  Поиск на Кинокадре     
Рецензии Новинки кино 2018 Афиша Обновления Трейлеры Блог Новости
Фильмы 2018 Фильмы 2017 Блокбастеры Комедии Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино «Мы ругаем»

Окно в Европу 2018: от ретро до гиньоля

Оксана ГАВРЮШЕНКО, 31 августа 2018
Статьи » Обзор Фестивали
Окно в Европу 2018: от ретро до гиньоля

Выборгский фестиваль этого года подтвердил репутацию творческой лаборатории, о которой говорил президент киносмотра Армен Медведев. Город, отмечающий в эти дни 725-летие, за 26 лет жизни фестиваля приобрел звание северной кинематографической столицы и вырастил особого зрителя. Он толерантен и к дерзким новациям, и к архаике, он посещает и вечера памяти мэтров (в этом году фестиваль посвятил отдельные программы Кире Муратовой, Станиславу Говорухину, Олегу Табакову, Элему Климову и Алексею Петренко), и мастер-класс на тему «Как снять кино на смартфон» от одного из участников-конкурсантов. И ничто ему не чуждо. Ни экспериментальный видеоарт Александра Шейна «ВМаяковский», который сам автор называет «междисциплинарным исследованием на тему», ни мозаичная, вне линейного повествования драма-долгострой Александра Велединского «В Кейптаунском порту». Последней организаторы феста доверили стать фильмом открытия, невзирая на еще предстоящие доработки по цвето- и звукокоррекции, титрам, монтажу. Лицо выборгского фестиваля этого года — Геннадий Шпаликов: мальчик на велосипеде с зонтом, девушка, дождь, эти незабвенные кадры из «Я шагаю по Москве» составили фестивальный трейлер, которым предварялся каждый сеанс. Патриарх нашего кино Андрей Хржановский представлял книгу, посвященную Шпаликову. При всем трагизме судьбы одного из самых ярких представителей 60-х легкость, свет, романтика и искренняя нота, присущие шпаликовским произведениям, не поддаются копированию современных кинематографистов. Мы хотели как у Калика, как у Хуциева, будем играть как в 60-е, говорят молодые актеры и режиссеры. Будто мотивировка необязательна. В лучшем случае получается эрзац.

Фильм-прогулка «Почти среда» Елизаветы Королевой в прямом смысле «привязывает» шпаликовские мотивы к Москве нового века, даже используя цитаты с девушкой и велосипедом. На выходе — кино для своих, аморфное, сонное, как притомившаяся жарким летним днем героиня. Лучше обстоит дело в ретродраме Оксаны Карас «У ангела ангина» (это Специальный приз жюри), снятой по мотивам повести недооцененного поэта и писателя Вадима Шефнера «Сестра печали». И здесь психологически убедительнее черно-белое время юности героев, пришедшейся на 1940-й год, нежели цветные вставки из их зрелости, когда на дворе уже 1965-й. Картина может показаться сегодня нарочито старомодной, но она ценна легкостью и чистотой интонации, повесть о первой любви здесь доминирует над темой предстоящих военных испытаний. В фильме Карас лирический камертон звучит во многом благодаря камере прекрасного Сергея Мачильского, и очень хороши актеры Мастерской Дмитрия Брусникина, в частности, Мария Крылова, тот самый «ангел», будто Наташа Ростова сегодня.

В программе «Игровое кино. Осенние премьеры» было 14 картин (Велединский здесь — самое известное имя основного конкурса), среди которых — пять дебютов, четыре фильма представлены режиссёрами, которые выпускают свой второй полнометражный игровой фильм, а также работы опытных авторов. Девять фильмов из программы созданы при государственной финансовой поддержке. А особенно выделяются из лауреатов «Окна в Европу-2018» два фильма, созданных без госбюджета. Режиссеры обоих, к слову, являются выпускниками Высших курсов сценаристов и режиссеров, и даже учились в одной мастерской Хотиненко-Финна-Фенченко, но в разные годы. «Папа, сдохни» 29-летнего дебютанта Кирилла Соколова — это Главный приз жюри под председательством Сергея Снежкина, а «Фагот» Бориса Гуца, целиком снятый на iPhone 7, получил диплом Гильдии киноведов и кинокритиков и президентский приз из рук Армена Медведева.

