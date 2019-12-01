Новинки декабря: «Джуманджи», «Звёздные войны» и отечественное новогоднее кино

Роман КОРНЕЕВ , 1 декабря 2019

Декабрь традиционно является и одним из самых кассовых месяцев в году, и одним из самых пустых. В ожидании главных новогодних тяжеловесов заокеанские прокатчики начинают придерживать выход фильмов, предпочитая назначать их на январь, плюс персонально у нас в стране Минкульт начинает вручную двигать премьеры, расчищая конец года под российские новинки, что тоже не обогащает число назначенных релизов. Дополнительно в этом году декабрь чисто календарным образом начался фальстартом с выходом «Холодного сердца 2», сдвинутого у нас на неделю позже относительно заокеанской премьеры, что дополнительно обеднило первую половину месяца, никто не хочет конкурировать с очередным диснеевским двухмиллиардником.

Тем не менее, 5 декабря прокат всё-таки собирается с силами и выкатывает первый и последний масс-старт в этом месяце. Одновременно стартуют заокеанский полицейский боевик «21 мост», артхаусная криминальная драма Эдварда Нортона «Сиротский Бруклин», видовой байопик с Эдди Редмэйном «Аэронавты», штатный отечественный победительный боевик «Ржев», заокеанская мелодрама с Эмилией Кларк «Рождество на двоих», наконец выходит в прокат многострадальный байопик с Бенедиктом Камбербэтчем «Война токов». Кино пострадало в своё время по итогам вайнштейнгейта, потом неоднократно переносилось и в итоге оно вышло никем толком не замеченным, теперь настал и наш черёд его не заметить, как и все остальные новинки этой недели, поскольку при таком массовом выходе в прокат зритель обычно предпочитает их попросту игнорировать без особых исключений.

Лишь неделей спустя начнутся первые настоящие декабрьские премьеры-тяжеловесы. 12 декабря одновременно выходят заокеанская приключенческая комедия «Джуманджи: Новый уровень» и отечественный «Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2». И если первый фильм на декабрь попал совершенно случайно, и более логичен для лета, то перенос второго на первую половину декабря иначе как противостоянием с Минкультом объяснить нельзя. Первая часть сериальной полнометражки год назад чуть не победила в новогодней гонке, став главным конкурентом более политически значимому «Т-34», чем видимо вызвала гнев наших государевых кинопатриотов, так что в итоге комедию отодвинули от новогоднего пирога.

Тут же выходят проходной боевик «Курьер» с Ольгой Куриленко и не менее проходной мультфильм «Тайна Мосли», но они на особые сборы не претендуют.

А вот кто на них претендует в полной мере — так это выходящая 19 декабря в мировой и российский прокат девятая часть перекупленной «Диснеем» саги «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход». Джей Джей Абрамс вернулся в режиссёрское кресло спасать утопающий, хотя и по-прежнему очень прибыльный франчайз в преддверии официального объявления новой трилогии. Никто не сомневается, что это случится, как и тот факт, что новинка станет главным кассовым хитом декабря, а вот станет ли она в итоге очередным успехом и без того монополизировавшего мировой прокат «Диснея» — это большой вопрос, потому что негатива вокруг того, что вытворяет мышиная империя с наследием дедушки Лукаса, с годами становится всё больше, выходящие один за другим фильмы окупаются со всё большим скрипом, и если провалится сам Джей Джей, или хотя бы выступит неоднозначно, то есть шанс, что диснеевские продюсеры всё-таки пересмотрят свой подход к франшизе.

Понятно, что конкурировать со «Звёздными войнами» желающих немного, мы можем вспомнить разве что об ужастике с Имоджен Путс «Чёрное Рождество».

Ну, а неделю спустя, 26 декабря, начинается традиционная отечественная новогодняя мединская вакханалия. Одновременно выходят отечественные релизы: масштабная видовая документалка «Байкал. Магия воды», анимационный мюзикл «Иван Царевич и Серый Волк 4», патриотический костюмный байопик о декабристах «Союз спасения» (вангуем основной посыл — царь хороший, декабристы заблуждались) и комедия про попаданцев «Холоп» (вангуем основной посыл — айфоны зло, холоп лучше, чем не холоп).

Но и на этом список не заканчивается, потому что уже 1 января стартует вторая часть «Притяжения» Фёдора Бондарчука, которая получила название «Вторжение». Сюжет, как и в случае оригинала, до сих пор непонятен, разве что предполагается, что в Чертаново на Землю в этот раз инопланетяне прилетят куда более массово, да и не важно, продолжение и продолжение.

И лишь 2 января выходит хоть что-то иностранное — криповатая фур-фажная киноверсия классического бродвейского мюзикла «Кошки», детской же аудитории удастся разговеться лишь 6 января, когда стартует заокеанский мультфильм «Камуфляж и шпионаж».

Впрочем, это уже будет 2020й, предлагаем вашему вниманию список его новинок, следите за нашими анонсами и до встречи в новом году.

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2019/12/01/premier.shtml

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