрельные подвалы, то жёны неожиданно вспоминают о своих правах (за что тут же и получают), то, на ровно месте, вставные Ромео и Джульетта в бассейне. В общем, плотность сюжета настолько возросла, что начинаешь задаваться вопросом — а что это Фредовой всё сходит и сходит с рук, и вообще непонятно, как Галлад до сих пор ещё держится, учитывая весь бардак в высшем руководстве и явный швах с экономикой.

Плюс операторская работа по-прежнему остаётся на высоте, да и Элизабет Мосс наконец вспоминает, что есть разные выражения лица, более того, порой именно её долгие крупные планы дают зрителю больше режиссуры, чем тонны диалогов в фильмах вроде «Талли». Никаких полумер, Джун если паникует, то до потери пульса, если ненавидит, то до зубовного скрежета, не уставая манипулировать, подлизываться, применять физическую силу, в общем, выживает настолько активно, насколько это вообще возможно в предлагаемых обстоятельствах. И высший класс тут, конечно, сцена родов, в кои-то веки показанная не в стиле викторианских романов, где все в кринолинах, а ребёночка приносят уже полугодовалым. О нет, тут кровь, пот и вся положенная изматывающая физиология. Авторы разве что фазу «родов плаценты» решили опустить, видимо, побоялись окончательно переборщить, отпугнув целевую феминистическую тусовку, которая и так на две трети чайлдфри, а всё-таки любовь к детям — тут главный побудительный мотив, важно не обвинять детей в грехах отцов, да и тех же жён в финале тщательно вновь вывели жертвами, чтобы не возникало разночтений.

То есть за второй сезон сериал очень вырос, мир стал значительно стройнее и богаче, персонажи серьёзно продвинулись от былого манекеноподобного состояния, а количество клиффхэнгеров в последней серии исчисляется десятками, в общем, третий сезон обещает не подкачать. Революция, девки!

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2018/07/15/handmaidstale.shtml

Написать отзыв:

Псевдоним Заголовок Сообщение:

Ваш e-mail не публикуется и используется исключительно для идентификации незарегистрированных пользователей. Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.