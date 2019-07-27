Новинки августа: «Однажды в Голливуде», «Форсаж: Хоббс и Шоу», «Энгри бёрдс в кино 2»

Роман КОРНЕЕВ , 27 июля 2019

Кинопрокатная картина этого лета, когда выход очередного диснеевского комикса (или не диснеевского, или не комикса, но обязательно чего-то из этих двоих) перемежается абсолютной пустотой в залах и на афишах, прерывается лишь в августе, откуда скоропостижно сбежали на март-апрель следующего года сразу два диснеевских релиза — «Новые мутанты» скупленного «Диснеем» на корню и потому временно нетрудоспособного «Фокса» (повторять трагедию «Тёмного Феникса» в мышиной империи не решились) и традиционно некондиционное детско-фантастическое диснеевское кино «Артемис Фаул» с лепреконами и техномагией. В любом случае, каковы бы ни были резоны свеженарисовавшегося монополиста на голливудских холмах (вместе с полудохлым «Фоксом» у «Диснея» в этом году запредельные 40% валовой кассы, и это не считая последнего «Человека-паука», которого формально прокатывала «Сони»), август получился куда более похожим на традиционное лето — один-два заокеанских релиза в неделю, претендующих на заметные сборы, плюс под конец лета стартует несколько отечественных релизов, которые с некоторых пор стали соваться на августовские даты.

Так уже 1 августа описанная картина будет воспроизведена в точности, а именно, локомотивом проката послужит спин-офф «Форсажа» по мотивам персонажей Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтама «Хоббс и Шоу» — кино обещает быть задорным и энергичным, а что вместо тачек будут вертолёты, мотоциклы и дежурный комиксовый антигерой, а почему бы и нет.

Альтернативой заокеанскому боевику на неделе назначена украинская анимация «Руслан и Людмила: Перезагрузка».

Далее, 8 августа переходное знамя лидера проката достаётся перенесённому сюда с конца июля новому фильму Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Брэд Питт и Леонардо ди Каприо разыграют для нас сценки из жизни популярного нынче периода конце Золотого века Голливуда, такие, если хотите, «Красавцы» конца шестидесятых. Это первый пост-вайнштейновский фильм Тарантино, что вдвойне интересно.

Что касается прочих премьер, то тут в наличии подростковые приключения «Дора и Затерянный город» по мотивам героини образовательного мультсериала, которую у нас традиционно локализуют как Даша, а менее детской аудитории предложен очередной ужастик за продюсерством Гильермо дель Торо по имени «Страшные истории для рассказа в темноте».

15 августа назначен старт последнего в этом сезоне анимационного блокбастера «Энгри бёрдс в кино 2» — с прошлой серии сценаристам удалось придумать сюжет, более логичный для мира злых птиц и зелёных свиней, теперь им придётся объединиться для того, чтобы противостоять обстреливающего их нового противника.

Недетской альтернативой мультику послужат две околосемейные полупсихиатрические драмы — «Ангел мой» с Нуми Рапас и «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» с Китом Харингтоном.

22 августа сезон летних блокбастеров завершается третьей частью франшизы об охраннике Президента «Падение ангела». Джерард Батлер снова в главной роли, но осмысленности происходящему по новой это не придаёт.

Альтернативой послужит триллер про крокодилов «Капкан», а также сразу два отечественных релиза: стимпанк-фэнтэзи скандальной компании «Киноданз» по имени «Эбигейл» и отпускная комедия «Трудности выживания».

Завершается же лето ещё двумя отечественными релизами: 29 августа выходят очередная спортивно-победительная мелодрама «Команда мечты» и столь же победительный боевик про захват заложников «Последнее испытание».

На этом рубрика «Новинки месяца» прощается с вами до сентября, за всеми возможными изменениями и уточнениями графика проката следите на странице новинок кино 2019 года.



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