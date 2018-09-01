Новинки сентября: «Великий уравнитель 2», «Хищник», «Джонни Инглиш 3»

Роман КОРНЕЕВ , 1 сентября 2018

Сентябрь традиционно один из самых спокойных месяцев, за редкими исключениями он отличается скромными сборами, а потому является прибежищем разного рода жанрового кино. В итоге пока афиша не обзавелась заведомым лидером проката, все 4 премьерных четверга заполнены массивными списками новинок, а любые масс-старты, как мы помним, это верный знак пониженных сборов, что после полуголодного лета окончательно подкашивает финансовую основу существования российских кинотеатров. Впрочем, неожиданные прозрения тут, как показала практика, тоже вполне возможны, но обо всём по порядку.

6 сентября открывает сезон премьера «Великого уравнителя 2», в котором Дензел Вашингтон продолжает курощать преступность в своеобычной манере.

Тогда же стартуют сразу два подростковых фантастических релиза — «Кин» и «Тёмные отражения».

Для тех же, кому подростки не интересны, можно сходить на ужастик с Ольгой Куриленко «Мара» или историческая драма Дуни Смирновой «История одного назначения».

Это не считая нескольких совершенно проходных детских релизов, у которых вообще нет шансов, потому что дети уже все в школе и им не до кино.

13 сентября этот же порядок сохраняется. В качестве фронтлайнера (впрочем, в обоих случаях прокат ограничивается относительно скромной тысячей экранов) на этот раз выступает новая попытка оживить полумёртвый франчайз «Хищник». Интересующихся ждёт противостояние Хищника и Суперхищника, а также хищнико-собак, морпехов и Оливии Манн в роли самой себя.

Конкурировать с инопланетными тварями будут отечественные — комедия «Счастья! Здоровья!» и, видимо, в роли «держитесь там» победительная драма «Временные трудности».

Одновременно тему народных мстителей разовьёт Дженнифер Гарнер в боевике «Багровая мята».

Ну, а ценителей более тонких жанров ждёт вестерн-комедия «Девица» с Паттинсоном и Васиковской.

Далее 20 сентября на пост формального лидера заступают британская комедия с Роуэном Аткинсоном «Агент Джонни Инглиш 3.0» и дежурный ужастик «Проклятие монахини».

Конкурировать с лидерами, помимо прочих, будут дамский детектив «Простая просьба» и сложносочинённое на грани артхауса кино «Лондонские поля».

Завершать афишу месяца 27 сентября будет вовсе неприлично длинный список фильмов, который непросто хоть как-то стрктурировать, потому просто перечислим основные из них: маппет-щоу с Мелиссой Маккарти «Игрушки для взрослых», криминальный римейк «Мотылёк», байопик Сарика Андреасяна с Дмитрием Нагиевым в роли Виталия Калоева «Непрощённый», очередное бекмамбетовское ютуб-кино «Поиск», Киану Ривз в Сибири «Профессионал», заокеанское детское фэнтэзи «Тайна дома с часами», многострадальный Терри Гиллиам «Человек, который убил Дон Кихота», и наконец очередная отечественная аритмия «Сердце мира».

На этом рубрика «Новинки месяца» прощается с вами до октября, за всеми возможными изменениями и уточнениями графика проката следите на странице новинок кино 2018 и 2019 года.



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