Папа, сдохни«Папа, сдохни»

Черная комедия-гиньоль с элементами сатиры Кирилла Соколова стала безусловным фаворитом конкурса, потому что, прежде всего, она сделана профессионально. И этот факт отметил председатель жюри Сергей Снежкин, вручая дебютанту Главный приз. Приятно, конечно, что молодому режиссеру хорошо знакомо творчество Мартина Макдонаха (оммаж «Шестизаряднику» очевиден), а эпиграфом к картине служит цитата из другого ирландца, менее известного, Фланна О’Брайана, автора «Третьего полицейского». Но гораздо важнее, что Соколов умело распоряжается своими источниками вдохновения, владеет самоиронией, знает, как работать с жанром, может сбалансировать между комическим и драмой, аттракционом и слэшером (очень смеялись, когда на пресс-конференции режиссер вдруг сказал, мол, ведь это история не про расчлененку).

С одной стороны, история про гнусного опера Андрея Геннадьевича (персонифицированное зло довел до филигранного воплощения в этой роли Виталий Хаев) тянет на анекдот, с другой — перед нами разыгрывается самая настоящая семейная и человеческая драма. Остроумная, в меру приправленная висельным юмором и гротеском почти по Макдонаху, и очень обаятельно снятая, почти в пределах одной локации. Отдельные фразы уже растащили на цитаты за дни феста, как то, «До 25 лет дожил, а своего молотка нет» или «Я думал, это по работе». Визави именитого Хаева — молодая звезда «Гоголь-центра» Александр Кузнецов, в роли трепетно-блаженной жены опера — Елена Шевченко, в роли его коварной дочери — Евгения Крегжде из Театра Вахтангова. А лучшего друга, так подло обманутого ментом (и тоже мента) сыграл Михаил Горевой и, пожалуй, это его лучшая роль на сегодня. То есть с кастингом, включая ротвейлера Бобсона, тут полный порядок тоже. А не только с драматургическим конструктором, с которым явно любит экспериментировать Кирилл Соколов, кстати, физик и специалист в области нанотехнологий по первому образованию. Ну и полноценным соавтором фильма стала молодая, но уже хорошо известная питерская группа «The Hatters», саундтрек по-хорошему залихватский и предельно органичен тут. В титрах — особая благодарность мастерам ВКСР, Финну и Фенченко (тот даже закадровый голос свой «отдал»). Не поминая лишний раз Тарантино, будем все же надеяться, что до большого экрана «Папа, сдохни» доберется в конце января будущего года. И вроде бы прокатчик уже есть, а продюсеры здесь те, что делали «Страну ОЗ» Сигарева, Софико Кикнавелидзе и ее компания «Белое Зеркало», где также среди учредителей и Дмитрий Улюкаев, оператор картины, сын Алексея Улюкаева.

Шестой год в рамках фестиваля проводилась официальная конкурсная программа фильмов, созданных в копродукции кинематографистов России и других стран — «Копродукция. Окно в мир». Главный приз в этой категории получил фильм «Хрусталь» режиссёра Дарьи Жук, а создан он был при участии России, Беларуси, США и Германии. У картины также приз Гильдии киноведов и кинокритиков. А еще Гран-при «Золотой Дюк» IX Одесского международного кинофестиваля. Официальная премьера прошла в Карловых Варах. Российской премьерой считается показ на фестивале «Окно в Европу». 29 августа «Хрусталь» выходит в прокат на территории Беларуси: оскаровский комитет этой страны выдвигает картину в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

…1996-й, Белоруссия, Минск (оттуда родом режиссер, давно живущая и работающая в США). Безработица, застой, безнадега. Главная героиня, девушка творческая, диджей Вика (отличная работа Алины Насибуллиной, тоже ученицы Дмитрия Брусникина), рвется уехать в Америку, чтобы слушать ту музыку, какая ей нравится, чтобы делать то, что ей нравится. В американском посольстве требуют справку с работы, и Викина одиссея доводит ее до белорусской глубинки, где зарплату выдают хрусталем. А там соотечественники вроде бы и не монстры, но и не вполне нормальные люди. Хотя что можно назвать нормой?.. «Хрусталь» нельзя назвать чернухой, хотя тонкая и точная стилизация под 90-е поначалу располагает. Это не нео-лубок, не «взгляд под Лозницу». Автобиографические мотивы, конечно, присутствуют: история с ожиданием звонка из посольства, визы в США, была у подруги режиссера. «Мне кажется, это фильм не о месте жительства, а о степени свободы» — как верно сформулировала автор сценария Хельга Ландауэр, учившаяся во ВГИКе 90-х сценарному мастерству у Черныха и Кожиновой. Хельга, поэт, режиссер и сценарист, будучи за океаном в наши дни, хорошо помнит то время, и как тяжело было экономически. «Хрусталь» — честное кино, и оно не заигрывает со зрителем, невзирая на кажущиеся фольклорно-обрядовые атрибуты типа свадебных перипетий. А вечные антагонисты «город — деревня» здесь подвержены небеспощадному анализу.

