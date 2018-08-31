Окно в Европу 2018: от ретро до гиньоля

Оксана ГАВРЮШЕНКО , 31 августа 2018

Выборгский фестиваль этого года подтвердил репутацию творческой лаборатории, о которой говорил президент киносмотра Армен Медведев. Город, отмечающий в эти дни 725-летие, за 26 лет жизни фестиваля приобрел звание северной кинематографической столицы и вырастил особого зрителя. Он толерантен и к дерзким новациям, и к архаике, он посещает и вечера памяти мэтров (в этом году фестиваль посвятил отдельные программы Кире Муратовой, Станиславу Говорухину, Олегу Табакову, Элему Климову и Алексею Петренко), и мастер-класс на тему «Как снять кино на смартфон» от одного из участников-конкурсантов. И ничто ему не чуждо. Ни экспериментальный видеоарт Александра Шейна «ВМаяковский», который сам автор называет «междисциплинарным исследованием на тему», ни мозаичная, вне линейного повествования драма-долгострой Александра Велединского «В Кейптаунском порту». Последней организаторы феста доверили стать фильмом открытия, невзирая на еще предстоящие доработки по цвето- и звукокоррекции, титрам, монтажу. Лицо выборгского фестиваля этого года — Геннадий Шпаликов: мальчик на велосипеде с зонтом, девушка, дождь, эти незабвенные кадры из «Я шагаю по Москве» составили фестивальный трейлер, которым предварялся каждый сеанс. Патриарх нашего кино Андрей Хржановский представлял книгу, посвященную Шпаликову. При всем трагизме судьбы одного из самых ярких представителей 60-х легкость, свет, романтика и искренняя нота, присущие шпаликовским произведениям, не поддаются копированию современных кинематографистов. Мы хотели как у Калика, как у Хуциева, будем играть как в 60-е, говорят молодые актеры и режиссеры. Будто мотивировка необязательна. В лучшем случае получается эрзац.

Фильм-прогулка «Почти среда» Елизаветы Королевой в прямом смысле «привязывает» шпаликовские мотивы к Москве нового века, даже используя цитаты с девушкой и велосипедом. На выходе — кино для своих, аморфное, сонное, как притомившаяся жарким летним днем героиня. Лучше обстоит дело в ретродраме Оксаны Карас «У ангела ангина» (это Специальный приз жюри), снятой по мотивам повести недооцененного поэта и писателя Вадима Шефнера «Сестра печали». И здесь психологически убедительнее черно-белое время юности героев, пришедшейся на 1940-й год, нежели цветные вставки из их зрелости, когда на дворе уже 1965-й. Картина может показаться сегодня нарочито старомодной, но она ценна легкостью и чистотой интонации, повесть о первой любви здесь доминирует над темой предстоящих военных испытаний. В фильме Карас лирический камертон звучит во многом благодаря камере прекрасного Сергея Мачильского, и очень хороши актеры Мастерской Дмитрия Брусникина, в частности, Мария Крылова, тот самый «ангел», будто Наташа Ростова сегодня.

В программе «Игровое кино. Осенние премьеры» было 14 картин (Велединский здесь — самое известное имя основного конкурса), среди которых — пять дебютов, четыре фильма представлены режиссёрами, которые выпускают свой второй полнометражный игровой фильм, а также работы опытных авторов. Девять фильмов из программы созданы при государственной финансовой поддержке. А особенно выделяются из лауреатов «Окна в Европу-2018» два фильма, созданных без госбюджета. Режиссеры обоих, к слову, являются выпускниками Высших курсов сценаристов и режиссеров, и даже учились в одной мастерской Хотиненко-Финна-Фенченко, но в разные годы. «Папа, сдохни» 29-летнего дебютанта Кирилла Соколова — это Главный приз жюри под председательством Сергея Снежкина, а «Фагот» Бориса Гуца, целиком снятый на iPhone 7, получил диплом Гильдии киноведов и кинокритиков и президентский приз из рук Армена Медведева.

«Папа, сдохни»

Черная комедия-гиньоль с элементами сатиры Кирилла Соколова стала безусловным фаворитом конкурса, потому что, прежде всего, она сделана профессионально. И этот факт отметил председатель жюри Сергей Снежкин, вручая дебютанту Главный приз. Приятно, конечно, что молодому режиссеру хорошо знакомо творчество Мартина Макдонаха (оммаж «Шестизаряднику» очевиден), а эпиграфом к картине служит цитата из другого ирландца, менее известного, Фланна О’Брайана, автора «Третьего полицейского». Но гораздо важнее, что Соколов умело распоряжается своими источниками вдохновения, владеет самоиронией, знает, как работать с жанром, может сбалансировать между комическим и драмой, аттракционом и слэшером (очень смеялись, когда на пресс-конференции режиссер вдруг сказал, мол, ведь это история не про расчлененку).

