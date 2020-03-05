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Роман КОРНЕЕВ , 5 марта 2020

Пока «Дисней» пытается разобраться, что ему делать с собранной им финансовой машиной, а ближайшие конкуренты в лице «Сони», «Юнивёрсала» и «Ворнеров» пытаются хоть мытьём, хоть катаньем перенять секреты его финансового успеха, отдельные части мышиной империи переживают свои внутренние кризисы, кто тихо, а кто вполне и громко, и «Пиксар» в этом случае не исключение. Да, он благополучно отбился в своё время от попытки анимационного подразделения «Диснея» подмять его под себя, а позже сумел избавиться от монетизационного угара высшего руководства, не желавшего видеть в плане релизов ничего, кроме очередных сиквелов. Сейчас, когда кассу успешно куют и те, и эти (а после покупки «Фоксов» ещё и вроде как живой «Блю Скай» бочину греет), а скандал с уходом Лассетера, не по делу пострадавшего от митушниц, потихоньку забылся, «Пиксар» снова взялся за новые проекты, один из которых — «Соул», он же «Душа» с самого начала выглядел как истинный пиксаровский мультфильм, всё-таки Пит Доктер и вообще общая стилистика неофициального сиквела «Головоломки». А вот другой — «Вперёд» — с самого начала выглядел в этой мультвселенной каким-то приживалой.

Судите сами — Дэн Скэнлон, режиссёр «Университета монстров», самого бессмысленного пиксаровского сиквела, снимает нечто вроде «Как приручить дракона» в визуальной стилистике синекожей Грусти из всё той же «Головоломки» с подростковыми D&D-приключениями без какой-то конкретики про сюжет. Во всяком случае трейлер выглядел именно так. Не было в этом ни грамма оригинальности: ни национального колорита «Тайны Коко», ни мимимишности «Валл-И», ни яркого разнообразия характеров «Головоломки», ни вступительной короткометражки «Вверх», ни-че-го (собственно, перед мультиком даже не было собственно короткометражки, это точно «Пиксар»? Верните мои деньги!). Но погодите, восклицали давние фанаты студии, наверняка там будет какой-то сюрприз, который вывезет!

Сюрприз был, но лучше бы его не было. Дело в том, что помимо обещанного роуд-муви про подростковую инициацию и ожидаемой морали про оживление магии в собственной душе там есть ключевой момент, упущенный в промо-кампании, а именно, там по сюжету есть нижняя половина папы. И она реально криповая. Без реплик (что логично, головы-то нет, есть лишь многократно процитированная записка), без особых даже гэгов — надели чучелку, сняли чучелку, пару раз споткнулись, сели-встали, потанцевали, даже финал именно про папу в итоге зажёван как только можно и вообще показан нам издали через щёлочку. В целом же в мире победившего миту делать одним из центральных персонажей зомбированную нижнюю половину мёртвого папы — это ну так стрёмно, как только можно, буквально жалко людей, которые рисовали ширинку папиных брюк, там на каждый кадр целый консилиум наверняка собирали, а не вылезаем ли мы в этом кадре из рейтинга 6+?

В остальном же кино частично просто скучное (ну да, два бро попадают на приключения, окей), частично неловко повторяющее Гарри Поттера в его худших проявлениях со всеми этими «экспекто патронумами», и только в нескольких сценах, где начинается боевик, внезапно обретающее черты «Шрека» со всеми присущими ему играми в постмодернизм и его же чудесами с превращениями. То есть перед нами мультфильм, который в оригинальных чертах выглядит очень сыро, раздёргано, местами скучно и местами крипово, а в лучших местах совершенно не оригинален и представляет собой копию копии копии. Но персонажи симпатичные, да. Особенно закадрово-эпизодические. Хоть тут не подвели.