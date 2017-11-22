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Тайна Коко
о фильме: рецензия | кадры: 3 | трейлеры: 19 | постеры: 2 | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Он слишком любил обнимашки
В эпоху аттракционов и спецэффектов «Пиксар» снова делает ставку на искренность и старые добрые человеческие эмоции и выигрывает, пользуясь тем, что не все ещё поняли — в мире высоких технологий главной рыночной ценностью всё чаще становятся эмоции по причине всё большей доступности всего остального. В этом смысле «Тайна Коко» — такой же старый и добрый Пиксар, каким мы знали его во времена «ВАЛЛ-И» и «Рататуя». Очень сентиментальная история о любви, о выборе, о честности и следовании за мечтой.
Не будет скидок и упрощений, не будет прикрывательств собственной несостоятельности вымышленной нетребовательностью детской аудитории, не будет специальных отдельных вымученных шуток для взрослых — всего того, что слишком часто случается с «семейными» фильмами. Напротив, всё будет честно и все будут отвечать за содеянное — не только злодеи будут повержены, но и герои совершат ошибки, которых не смогут исправить, и всем нам придётся с этим жить.
Возможно, «Коко» не сразу выруливает на этот уровень, позволяя себе поначалу непринуждённо поиграться со всеми этими скелетиками и другим антуражем мексиканской вариации на тему Хэллоуина, но чем дальше, тем сложнее становятся конфликты, тем труднее героям делать выбор, тем большим испытаниям подвергаются их чувства, а традиционные семейные ценности рискуют сдать свои позиции на каждом шагу и выстоять им удаётся только благодаря способности героев меняться, работать над собой и признавать свои ошибки.
И всё это по сути происходит ради одной маленькой девочки, которая просто хочет к папе, хоть и стала уже древней старушкой. И это так по-пиксаровски мило и снято так искренне, что душещипательность не превращается в слезоточивость, а зрители не делятся на детей и взрослых, сопереживают и смеются все вместе. Искренность и хороший сценарий — по-прежнему главные козыри, и планка по-прежнему высока. И обязательная деталь — особенный конёк «Пиксара» — всегда должен быть бессловесный персонаж-обаяшка, который крадёт всё шоу, проводник ваших душ в мире пиксаровской анимации.
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Название фильма: Тайна Коко
Оригинальное название: Coco
Прокат в России фильма "Тайна Коко": 23 ноября 2017 года
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О фильме "Тайна Коко":
12-летний мальчик, который хочет стать музыкантом, раскрывает вековую тайну, которая приводит к воссоединению семьи. По мотивам мексиканского народного праздника День мёртвых.
В озвучке: Гаэль Гарсия Берналь.
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Тайна Коко:
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Тайна Коко, Coco
Прокат в России: 23 ноября 2017 года
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