Хрусталь«Хрусталь»

«Хрусталь» получил около двадцати приглашений на фестивали и показы в Швецию, США, Норвегию, Великобританию, Словению, Австрию, Латвию и другие страны. Его фестивальная история достойна продолжения. Победители в двух конкурсных программах игрового кино XXVI фестиваля «Окно в Европу», фильмы дебютные в полном метре, действительно создают определенный «прогноз на завтра» (это часть девиза Выборгского киносмотра). И работы новых режиссеров дают надежду, что Сергею Снежкину реже придется говорить о том, что в его профессии «растет число клинических идиотов». Бывают и нечастые, но радостные исключения.


Запостить в ЖЖ Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2018/08/31/vyborg.shtml
Написать отзыв | Лучшие отзывы | Все рецензии
Поиск по Кинокадру:   

Новинки кино:
СмолфутАльфаВеликий уравнитель 2Ральф против интернетаХищникБамблбиВеномСтекло

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Ваш e-mail не публикуется и используется исключительно для идентификации незарегистрированных пользователей.

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Ссылки по теме:
Обзор » Окно в Европу: Безумные поэты и Выборгский счёт по Чесноку Оксана ГАВРЮШЕНКО
Обзор » «Окно в Европу 2016»: Якутская дочь встретилась с тамбовской блогершей Оксана ГАВРЮШЕНКО
Рецензия » «Окно в Европу 2015»: лидер не обнаружен, лучшей стала Купченко Оксана ГАВРЮШЕНКО
Обзор » «Окно в Европу»: зрители выбрали комедию, а большое жюри — трагедию Оксана ГАВРЮШЕНКО
Обзор » Окно в Европу: Зимний путь в сумерках Александра ИВАНОВА
Обзор » Из «Окна в Европу» показались зубы Оксана ГАВРЮШЕНКО
25-й фестиваль российского кино «Окно в Европу», кадры (62 фото)
Новости » Фестиваль «Окно в Европу» назвал победителей
Новости » В Выборге открылся фестиваль «Окно в Европу»
Новости » В Выборге назвали победителей фестиваля «Окно в Европу»
Рецензии в рубрике "ФЕСТИВАЛИ"

Окно в Европу: Безумные поэты и Выборгский счёт по Чесноку
Были драмы и слэшеры, комедии и мистика, зрительское кино и чистый артхаус. Сегодня в тройке лауреатов — «Бабушка твоей мечты», «Аритмия» и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». И это один и тот же зритель

Венеция-2016: Война
Главный конкурс 73-го Венецианского фестиваля был составлен, за редким исключением, из мэйнстримных картин. Таков дух времени. программа «Горизонты» лишилась лица и смысла. Лучшей на Мостре стала программа «Неделя критики»

«Окно в Европу 2016»: Якутская дочь встретилась с тамбовской блогершей
Сегодняшние авторы не умеют ставить кадр, не знают, что такое композиция, пишут чудовищные диалоги, не владеют азами профессии. Дилетанты стали нормальным явлением в кинопроизводстве
Также на Кинокадре :

«Днюха»:
Пацанское
Каримов — куда более народный, чем другие российские режиссёры, включая и Быкова, и уж тем более Крыжовникова, который в реальности лишь делает вид, что понимает настоящих живых пацанов

«Мама мия 2»:
Встретили судьбу
Когда фильм сбрасывает с себя все заботы, он, наконец, обретает свой самый незамутнённый и непринуждённый вид, и тут как никогда становится понятно, что вид этот – не кино, а концерта

Новинки августа: «Мег», «Мама мия 2», «22 мили», «Гоголь 3»
Август традиционно только формально считается летним месяцем, для него типичны не летние блокбастеры, но жанровые релизы, иногда умудряющиеся всё-таки разогревать полупустой прокат

Судная ночь. Начало:
Ад на районе
Франчайз не забывает, что садизм может иметь любой цвет кожи, и в новом фильме продолжает демонстрировать своё теперь уже умилительное увлечение маньяками настолько больными, что они карикатурны даже как маньяки

Миссия невыполнима 6: Последствия:
Женщины Ханта
Старательная, и не без своих находок, но совершенно механическая реплика прежних лекал, которая хоть и оставляет после себя известное чувство ностальгии, но двигаться вперёд не хочет и не может

Рассказ служанки:
Да убоится жена мужа своего
За второй сезон сериал очень вырос, мир стал значительно стройнее и богаче, персонажи серьёзно продвинулись от былого манекеноподобного состояния, а количество клиффхэнгеров в последней серии исчисляется десятками
все фильмы: рецензии и трейлеры
фильмы 2018 | фильмы 2017
Новинки кино: 2018 август сентябрь октябрь ноябрь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Главный кандидат, Front Runner new
постеров: 1, кадров: 1
» Трейлер

