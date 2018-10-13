  Поиск на Кинокадре     
Рецензии Новинки кино 2018 Афиша Обновления Трейлеры Блог Новости
Фильмы 2018 Фильмы 2017 Блокбастеры Комедии Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Comic Con Russia 2018: фоторепортаж

Ахтунг! Фанатское кино

Ничего хорошего в отеле Эль Рояль:

Ничего хорошего в отеле Эль Рояль: Погуляли

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 13 октября 2018
Статьи » Рецензия Детектив
 
Поставьте фильму оценку!

«Эль Рояль» выглядит как типичная работа прожжённого сценариста, который ну наконец-то дорвался до режиссуры. Годдард много чего собирался режиссировать после «Хижины в лесу», но на разных этапах обламывался или убегал сам. И вот, наконец, получите творческий отрыв за маленькие деньги. Аудитория размыта и никому не важна. Во всех ролях — звёздные друзья режиссёра. Ник Офферман появляется ради короткого пролога и не менее короткого флэшбека, где как будто намеренно показывают его лицо как можно меньше. Ксавье Долан и Шиа Уигхэм играют тех, кого в титрах обычно даже не указывают: гадкий продюсер из флэшбека или добрый доктор, опять же, из флэшбека. Какой-нибудь Шьямалан самого себя в такие роли вставляет чисто по приколу, а Годдард подтягивает своих дружбанов, как Содерберг, Тарантино, Шейн Блэк, Коэны или Пол Томас Андерсон.

В течение более чем двух часов все эти громкие режиссёры неоднократно приходят на ум. Не потому что Годдард их копирует, но потому что играет на их поле их же приёмами. «Эль Рояль» — циничный криминальный триллер, который много шутит и балуется, никого не жалеет, любит делать сюрпризы, но иногда хочет давать серьёзную драму и даже доносить жизненную позицию. Несколько человек случайным образом собираются в пустом отеле с тёмной судьбой, и по той причине, что некоторые из них идиоты, а некоторые не могут сидеть в стороне, они начинают друг друга бить, убивать, связывать и пытать.

Список ассоциаций растёт постоянно: «Четыре комнаты», «Поцелуй навылет», «Врождённый порок», «Игры джентльменов», «Фарго» и «Да здравствует Цезарь!», «Криминальное чтиво» и «Омерзительная восьмёрка», «Нокаут» и ещё десятки фильмов менее известных вплоть до Агаты Кристи. Годдард даже предвосхищает следующий фильм Тарантино про Мэнсона, в этом нет сомнений, хотя у фильма даже нет трейлера — не нужно.

Ничего хорошего в отеле Эль Рояль

Во многом так потому, что Годдард пускай не пересыщает кино событиями, и даже наоборот, написал историю с минимальным количеством поворотов, но зато он широко расписал бэкраунд для каждого персонажа, по ходу дела сделав очередное универсальное, общее кино про никсоновские времена. Хиппи, сектанты, Вьетнам, наркота, тайная жизнь Кеннеди, мистер Гувер на проводе, простой бытовой расизм и, мимоходом, грабители банков, залетевшие в эту без того жирную эпоху для целостности сюжета. Эта собирательность в глазах автора смотрелась как плюс, типа разнообразие, но в реальности, конечно, больше вредит, потому что смотрите выше — слишком много ассоциаций, слишком много такого было и в будущем будет ещё немного.

Другой момент, в котором Годдард делает спорную вещь: он быстро вселяет чувство, что персонажа на экране могут убить в любой момент. Вот сейчас, когда он собирается сделать что-то хорошее и важное, ты ждёшь выстрела в затылок из дробовика. Или когда он сломался и готов рассказать правду. Или за секунду, когда он найдёт умиротворение. Просто потому, что пролог заканчивается убийством, а спустя полчаса убивают самого, казалось бы, адекватного персонажа и максимально внезапно. Годдард вообще не даёт времени понять, принять и попрощаться с героем, пока его не убили. Он прокалывается на том же, на чём и Тарантино в «Джанго», когда убил Вальца. Поэтому только в финальной главе «Эль Рояля», где кино доходит до своего маленького переосмысления Чарльза Мэнсона, снова получается за кого-то переживать. Когда все маски сорваны, и вопрос только в том, кто выживет.

