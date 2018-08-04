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Новинки августа: «Мег», «Мама мия 2», «22-я миля», «Гоголь 3»

Роман КОРНЕЕВ, 4 августа 2018
Статьи » Анонс Премьеры

Новинки августа: Мег , Мама мия 2 , 22-я миля , Гоголь 3

Август традиционно только формально считается летним месяцем, для него типичны не летние блокбастеры, но жанровые релизы, иногда умудряющиеся всё-таки разогревать полупустой прокат, плюс в этом году некоторые фильмы были несколько скоропалительно перенесены на август с июля, который в итоге остался с парой относительных хитов на фоне полного безрыбья.

Именно с такими отложенными фильмами в основном и начинается август, на первой неделе которого нам предстоит масс-старт, одновременно выходят криповый «Кристофер Робин», позапрошлогодняя «Опасная игра Слоун», незаметная «Шпионская игра» (игра-игра, такая вот прокатная рифма), криминальный «Кодекс Готти», китайская «Планета зверей» и остросоциальная «Судная ночь. Начало». Как всегда с масс-стартами, в итоге нам гарантированы очередные антирекорды сборов, поскольку ни один из этих фильмов не сможет занять первую строчку в таблице бокс-офиса.

Лишь 9 августа прокат получает первый настоящий широкопрокатник. Дизастер-муви «Мег: Монстр глубины» презентует нам околофантастическую историю об атакующем подводную исследовательскую станцию мегалодоне.

Альтернативой вымершей акуле будет девочковая шпионская комедия «Шпион, который меня кинул».

Но настоящее пиршество кино для зрительниц наступит лишь 16 августа, когда выходит отложенный с июля мюзикл «Мама мия 2», в которой песни «Аббы» послужат дальнейшим поводом для обнимашек.

Мальчиковая же аудитория приглашается на проходную подростковую фантастику про механособачку «Аксель» и ужастик по мотивам видеоигры «Слендермен».

23 августа у нас снова масс-старт со всеми вытекающими. Зрительскому вниманию предложены последовательно, загибайте пальцы: экшн-триллер с Марком Уолбергом «22-я миля», прехисторик «Альфа», криминальная комедия с Сэмом Рокуэллом «Голубая игуана», очередная «жизненная» бекмамбетовская комедия «Днюха», околофантастический экшн «Отель «Артемида» и свежий Такеши Китано «Последний беспредел».

Лето завершается 30 августа, когда повторить прошлогодний подвиг попробует третья и, надеемся, заключительная серия собирательного отечественного сериал-хоррора «Гоголь. Страшная месть». Если фильм снова соберёт хоть сколько-нибудь прилично, будьте уверены, эта музыка будет вечной.

Наконец точку в летнем сезоне ставит мелодрама с Киану Ривзом и Вайноной Райдер «Как женить холостяка».

На этом рубрика «Новинки месяца» прощается с вами до сентября, за всеми возможными изменениями и уточнениями графика проката следите на странице новинок кино 2018 года.


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Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2018/08/04/premier.shtml
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Новинки августа: «Мег», «Мама мия 2», «22-я миля», «Гоголь 3»

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