Рецензия: Спорный фан-сервис

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 26 августа 2021

«Ведьмак: Кошмар волка» — анимационный полнометражный приквел к сериальному «Ведьмаку» Netflix. Он должен был выйти ещё в прошлом году, между приключениями Кавилла, но ковид решил всё иначе.

Несмотря на фору во времени, приквел про ведьмака Весемира, наставника Геральта, как будто в последний момент превратился из сериала в полный метр, и отсюда её немного удивляющая сценарная небрежность. Он будто насильньно переписан в трёхактовую форму, где первые два акта — медленная, вполне скромная экспозиция персонажей и мира за несколько столетий до событий сериала, с дополнительным лором, но третий акт резко рубит все концы, быстро и кратко срывает интриги и объясняет мотивации, из-за чего кажется, что все, кроме Весемира, одновременно сошли с ума.

Там же, в третьем акте, сценарий начинает противоречить литературному лору, и это, безусловно, странно, потому что сделать контент для ценителей, который вызывает, как минимум, у хардкорных фанатов жжение пониже спины, это странное решение. Если только в Netflix на самом деле не рассматривали их как целевую аудиторию, и вместо них не был фанаты чисто сериала и те зрители, которые вообще про «Ведьмака» не в курсе. В конце концов, на то анимешные спин-оффы и рассчитаны привлекать новую аудиторию. Но нынешняя core-аудитория сериала — фанаты видеоигр, которые в целом каноничны к книгам, и отчасти сами книг. Так что всё сложно. С одноруким ведьмаком, кастующим знаки или лысым юным Геральтом, впрочем, ещё можно смириться — это всё-таки допущение на уровне бороды у игрового Геральта, а к ней даже все привыкли. Но причины разрушения Каэр Морхен и стремительная, а потому неубедительная эскалация конфликта ведьмаков и волшебниц с простыми людьми и спойлерными персонажами — это странно и внезапно.

Другой спорный момент в том, что «Кошмар волка» нарисован всё теми же корейцами, которые сейчас рисуют аутсорсом половину всех американских полнометражных фильмов, в основном супергеройских, и заодно практически все собственные анимационные проекты Netflix. Рисуют они всё одинаково, и «Кошмар» похож на ту же «Каслванию» один в один, что делает его вторичнее и бездушнее.

Но в целом история получилась в духе Сапковского: жестокая, со знакомой серой моралью, где глупости одних наслаиваются на глупости других и приводят к драматическим последствиях для всех сторон. Детей жестоко убивают на первых минутах, а на последних — убивают вообще кого можно. В диалогах где только можно ввернут социальный подтекст про расизм и предрассудки, и тут, конечно, очень хорошо видно, что американские продюсеры видят и тащат из первоисточника в первую очередь.

Ну, и Весемир получился хороший, пусть и сильно похожий на Адама Дженсена. По итоге «Кошмар волка» воспринимается не как предыстория мира или Каэр Морхена, а такой тизер Весемира из сериала. Полтора часа аниме для разжигания хайпа перед вторым киношным сезоном в декабре. Это меньше, чем хотелось бы, но могло быть ещё хуже.