В остальном Годдард уверенно и твёрдо работает. Он работает с актёрами, даёт им оторваться тоже, сделать своих персонажей живыми и объёмными. Он знает про стиль, хотя не зацикливается на нём. Иногда он позволяет себе длинные театральные зарисовки, собирая несколько героев в одной комнате и заставляя вежливо ругаться, перебивать, язвить друг другу и ждать чего-то зловещего.

Но самое интересное, в ключевой и самый серьёзный момент у Годдарда пробирается свой маленький вайнштейнгейт. Он может быть неочевиден, потому что размывается контекстом Кеннеди, переспавшего с Мэрилин Монро, и говорится в лицо Хемсворта-Мэнсона, который просто хочет трахать тинейджеров, но этот злобный упрёк в сторону понятно кого там есть, и понятно, откуда он идёт, и на кого направлен. К счастью, Годдард делает многозначительную паузу и скоро возвращается в себя.

Ничего хорошего в отеле Эль Рояль

Запостить в ЖЖ Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2018/10/13/badtimesattheelroyale.shtml
Написать отзыв | Лучшие отзывы | Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»: расписание сеансов
Оценка фильма: а также рецензии: результаты 
Поиск по Кинокадру:   

Новинки кино:
АладдинСтеклоРальф против интернетаХэллоуинХроники хищных городовКак приручить дракона 3АкваменВеном

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Ваш e-mail не публикуется и используется исключительно для идентификации незарегистрированных пользователей.

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Рецензии в рубрике "ДЕТЕКТИВ"

«Красный воробей»:
П — Патриотизм
Связь героев Лоуренс и Эджертона, как и многое в этом фильме, имеет противоречивый эффект чего-то вымученного: учитывая отчаянное положение обоих, недостаток химии между ними имеет смысл, однако не делает их более интересным дуэтом

«Пассажир»:
Следующая станция
Режиссёр знает, как поддержать интригу, сколь бы безумной она ни была, при этом уровень его сноровки повышается с каждым фильмом. Он же стал главной причиной, по которой экшн-поворот в карьере Нисона не прошёл для него зря

Убийство в Восточном экспрессе:
Странные суждения
Режиссура, которой интереснее заниматься своими делами, чем рассказывать историю с ритмом и напряжением. Брана не делает даже элементарные вещи для того, чтобы вовлечь зрителя в убийство и его расследование
Также на Кинокадре :

«Звезда родилась»:
Пой свою песню
Свежий пример режиссёрского дебюта кинозвезды, уделяющего внимание актёрам, технически профессионального и странным образом недостающего в характере собственного персонажа

Новинки октября: «Веном», «Эль Рояль», «Супербобровы 2» и «Смолфут»
Ввиду затяжного голода на жанровые внесезонные хиты октябрь вынужден буквально побираться, собирая потенциальные локомотивы кинокассы среди отечественных комедий и заокеанских релизов второго ряда

«Непрощённый»:
Сорян
Сарик растёт. Но продолжает делать поверхностное, ученическое кино, которое можно разбирать дальше, ретроспективно оглядывая его карьеру и сравнивая с голливудским кино, но это сомнительное занятие, если вы не кинокритик

Человек, который убил Дон Кихота:
Реальность, Санчо
Рекламщик, который когда-то должен был попасть в 17-й век и быть принятым там за Санчо Пансу, теперь – режиссёр рекламы, вернувшийся в «грёбаную Испанию». Дорога к этому фильму была длинной и шаткой

Проклятие монахини:
Миссия в Румынии
Неспособность фильма сбавить обороты подводит его в другие моменты. Сюжет, структура и сам хоррор переплетаются в грубую массу. Даже как аттракцион фильм не в состоянии полностью забыться

Великий уравнитель 2:
Утраченное время
Вашингтон автоматически привносит в кадр определённую харизму и авторитет, но всё без толку. Здесь в его персонаже нет ничего любопытного, в диалогах нет остроты, в конфликтах нет идей
все фильмы: рецензии и трейлеры
фильмы 2018 | фильмы 2017
Новинки кино: 2018 октябрь ноябрь декабрь 2019 январь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ничего хорошего в отеле Эль Рояль:

Ничего хорошего в отеле Эль Рояль
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 4
трейлеры: 7


Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Мои парни – животные, Unleashed new
постеров: 3, кадров: 6
» Русский трейлер
» Трейлер

