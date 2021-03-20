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Подкаст «Мы ругаем» #2: «Лига Справедливости» Зака Снайдера

Лига Справедливости | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Лига Справедливости

Подкаст «Мы ругаем» New :: 20.03.21

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Название фильма: Лига Справедливости
Оригинальное название: Justice League
Прокат в России фильма "Лига Справедливости": 16 ноября 2017 года
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О фильме "Лига Справедливости":

Бэтмен и Чудо-женщина собирают других супергероев, чтобы образовать команду защитников человечества под названием Лига Справедливости.

В ролях: Бен Аффлек, Галь Гадот, Генри Кэвилл, Джаред Лето, Джесси Айзенберг, Эмбер Хёрд, Джереми Айронс, Джей Кей Симмонс, Виллем Дефо, Эми Адамс.

Режиссёры: Зак Снайдер, Джосс Уэдон.

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В фотогалерее фильма кадров: 125

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Лига Справедливости:

Лига Справедливости
постеры фильма: 7
кадры из фильма: 125
трейлеры: 42

Рецензии и обзоры

Лига Справедливости Зака Снайдера: Чудо случилось + подкаст

Есть своя ирония в том, что у Снайдера провальные студийные версии получают переосмысленные режиссёрки, которые становятся классикой. Новая «Лига» такой тоже станет, и концепт наконец соберётся во что-то объяснимое

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По наклонной: Бумеры для зумеров
Эффект такой же, если бы братья Руссо залезли в «Тик-ток» и стали участвовать во всех его флэшмобах. Вообще во всех

Поступь хаоса: Говорите громче
В кино мы видим ровно ту же кашу, которой изобилует любая недавняя попытка написать или же снять подростковую фантастику
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Обновления

20 марта, суббота
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