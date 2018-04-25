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ММКФ 2018 : фоторепортаж

Мир дикого запада, Вестворлд / Вестворлд

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [3]

Рецензия: 2 сезон: Первый эпизод комом

Роман КОРНЕЕВ, 25 апреля 2018
Рецензия

Первый сезон сериала «Мир дикого запада» завершился на такой высокой ноте, что главная проблема второго сезона была очевидна — Джонатан Нолан должен был предъявить публике не просто развитие тех же щей, но что-то принципиально новое, поскольку главные приводные ремни сюжета на текущий момент оказались или полностью раскрыты (как игра с временными слоями, пересечениями персонажей, а также различными спойлерами про то, ху из ху), или закруглены (как поступили с персонажами Энтони Хопкинса и Джимми Симпсона), или вовсе выброшены на ветер (как это было с главной вроде бы интригой про «лабиринт»). Сценаристы ближе к финалу с таким остервенением закругляли всё подряд, что даже формальный эндинг про уход в закат двух главных героинь был скорее вопросительным знаком, чем многоточием.

В общем, от первой серии второго сезона требовалось ответить фанатам на два простых и традиционных вопроса — чем дальше будем удивлять и развлекать? И в этом смысле серия конечно выглядит вопиющим тупиком. Да, сиськи роботов заменили на письки живых людей, массовую резню среди роботов и, впоследствии, людей заменили на ещё более массовую резню среди роботов, людей, тигров и... одного молчаливого андроида, сбежавшего из вселенной «Прометея»?.. Что?!

Новизны в картинке и сюжете так мало, что даже совершенно эпигонский в своей сути «Бегущий по лезвию 2049» выглядит теперь жутко оригинальным и безумно авторским самодостаточным концептом. Оставшиеся в сюжете сериала персонажи либо повторяют старые реплики, либо просто безвольно и безмолвно бредут в стиле поздних «Ходячих», попутно наблюдая развитие окружающей резни. Собственно даже коронный ход с параллельным развитием (правда разница теперь всего в две недели и из этого уже не сделаешь секрета) интригует лишь в одном несложном вопросе — что это за рукотворное... море? Серьёзно? Вот это «я их всех убил», проблеянное Джеффри Райтом, это то, чего мы ждали от второго сезона?

Прочие андроиды просто и беззастенчиво говорят репликами из квестовых диалогов, более того, немногие оставшиеся в кадре люди разговаривают не более живо и не более достоверно. Зачем это всё, к чему это всё приведёт? Никакой интриги. Разве что вот тигр дохлый из другого парка сойдёт за интригу. Чего это он? Придётся ждать выхода остальных серий. Если, конечно, к тому моменту все мухи не передохнут.

Мир дикого запада


 
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Название сериала: Мир дикого запада
Оригинальное название: Westworld
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» Сериалы » Приключенческие
        ... » Триллеры
        ... » Фантастические
О сериале "Мир дикого запада":

Сериальный римейк одноимённого фильма Майкла Крайтона, вышедшего в 1973 году и рассказывавшего о футуристическом парке развлечений в тематике Дикого Запада, населённом андроидами.

Создатель, продюсер, сценарист и режиссёр пилота: Джонатан Нолан.

В ролях: Энтони Хопкинс, Эван Рейчел Вуд, Эд Харрис, Джеймс Марсден, Джеффри Райт, Бен Барнс.

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Мир дикого запада, Вестворлд:

Мир дикого запада, Вестворлд
постеры сериала: 2
кадры из сериала: 59
трейлеры: 8

Рецензии и обзоры

Мир дикого запада: 2 сезон: Первый эпизод комом
Оставшиеся в сюжете сериала персонажи либо повторяют старые реплики, либо просто безвольно и безмолвно бредут в стиле поздних «Ходячих»

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