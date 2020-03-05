|
Вперёд
о фильме: рецензия | кадры: 2 | трейлеры: 23 | постеры: 2 | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Назад
Пока «Дисней» пытается разобраться, что ему делать с собранной им финансовой машиной, а ближайшие конкуренты в лице «Сони», «Юнивёрсала» и «Ворнеров» пытаются хоть мытьём, хоть катаньем перенять секреты его финансового успеха, отдельные части мышиной империи переживают свои внутренние кризисы, кто тихо, а кто вполне и громко, и «Пиксар» в этом случае не исключение. Да, он благополучно отбился в своё время от попытки анимационного подразделения «Диснея» подмять его под себя, а позже сумел избавиться от монетизационного угара высшего руководства, не желавшего видеть в плане релизов ничего, кроме очередных сиквелов. Сейчас, когда кассу успешно куют и те, и эти (а после покупки «Фоксов» ещё и вроде как живой «Блю Скай» бочину греет), а скандал с уходом Лассетера, не по делу пострадавшего от митушниц, потихоньку забылся, «Пиксар» снова взялся за новые проекты, один из которых — «Соул», он же «Душа» с самого начала выглядел как истинный пиксаровский мультфильм, всё-таки Пит Доктер и вообще общая стилистика неофициального сиквела «Головоломки». А вот другой — «Вперёд» — с самого начала выглядел в этой мультвселенной каким-то приживалой.
Судите сами — Дэн Скэнлон, режиссёр «Университета монстров», самого бессмысленного пиксаровского сиквела, снимает нечто вроде «Как приручить дракона» в визуальной стилистике синекожей Грусти из всё той же «Головоломки» с подростковыми D&D-приключениями без какой-то конкретики про сюжет. Во всяком случае трейлер выглядел именно так. Не было в этом ни грамма оригинальности: ни национального колорита «Тайны Коко», ни мимимишности «Валл-И», ни яркого разнообразия характеров «Головоломки», ни вступительной короткометражки «Вверх», ни-че-го (собственно, перед мультиком даже не было собственно короткометражки, это точно «Пиксар»? Верните мои деньги!). Но погодите, восклицали давние фанаты студии, наверняка там будет какой-то сюрприз, который вывезет!
Сюрприз был, но лучше бы его не было. Дело в том, что помимо обещанного роуд-муви про подростковую инициацию и ожидаемой морали про оживление магии в собственной душе там есть ключевой момент, упущенный в промо-кампании, а именно, там по сюжету есть нижняя половина папы. И она реально криповая. Без реплик (что логично, головы-то нет, есть лишь многократно процитированная записка), без особых даже гэгов — надели чучелку, сняли чучелку, пару раз споткнулись, сели-встали, потанцевали, даже финал именно про папу в итоге зажёван как только можно и вообще показан нам издали через щёлочку. В целом же в мире победившего миту делать одним из центральных персонажей зомбированную нижнюю половину мёртвого папы — это ну так стрёмно, как только можно, буквально жалко людей, которые рисовали ширинку папиных брюк, там на каждый кадр целый консилиум наверняка собирали, а не вылезаем ли мы в этом кадре из рейтинга 6+?
В остальном же кино частично просто скучное (ну да, два бро попадают на приключения, окей), частично неловко повторяющее Гарри Поттера в его худших проявлениях со всеми этими «экспекто патронумами», и только в нескольких сценах, где начинается боевик, внезапно обретающее черты «Шрека» со всеми присущими ему играми в постмодернизм и его же чудесами с превращениями. То есть перед нами мультфильм, который в оригинальных чертах выглядит очень сыро, раздёргано, местами скучно и местами крипово, а в лучших местах совершенно не оригинален и представляет собой копию копии копии. Но персонажи симпатичные, да. Особенно закадрово-эпизодические. Хоть тут не подвели.
Ссылки по теме: Студия Пиксар
Рецензия » Старость на колёсах Никита КОМАРОВ
Рецензия » Поймать и отпустить Роман КОРНЕЕВ
Название фильма: Вперёд
Оригинальное название: Onward
Прокат в России фильма "Вперёд": 5 марта 2020 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
» Анимация » Компьютерная
О фильме "Вперёд":
Мультфильм студии «Пиксар» описывает приключения двух братьев-подростков в осовремененном фэнтэзийном мире, ушедшем от магии к обычной технике.
Роли озвучивали: Крис Пратт, Том Холланд.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Вперёд:
Вперёд: Назад
Новинки марта: «Вперёд», «Бладшот», «Тихое место 2», «Мулан»
Мне это не нравится: Могут повторить
Пушки Акимбо: Перочинный боевик
Подлинная история банды Келли: Поэтам здесь не место
Ну такой себе фильм, слабенький. На автобиографический роман не тянет, опять же тема создания оружия тоже толком не раскрыта... далее
4 марта, среда
1 марта, воскресенье
Ввиду затяжного отсутствия в заокеанском прокате значимых тяжеловесов очередной полупустой уикенд упирался в то...
Ввиду масс-старта проходных релизов главным вопросом недели в российском прокате была смена лидерства между четырьмя лидерами прошлой недели...
|
|
|
|
|
«Вперёд», отзыв «Джентльмены», рецензия «Соник в кино», рецензия «Пушки Акимбо», отзыв «Хищные птицы», рецензия «Доктор Дулиттл», отзыв Оскар 2020, фоторепортаж «1917», отзыв «Подлинная история банды Келли», отзыв «Мне это не нравится», отзыв «Плохие парни навсегда», рецензия «Неогранённые алмазы», отзыв «Новый Папа», отзыв