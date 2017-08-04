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Съёмки теле-сериала по «Тёмной башне» начнутся в 2018 году
Как нам и обещали, работа над сериалом по «Тёмной башне» началась параллельно с производством фильма, который вчера стартовал в отечественном прокате. Сегодня стало известно, что к проекту, являющемуся спин-оффом фильма, присоединился Глен Маззара, бывший продюсер и сценарист «Ходячих мертвецов». Он будет шоураннером проекта.
«Я являюсь поклонником творчества Стивена Кинга уже многие годы, — говорит Маззара, — так что возможность адаптировать "Тёмную башню" под сериал для телевидения — для меня большая честь. Сюжетные линии "Стрелка", "Колдуна и кристалла", "Ветра сквозь замочную скважину" и других историй требуют расширенного формата, чтобы отразить сложность взросления Роланда — то, как он стал Стрелком, то, как Уолтер стал Человеком в чёрном и то, что их соперничество стоило первому всего самого дорогого. Моему волнению в связи с изложением этой истории нет предела, как будто мне дали ключ от сундука, в котором лежат сокровища».
Как сообщалось ранее, в сериале речь пойдёт не о ключевых событиях фильма, хотя будет много частичных совпадений, т.к. материалом адаптации послужит четвёртая книга серии «Колдун и кристалл», которая по сути является романом-приквелом о появлении Роланда. Идрис Эльба повторит свою роль вместе с Деннисом Хейсбертом, который снова сыграет отца главного героя — Стивена Дискейна, и Томом Тейлором в роли Джейка Чемберса. Поскольку в сериале будет затронута тема происхождения главного героя, то понадобится актёр на роль молодого Роланда. Что касается Человека в чёрном, которого в кино сыграл Мэттью Макконахи, то его участие в сериале пока под вопросом. В течение всей истории он побывает в нескольких масках, так что в каком-то эпизоде мы можем увидеть на экране другого актёра.
На данный момент MRC планирует снять 10-13 серий в первом сезоне и подыскивает среди кабельных сетей партнёра перед съёмками, которые начнутся в 2018 году. Режиссёр фильма Николай Арсель и сосценарист Андерс Томас Йенсен пишут сценарий для сериала. Акива Голдсман, Грегори Лессанс, Рон Ховард, Брайан Грейзер и Джефф Пинкер выступают исполнительными продюсерами.
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