Дубликат, Jonathan new
кадров: 4
» Трейлер

22 июля, 22 July
» О съёмках

Галвестон, Galveston
кадров: +15
» Русский трейлер

Ван Гог. На пороге вечности, At Eternity's Gate
кадров: +1

Люди Икс: Тёмный Феникс, X-Men: Dark Phoenix
постеров: +1

12 октября, пятница

Апгрейд, Upgrade
» Русский трейлер

Аладдин, Aladdin new
постеров: 1, кадров: 4
» Русский тизер-трейлер
» Тизер-трейлер

Стекло, Glass
» Русский трейлер 2
» Трейлер 2

Репродукция, Replicas
» Русский трейлер 2
» Дублированный TV-ролик

11 октября, четверг

Рождественские хроники, Christmas Chronicles new
постеров: 1, кадров: 2
» Тизер

Ральф против интернета, Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2
» Русский трейлер 3
» Международный трейлер

Богемская рапсодия, Bohemian Rhapsody
» Репортаж с Комик-кона
» О съёмках

10 октября, среда

Кладбище домашних животных, Pet Sematary new
постеров: 2, кадров: 7
» Русский трейлер
» Трейлер

Наркокурьер, Mule
» Трейлер

Все обновления за неделю
Афиша

Показать расписание фильма:


Афиша кино

Ничего хорошего в отеле Эль Рояль
В течение более чем двух часов громкие режиссёры неоднократно приходят на ум. Не потому что Годдард их копирует, но потому что играет на их поле их же приёмами

Человек на Луне
Интонация фильма звучит как мрачный пессимистический ответ космическому оптимизму Маска и Безоса, что для байопика несколько неожиданно

Экстаз
Эйфория танца переходит в испытание, когда понимаешь, что весь последующий фильм будет 90-минутным тяжёлым отходняком

Мэнди
Перед нами доказательство, что великолепие «Чёрной радуги» не было случайностью, но не более того

Веном
Начиная с середины фильма на экране один непрерывный трюк пополам с шуткоюмором, что куда лучше насупленного комикса
Афиша: Все фильмы

Репертуар кинотеатров: Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Владивостока, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова, Ставрополя, Таганрога, Тольятти, Ульяновска, Уфы, Хабаровска, Челябинска.

Репертуар кинотеатров: Киномакс Южный, Формула кино Oz Краснодар, Семь Звёзд Краснодар, Художественный Санкт-Петербург, Киномакс Волгоград, Киномакс Галерея Краснодар, Киномакс Пражская, Киномакс Волжский, Трактор Диамант Синема Волгоград, Синема Стар Рио Румянцево, Болгария Краснодар.

Поиск на Кинокадре
 


Подписка на обновления

ежедневно
раз в неделю
      

Кино: мнение народа

Что вам интересно на Кинокадре:
рецензии, обзоры
ролики
кадры, постеры
блоги, бокс-офис
новости
упрощённые сценарии
афиша
другое
результаты
Что вам интересно на Кинокадре:
рецензии, обзоры 71%
ролики 8.9%
кадры, постеры 3.4%
блоги, бокс-офис 2%
новости 4.1%
упрощённые сценарии 4.1%
афиша 3%
другое 3.1%



Кинокадр Новинки кино 2018 фильмы 2018 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2018   фильмы 2017   фильмы 2018   Афиша кино   Лучшие фильмы 2018 2017  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Человек на Луне», отзыв . «Веном», отзыв . «Эстаз», отзыв . Comic Con Russia, фото . «Мэнди», отзыв . «Непрощённый», отзыв . «Человек, который убил Дон Кихота», отзыв . New York Comic Con, фото . «Звезда родилась», отзыв . «Чёрный клановец», отзыв . «Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"», рецензия . «Проклятие монахини», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2018 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2018 Фильмы 2017 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2017 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Веном", "Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»", "Человек на Луне", "Экстаз", "Мэнди", "Без меня", "Газгольдер. Клубаре", "Пришельцы в доме"
Новинки кино 2018: "Хэллоуин", "Смолфут", "Богемская рапсодия", "Хантер киллер", "Девушка, которая застряла в паутине", "Фантастические твари 2: Преступления Грин-де-Вальда", "Ральф против интернета", "Братья Систерс", "Робин Гуд: Начало"

2003-2018 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   