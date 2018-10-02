Новинки октября: «Веном», «Эль Рояль», «Супербобровы 2» и «Смолфут»

Роман КОРНЕЕВ , 2 октября 2018

Октябрь считается месяцем, когда прокат восстаёт из пепла и готовится к кассовым свершениям ноября, на который у нас приходится лишний выходной, однако в этом году ввиду затяжного голода на жанровые внесезонные хиты октябрь вынужден буквально побираться, собирая потенциальные локомотивы кинокассы среди отечественных комедий и заокеанских релизов второго ряда. По сути, на весь месяц нашёлся всего один тяжеловес, причём выходит он в самом начале месяца, остальное же время нас ждут очередные проблемы со сборами, несмотря на формальное столпотворение премьер.

Начинается же месяц 4 октября, когда стартует тот самый главный тяжеловес — конокомикс из оставшейся «Сони» человекопауковой части вселенной «Марвел». Том Харди будет героически бороться с суперзлодейским паразитом по имени «Веном». Странные спецэффекты последнего вызывали недоумение ещё на этапе первых трейлеров.

Альтернативой кракозябре будет Леди Гага, поющая в римейке классического мюзикла «Звезда родилась», которую поставил Брэдли Купер в качестве режиссёрского дебюта, до кучи выставив себя же в одной из главных ролей.

Если этого мало — вот вам две отечественных премьеры: серебренниковская школа сняла драму «Кислота», а минаевско-козловская школа — криминальное кино «На районе». Кому чего.

Ну и наконец если вы любитель чёрного юмора — вот вам заокеанская политкорректная история «Чёрный клановец».

11 октября почему-то отдано исключительно отечественным картинам, во всяком случае два самых широких релиза недели — оба нашего производства. Это очередной рэп-междусобойчик «Газгольдера» под названием «Клубаре», а также девочковая детективная мелодрама «Без меня».

Лишь далее по списку следуют звёздное криминальное фэнтэзи «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль», клиповое кино с Николасом Кейджем «Мэнди», клиповый же наркотрип Гаспара Ноэ «Экстаз», заокеанский байопик Нила Армстронга «Человек на Луне» и женский писательский триллер Романа Полански «Основано на реальных событиях». Всё это, повторимся, будет жаться в малых залах.

18 октября в лидерах снова отечественное кино — фальстартящие в субботу «Супербобровы 2» выступят на ниве народного мстительства, и если вам вдруг мало, в традиционное время выходит ещё одна российская комедия «Вечная жизнь Александра Христофорова».

Нелюбителей же посконных комедий в тот же четверг ждёт сорокалетний сиквел классики ужасов «Хэллоуин», криминальный триллер Ника Пиццолатто «Галвестон», режиссёрский дебют Пола Дано «Дикая жизнь» и дежурный ЖКВД «Лукас».

А также, если вам всё-таки станет скучно даже среди всего этого мелкозального изобилия, тут же, в субботу 20 октября, фальстартит ещё и «Смолфут». Ну как «фальстартит», он выходит спустя месяц после безуспешного заокеанского старта, но зачем-то устраивает себе широкие двухдневные предпоказы в выходные перед официальным релизом у нас.

Что же касается финального уикенда месяца, то он также пройдёт под флагом отечественного кино: не считая «Смолфута» в число широкопрокатников претендуют попасть очередное патриотическое кино про танки «Несокрушимый», комикс-комедия «Только не они» и драма с Гармашем «Два билета домой».

Противостоит всему этому богатству очередное проходное кино с Киану Ривзом «Репродукция». На этот раз это околофантастический фильм про клонов.

На этом рубрика «Новинки месяца» прощается с вами до ноября, за всеми возможными изменениями и уточнениями графика проката следите на странице новинок кино 2018 и 2019 года.



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