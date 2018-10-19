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Хэллоуин: Говори с маской

Никита КОМАРОВ , 19 октября 2018

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Нож, дыхание, очертание, закрытое лицо, бесстрастное преследование, выраженное, в том числе, движениями камеры и музыкой — оригинальный «Хэллоуин» Джона Карпентера построен на простых, прямых идеях, намеренно ограниченных числом и способных в полной мере сработать лишь один раз, в той самой изначальной комбинации. Но если в 80-х, эпоху расцвета слэшеров, которую он сам же и породил, фильм просто был дойной коровой для продюсеров, то с течением времени, укрепляясь в качестве классики, он обрёл фанатов, которые росли на нём всю жизнь, а затем, со своими распалёнными мозгами, обрели возможность сами встать за камеру. И вот мы имеем дело с новым фильмом, который 40 — сорок! — лет спустя опять гонится за ускользающим кайфом, заключённым в вечно шагающей вперёд молчаливой угрозе по имени Майкл Майерс.

«Хэллоуин» Дэнни Макбрайда и Дэвида Гордона Грина — кино вполне бескомпромиссно фанатское: прямой сиквел оригинала, стирающий всё, что произошло между ними, и, несмотря на скудность остающейся в результате мифологии, имеющий сюжетный мета-слой, знакомый по франчайзовым возрождениям вроде «Пробуждения Силы» и «Крида». Иными словами, все в кадре, как и создатели, одержимы Майклом Майерсом и событиями 31 октября 1978 года. Идиоты-подкастеры хотят с ним поболтать и призывают «заглянуть в его разум», безумные врачи хотят почувствовать себя на его месте, по району ездит патрульный, который помнит ту ночь, Лори Строуд живёт в лесу с 40-летней травмой. Подростка, пытающегося возражать, что, мол, маньяка поймали, и вообще это было давно и неправда, возмущённо затыкают: чувак не понимает, как здесь всё серьёзно.

Конечно, будучи фанатами, авторы прекрасно понимают, что заглядывать в разум Майерса бесполезно, что он хорош, легендарен и всем нам нужен именно как чистое, непроницаемое зло. Уделяя столько времени персонажам, недостаточно умным, чтобы это понять, фильм оказывается в неловком положении — он не только лишает себя адекватных протагонистов, но, по большому счёту, сам подчёркивает свою же бессмысленность. На этом зря потраченное время не заканчивается: под него попадают и подростковые мелодрамы, и вставные кадры из оригинала (вряд ли сильно воздействующие на новых зрителей и лишний раз напоминающие старым о лучшем фильме, который они могли бы смотреть), и тяжеловесные отсылки к нему же, говорящие об отсутствии воображения — кладбище, натыкающиеся на человека в маске дети, исчезновения тел, и так далее.

Многие из лучших хорроров в истории сняли режиссёры, пришедшие из других жанров, но Грин, с его багажом из самобытных независимых драм и студийных комедий, не привносит в «Хэллоуин» никаких значительных находок, не находит в себе сил даже подражать карпентеровскому построению широкоформатного кадра; это компетентная, но мало чем цепляющая работа. Камера не делает ничего нового с Майклом, кроме того, что регулярно вылавливает на доли секунды части лица, но это лишь снимает загадку; добавить к этому его странное желание отвлечься от охоты на свою старую жертву, чтобы битый час проторчать в чьей-то детской спальне, и это уже не совсем тот образ, который, казалось бы, хотели вернуть на экран создатели.

Итого главным и чуть ли не единственным источником интереса становится Лори, которую Джейми Ли Кёртис, следуя очередному реткону, играет примерно как пожилую Сару Коннор, если бы между первыми двумя «Терминаторами» прошло не 10 лет, а 40 (что нам тут вскоре и проделают вживе). Один действительно стоящий ход сценария — намёк на то, что её ответ на полученную травму сам по себе нездоров, и одержимость монстром, определившим ход её жизни — желание не столько расквитаться, сколько ещё раз пережить адреналин от взгляда смерти прямо в глаза; когда она объявляется в доме дочери, крича «пора охотиться на монстра!», сцена производит впечатление неловкой комедии. (Впрочем, быть может, дело просто в пифагоровском дубляже.)

Так или иначе, в финале и эта одержимость уступает место многопоколенному героизму, за которым также может последовать травма, но об этом мы не узнаем до следующего фильма, буде таковой появится с теми же участниками. До тех же пор этот «Хэллоуин» — даже не лучшая попытка стереть сиквелы и закрыть историю Лори Строуд: таковой остаётся «20 лет спустя» 1998 года, кино гораздо менее вымученное, относящееся к прошлому своей героини ответственно, но без перегибов, и хотя бы сменившее локацию. Ещё 20 лет спустя франчайз вновь бродит по улицам Хэддонфилда в тщетной попытке пережить былую славу, но вместо этого находит своё отражение в здешнем старом психиатре. «Вы новый Лумис?», напрямик спрашивают его. Ответ, как выясняется — нет. Он значительно хуже.

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