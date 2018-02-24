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Рубеж: Я твой дед

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 24 февраля 2018

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Про качество «Рубежа», конечно, было понятно заранее. Попаданец, ВОВ, деды воевали — собрали полный комплект ура-патриотичной истории. Для Минкульта — галочка, для авторов — бабло, для зрителей — лошадиная доля любви к родине, введенная через героический образ предков. При желании и доле таланта даже из такой мутной затеи могло бы выйти нормальное, не очень стыдное кино. «Мы из будущего», которым подражает «Рубеж», тому пример. Но не фортануло.

Павел Прилучный пытается играть успешного и циничного молодого бизнесмена Михаила Шурова, который вместе с партнёром должен очень много денег важному дяде. Поэтому он должен выкопать и продать много песка, добыча которого случайно пришлась на место окопов и блиндажей советских солдат.

Активисты-археологи пытаются ему помешать. Просят «хотя бы похоронить по-человечески» и ложатся под колёса в прямом эфире. Их двое — модельной внешности девушка, которая к Михаилу неравнодушна, и кучерявый френдзонник, который не равнодушен к самой девушке. Но никакой большой мелодрамы не будет. Никаких треугольников. Шуров кричит фразу «Мёртвым уже всё равно!» и приказывает случайно задавить девушку. Но всё идёт не по плану, и по башке даёт им обоим. Активистка отправляется в кому, а главный герой — назад во времени. Искать совесть. Прямо в окопы, где, оказывается, были не только левые солдаты, но и мишин дед.

Дальше — фантастический детектив, где современный Шуров метается между прошлым и настоящим, пытаясь определить, кто именно его дед. Никто не знает, каким он был, потому что дед с войны не вернулся, отца отдали в детдом, а он решил, что его бросили, и запретил себе любить. Чему потом научил своего сына. «Люби только себя», говорит он, когда сын решает проведать его в доме престарелых. Короче, всё сложно.

Шуров тоже сначала не хочет во всём разбираться, но его заставляют загадочные спецэффекты в виде плохо нарисованных смерчей. Они работают как порталы в прошлое и постоянно нападают на него, пытаясь на что-нибудь указать. Откуда они взялись? Почему? Что ими движет? Авторы сами не знают. Наверное, решили, что так прикольно и денег на кино больше дадут.

Но потом Шуров втягивается, и начинает добровольно бегать за родственниками, рыться в архивах и беседовать со старушками. А параллельно залезать в палату девушки через окно, чтобы подарить букет и сказать её родителям, что я, дорогие, ваш будущий зять.

«Рубеж» этих самых рубежей не видит совсем. Прилучный встречает родственников ровно в те моменты, когда они совершают что-либо героическое. Увидев очередной подвиг, он обязательно произносит «Я бы так не смог!», «А ты крутой!» и, самое важное, «Я горжусь тобой, дед!» Так и говорит. Обычно другие не слышат его и не видят, так что он бегает в костюме по снежным окопам и замёрзшей реке, как зритель. Он старается иронизировать и отшучиваться в духе «Я с вами умирать не собираюсь», а сам смотрит на всё большими удивленными глазами ребёнка, которого впервые привели в зоопарк. Но свой подвиг ему тоже прописали. А как же! Два часа смотрел на хорошие примеры других, а в конце и сам показал — всё для тебя, человек в зале.

У режиссёра тем временем отдельные приходы. Сначала кажется, что бирюзовое оружие и розовые танки — это обычное раздолбайство с цветокорром, потому что сам по себе он реально небрежный. Но потом понимаешь, что это не баг — это фишка. Однажды картина с головой ныряет в розово-бирюзовый психодел, достигая вершины стиля в сцене разборки на фоне гаража с неоновой табличкой «Шиномонтаж». Видимо, режиссёра очень впечатлил головокружительный поворот сценария, который одновременно всё перевернул и оставил на месте. Тоже своего рода достижение — буквально экранизировать афоризм «всё не так, как на самом деле».

Потом призраки дедов будут одобрительно смотреть на исправленного, преисполненного гордости и уважения к ним внука, и от этого зрелища будет разить, как от «Голубого огонька» на «Первом канале». В общем, как говорил мой дед: я твой дед.

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