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Холодное сердце 2

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: За горизонт

Роман КОРНЕЕВ, 30 ноября 2019
Рецензия

Шесть лет назад «Холодное сердце» стало одним из первых успехов непиксаровского анимационного «Диснея» наряду с «Рапунцель» и «Храброй сердцем». Не самая оригинальная (массовые заимствования были очевидны), не самая стройная концептуально (песенки про колку льда в целом смотрелись ненужным элементом), история Эльзы, Анны и их друзей брала скорее мерчем — детям новые принцессы нравились прежде всего как элемент одежды, плюс снеговик Олаф со своим оптимизмом в качестве закадрового персонажа быстро стал отдельно стоящим любимцем публики. Так что когда «Дисней» планомерно взялся за сиквелы своих мультфильмов начала десятых, начиная с «Ральфа», «Холодное сердце 2» было вполне логичным решением, мир там достаточно открытый, персонажей полно и все они до сих пор хорошо известны целевой аудитории, так что чего зря время терять, пока игровое подразделение занято пересъёмкой диснеевской классики (тут впереди «Мулан» и «Золушка»).

При этом сиквел уже на уровне трейлера начал предметно работать над ошибками — к Олафу для вящей мимимишности прибавили ящерку в роли духа огня, в сам сюжет нагнали больше туману, волшебства и драмы, а собственно мюзикл в промо-компании вообще не упоминали, складывалось такое впечатление, что петь там вообще не будут. В остальном же нам был обещан традиционный сиквел, когда из оригинала берётся всё хорошее и умножается на два, остальное же благополучно выкидывается. Самозваные горе-женишки? На помойку истории. Длинноты про хозяйственную деятельность Кристоффа — туда же. Увы, замечательный во всех смыслах ледяной замок Эльзы тоже пришлось выкинуть, иначе персонажам бы странным образом всё время мотаться туда-обратно, а путешествий в сюжете и так намечалось многовато. Осталось решить, стоит ли нагнетать триллер до совсем уже недетского уровня первого тизера про драматически ледяную «лови волну», но тут скорее был вопрос баланса комедии и трагедии на финальном монтаже. В таком виде фильм и представили публике.

Холодное сердце 2

Сюрприз первый — это по-прежнему мюзикл. Причём если в оригинале песни полностью были во второй половине вытеснены приключениями, то тут поют от начала до конца, причём очень подробно пропевая ключевые моменты сюжета. Однако поскольку сделано это с большей, что ли, душой и размахом, обилие песен никому не мешает, более того, самые драматические моменты как раз песенные. Сюрприз второй — из мультфильма полностью исчезла вся неловкая шрекообразность (или, если хотите, какприручитьдраконообразность), сюжет вполне самостоятельный (ну, для тех, кто не играл в «Битву за Азерот»), никуда не делись ловкие вотэтоповороты первой части, и родителей вспомнили, и вообще придумали нормальный конфликт для каждого из персонажей, включая оленя. Сюрприз третий — помимо магии льда теперь в кадре полно самой разнообразной магии, что немедленно обогатило вечную сине-голубую палитру и конечно же пошло мультфильму на пользу.

По сути, единственное решение, которое так и не было толком принято — что же мы всё-таки снимаем. Трагедию, мелодраму, комедию, приключения? Трагедия откровенно перевешивает всю дорогу, маленькие дети в зале плачут, им страшно, остальные тоже не то чтобы веселятся. Баланс тут, увы, соблюсти не удалось. Однако в целом жанр на месте, персонажи на месте, ненужным сиквелом мультфильм не стал, напротив, он вполне органично развил историю, сделав её ещё более добротной и ещё более оригинальной сказкой, со своими находками и достижениями. Анимационный «Дисней» явно знает что делает, перестав, наконец, ревниво конкурировать с «Пиксаром», и за их будущее больше можно не беспокоиться.

Холодное сердце 2

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Название фильма: Холодное сердце 2
Оригинальное название: Frozen 2
Прокат в России фильма "Холодное сердце 2": 28 ноября 2019 года
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» Блокбастеры » Анимационные
» Анимация » Дисней
О фильме "Холодное сердце 2":

Продолжение приключений юной ледяной волшебницы Эльзы, её сестры Анны и их друзей, которые должны узнать правду о древней загадке их королевства.

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Холодное сердце 2:

Холодное сердце 2
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 3
трейлеры: 18

Рецензии и обзоры

Холодное сердце 2: За горизонт
Помимо магии льда теперь в кадре полно самой разнообразной магии, что немедленно обогатило вечную сине-голубую палитру и конечно же пошло мультфильму на пользу

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