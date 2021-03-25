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Лига Справедливости | Трейлеры
о фильме: рецензия | кадры: 125 | трейлеры: 43 | постеры: 7 | в ролях
Русский трейлер режиссёрской версии Зака Снайдера New :: 25.03.21
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Название фильма: Лига Справедливости
Оригинальное название: Justice League
Прокат в России фильма "Лига Справедливости": 16 ноября 2017 года
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О фильме "Лига Справедливости":
Бэтмен и Чудо-женщина собирают других супергероев, чтобы образовать команду защитников человечества под названием Лига Справедливости.
В ролях: Бен Аффлек, Галь Гадот, Генри Кэвилл, Джаред Лето, Джесси Айзенберг, Эмбер Хёрд, Джереми Айронс, Джей Кей Симмонс, Виллем Дефо, Эми Адамс.
Режиссёры: Зак Снайдер, Джосс Уэдон.
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