Временные трудности
» Отрывок

Кин, Kin
» О съёмках

Мотылёк, Papillon
постеров: +1, кадров: +31
» Русский трейлер
» Отрывок

Багровая мята, Peppermint
кадров: 40
» Русский трейлер
» Отрывок 2
» Отрывок

Смолфут, Smallfoot
» Музыкальное видео
» Отрывок

Агент Джонни Инглиш 3.0, Johnny English Strikes Again
» Русский трейлер 2
» Трейлер 2
» Дублированный TV-ролик 2
» Дублированный TV-ролик 2
» Дублированный TV-ролик

30 августа, четверг

Кажется, мы остались одни, I Think We're Alone Now
» Трейлер

Человек на Луне, First Man
» Трейлер 2

29 августа, среда

Новости кино:
Открывается 75 Венецианский кинофестиваль
Венеция 2018, фоторепортаж } На итальянском острове Лидо в среду 29 августа стартует 75-й Венецианский фестиваль...
Трейлеры, кадры, постеры:

Только не они new
» Трейлер

Настоящий детектив, True Detective
» 3 сезон, русский трейлер
» 3 сезон, трейлер

Все обновления за неделю
Афиша

Показать расписание фильма:


Афиша кино

Не волнуйся, он далеко не уйдет
По факту ушёл он как раз довольно далеко. Но вот вместо фильма обо всём этом почему-то сняли заевшую пластинку слезоточивых историй

Отель Артемида
Сценарист Дрю Пирс не помог режиссёру Дрю Пирсу фактически ничем, однако центральная пара из Медсестры и Эвереста делают зрителю приятно

Днюха!
Каримов — куда более народный, чем другие российские режиссёры, включая и Быкова, и уж тем более Крыжовникова

Альфа
От вполне неплохого видового фильма остаётся только недоумение, как будто нас или просто надули, или так неловко попытались задобрить

Мама мия 2
Когда фильм сбрасывает с себя все заботы, он, наконец, обретает свой самый незамутнённый вид – не кино, а концерта
Афиша: Все фильмы

Репертуар кинотеатров: Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Владивостока, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова, Ставрополя, Таганрога, Тольятти, Ульяновска, Уфы, Хабаровска, Челябинска.

Репертуар кинотеатров: Киномакс Южный, Формула кино Oz Краснодар, Семь Звёзд Краснодар, Художественный Санкт-Петербург, Киномакс Волгоград, Киномакс Галерея Краснодар, Киномакс Пражская, Киномакс Волжский, Трактор Диамант Синема Волгоград, Синема Стар Рио Румянцево, Болгария Краснодар.

Поиск на Кинокадре
 


Кино: мнение народа

Как вы предпочитаете смотреть кино?
В кинотеатре
На DVD или Blu-Ray
По телевизору
Через спутник в HD
С торрентов
В социальных сетях
В интернет-кинотеатрах и через SmartTV
результаты
Как вы предпочитаете смотреть кино?
В кинотеатре 39%
На DVD или Blu-Ray 9.3%
По телевизору 4.6%
Через спутник в HD 2.1%
С торрентов 33%
В социальных сетях 3.8%
В интернет-кинотеатрах и через SmartTV 8.3%



Кинокадр Новинки кино 2018 фильмы 2018 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2018   фильмы 2017   фильмы 2018   Афиша кино   Лучшие фильмы 2018 2017  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

Венеция-2017, фоторепортаж . «Альфа», отзыв . «Мама мия 2», рецензия . «Отель "Артемида"», отзыв . «Днюха!», рецензия . «Мег: Монстр глубины», отзыв . «Миссия невыполнима 6», рецензия . «Не волнуйся, он далеко не уйдет», отзыв . «Судная ночь. Начало», рецензия . Окно в Европу 2018, обзор . «Монстры на каникулах 3», рецензия . «Апгрейд», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2018 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2018 Фильмы 2017 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2017 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Гоголь. Страшная месть", "Альфа", "Принцесса и дракон", "Мег: Монстр глубины", "Как женить холостяка", "Днюха!", "Монстры на каникулах 3", "Отель «Артемида»"
Новинки кино 2018: "Великий уравнитель 2", "Город лжи", "Тёмные отражения", "Девица", "Хищник", "Агент Джонни Инглиш 3.0", "Лондонские поля", "Игрушки для взрослых", "Профессионал"

2003-2018 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   