С одной стороны, история про гнусного опера Андрея Геннадьевича (персонифицированное зло довел до филигранного воплощения в этой роли Виталий Хаев) тянет на анекдот, с другой — перед нами разыгрывается самая настоящая семейная и человеческая драма. Остроумная, в меру приправленная висельным юмором и гротеском почти по Макдонаху, и очень обаятельно снятая, почти в пределах одной локации. Отдельные фразы уже растащили на цитаты за дни феста, как то, «До 25 лет дожил, а своего молотка нет» или «Я думал, это по работе». Визави именитого Хаева — молодая звезда «Гоголь-центра» Александр Кузнецов, в роли трепетно-блаженной жены опера — Елена Шевченко, в роли его коварной дочери — Евгения Крегжде из Театра Вахтангова. А лучшего друга, так подло обманутого ментом (и тоже мента) сыграл Михаил Горевой и, пожалуй, это его лучшая роль на сегодня. То есть с кастингом, включая ротвейлера Бобсона, тут полный порядок тоже. А не только с драматургическим конструктором, с которым явно любит экспериментировать Кирилл Соколов, кстати, физик и специалист в области нанотехнологий по первому образованию. Ну и полноценным соавтором фильма стала молодая, но уже хорошо известная питерская группа «The Hatters», саундтрек по-хорошему залихватский и предельно органичен тут. В титрах — особая благодарность мастерам ВКСР, Финну и Фенченко (тот даже закадровый голос свой «отдал»). Не поминая лишний раз Тарантино, будем все же надеяться, что до большого экрана «Папа, сдохни» доберется в конце января будущего года. И вроде бы прокатчик уже есть, а продюсеры здесь те, что делали «Страну ОЗ» Сигарева, Софико Кикнавелидзе и ее компания «Белое Зеркало», где также среди учредителей и Дмитрий Улюкаев, оператор картины, сын Алексея Улюкаева.

Шестой год в рамках фестиваля проводилась официальная конкурсная программа фильмов, созданных в копродукции кинематографистов России и других стран — «Копродукция. Окно в мир». Главный приз в этой категории получил фильм «Хрусталь» режиссёра Дарьи Жук, а создан он был при участии России, Беларуси, США и Германии. У картины также приз Гильдии киноведов и кинокритиков. А еще Гран-при «Золотой Дюк» IX Одесского международного кинофестиваля. Официальная премьера прошла в Карловых Варах. Российской премьерой считается показ на фестивале «Окно в Европу». 29 августа «Хрусталь» выходит в прокат на территории Беларуси: оскаровский комитет этой страны выдвигает картину в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

…1996-й, Белоруссия, Минск (оттуда родом режиссер, давно живущая и работающая в США). Безработица, застой, безнадега. Главная героиня, девушка творческая, диджей Вика (отличная работа Алины Насибуллиной, тоже ученицы Дмитрия Брусникина), рвется уехать в Америку, чтобы слушать ту музыку, какая ей нравится, чтобы делать то, что ей нравится. В американском посольстве требуют справку с работы, и Викина одиссея доводит ее до белорусской глубинки, где зарплату выдают хрусталем. А там соотечественники вроде бы и не монстры, но и не вполне нормальные люди. Хотя что можно назвать нормой?.. «Хрусталь» нельзя назвать чернухой, хотя тонкая и точная стилизация под 90-е поначалу располагает. Это не нео-лубок, не «взгляд под Лозницу». Автобиографические мотивы, конечно, присутствуют: история с ожиданием звонка из посольства, визы в США, была у подруги режиссера. «Мне кажется, это фильм не о месте жительства, а о степени свободы» — как верно сформулировала автор сценария Хельга Ландауэр, учившаяся во ВГИКе 90-х сценарному мастерству у Черныха и Кожиновой. Хельга, поэт, режиссер и сценарист, будучи за океаном в наши дни, хорошо помнит то время, и как тяжело было экономически. «Хрусталь» — честное кино, и оно не заигрывает со зрителем, невзирая на кажущиеся фольклорно-обрядовые атрибуты типа свадебных перипетий. А вечные антагонисты «город — деревня» здесь подвержены небеспощадному анализу.

«Хрусталь»

«Хрусталь» получил около двадцати приглашений на фестивали и показы в Швецию, США, Норвегию, Великобританию, Словению, Австрию, Латвию и другие страны. Его фестивальная история достойна продолжения. Победители в двух конкурсных программах игрового кино XXVI фестиваля «Окно в Европу», фильмы дебютные в полном метре, действительно создают определенный «прогноз на завтра» (это часть девиза Выборгского киносмотра). И работы новых режиссеров дают надежду, что Сергею Снежкину реже придется говорить о том, что в его профессии «растет число клинических идиотов». Бывают и нечастые, но радостные исключения.

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