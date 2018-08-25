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Днюха!: Пацанское

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 25 августа 2018

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«Днюха» — ещё один бекмамбетовский десктоп-проект, только снятый как комедия, а не триллер, и для русских, а не американцев, как все предыдущее. Без Крыжовникова (тот был занят на новых «Ёлках»), но с Каримовым. Роман, конечно, прошёл интересный путь: удачный ромком, неудачный тарантино, ещё более неудачный байопик, пока не вырулил на фильмы про и для простых пацанов. «Всё и сразу», «Гуляй, Вася» и «Днюха» — это всё новый Каримов. Его случайная трилогия. Его личные «Реальные пацаны».

Когда главный герой, тряпка и подкаблучник, запертый в неизвестной квартире с амнезией после днюхи, заходит в «ютуб», чтобы по кускам и с перемотками посмотреть, что вчера было, в углу браузера можно увидеть прикольные заглушки. Разумеется, они все неслучайные, потому что киношный десктоп на самом деле рисовали ручками (что, к слову, привело к мелким графическим фэйлам, но ладно, поймём и простим). Там, среди рекламы и приколов, есть милые приветы Бэд Комидиану, Дудю и Юрию Быкову — режиссёру с репутацией человека, прекрасно чувствующего и изображающего, так сказать, народ, но у которого с Тимбеком не сложилось.

Но интересно то, что по ходу фильма со слишком наглым названием «Днюха!», становится очевидно, что Каримов — куда более народный, чем другие российские режиссёры, включая и Быкова, и уж тем более Крыжовникова, который в реальности лишь делает вид, что понимает. А Каримову каким-то образом, через нюансы, тональность, работу с актёрами, подбор слов, удаётся взять простых 25-летних пацанов — и показать их максимально естественно. Несмотря на какие-то преувеличения и, местами, почти карикатурность. Они у него живее, чем даже в «Выпускном» Невзлобина — фильма того же плана. Такие же натуральные, как во «Всё и сразу». А не как в мультяшном «Витьке Чесноке».

«Днюха» берёт этой естественностью, где все приколы, все нюансы общения в интернете с друзьями, девушками и родителями — всё узнаваемо, и у всех, кто в ЦА или на периферии, тоже было. Правильные диалоги, хорошие актёры-пацаны и правдоподобные поступки позволяет в какой-то момент забыть, что ты смотришь не классическое кино, и начать спокойно относиться к разным условностям.

Каримов совмещает «Мальчишник в Вегасе», «Горько», «Выпускной» со своими «Всё и сразу» и удивительным образом собирает такой спорный материал в нормальную, цельную, убедительную историю — не поверите — о простой пацанской дружбе. Образцовой даже. Каримов попадает в 25-летних стопроцентно. Ещё не забыл. Ещё не забылся. Даже «камедиклабовцы» не попадают столь точно, а у него получилось.

Разве что тем, кто старше, смотреть «Днюху» поздно. Её посылы для них неактуальны. Пройденный этап. И финал они воспримут, скорее, отрицательно. Там Каримову пришлось извернуться, чтобы завершить кино счастливо, и никого не обидеть. Особенно девочек. В реальной жизни подобные марины не исправляются, и вообще от них нужно бежать. Но нужен был хеппи-энд, и потому получилось, как в той истории про полупустой стакан — то ли фальшиво, то ли мудро — всё зависит от точки зрения.

С другой стороны, всё это неважно: в отличие от Каримова, Тимбек эту аудиторию не понимает, и как продавать ей такое кино, не знает. Так что заведомый провал фильма в прокате понятент.

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2018/08/25/birthday.shtml

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