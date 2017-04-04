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Новинки апреля 2017: «Форсаж 8», «Время первых» и пустота

Роман КОРНЕЕВ, 4 апреля 2017
Статьи » Анонс Премьеры

Новинки апреля 2017:

Благодаря стараниям Минкульта, озабоченного ручным управлением порядка выхода фильмов в российский прокат, апрель в этом году, несмотря на наличие у него главного апрельского тяжеловеса всех времён, рискует оказаться одним из самых слабых месяцев года, потому что кроме этого самого тяжеловеса зрителю предоставлена разве что россыпь отечественных релизов, а в остальном в прокате будет шаром покати. Впрочем, обо всём по порядку.

Начнётся месяц поздно — календарь в этом году подсунул ему поздний уикенд, начинающийся только 6 апреля. Тогда же выходит главный ставленник Мединского — многострадальный отечественный ответ «Гравитации» по имени «Время первых». Советский космонавт Леонов будет ронять знаменитую крышку от фотоаппарата усилиями сбежавшего с проекта режиссёра Быкова (позже его заменили автором «Чёрной молнии» Киселёвым) и актёра Евгения Миронова, в остальном нам постараются сделать красиво, но к проекту пока больше вопросов, чем у продюсера Бекмамбетова ответов.

Параллельно с отечественным героическим байопиком выходит очередной отечественный анфан-террибль от недофантастики по имени «Танцы насмерть». Бредовая молодёжная голодноигрообразная хрень для желающих.

И лишь в среднем прокате заметны какие-то не наши фильмы. Для особо желающих выходят хоррор «Байбаймэн», комедия «Королева Испании» с Пенелопой Крус, но главное — околодокументальная драма с Арнольдом Шварценеггером «Последствия» и старпёрская комедия про ограбление «Уйти красиво», в ролях: Морган Фриман, Майкл Кейн, Алан Аркин.

Неделей позже по плану Минкульта не должно было выйти вообще ни одного заметного фильма, однако кинотеатры всё-таки сумели отстоять хотя бы часть залов, так что 13 апреля всё-таки успешно стартует, пусть и в формате фактически расширенных «предпоказов» долгожданный «Форсаж 8», в котором Шарлиз Терон вновь покажет мужикам, как играть во франшизе с горячим железом, а Доминик Торрето внезапно встанет на тёмную сторону Силы. Или нет.

Неделей спустя, когда дым от покрышек хоть немного рассеется, вновь настанет пора отечественных релизов — 20 апреля дуплетом стартуют анимационный «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» и очередная полнометражная «Кухня». Ну, а кому с таким прокатом совсем взгрустнётся, альтернативой станет среднепрокатный триллер с Розарио Доусон и Кэтрин Хейгл «Наваждение» и азиатский экшн «Рейд: Пуля в голове».

И лишь 27 апреля под самым носом у майских тяжеловесов (сдвинуться на первые числа мая заокеанские монстры на этот раз не захотели, после того, как российский прокат год назад благополучно покинул десятку крупнейших кинорынков, это становится всё более редким явлением) стартует традиционное для апреля жанровое разнообразие. Семь релизов на любой вкус объединяет лишь одно свойство — все они так или иначе на любителя, и на грандиозные сборы претендовать не могут.

Итак, загибайте пальцы: биографические приключения с Чарли Ханнамом «Затерянный город Z», отечественное мокументари по мотивам «Битвы экстрасенсов» по имени «Затмение», комедия с Джей Кей Симмонсом «Видели ночь», костюмная историческая драма про армян «Обещание» с Оскаром Айзеком и Кристианом Бэйлом, комедийный экшн «Перестрелка» (в ролях: Бри Ларсон, Киллиан Мёрфи, Арми Хаммер, Шарлто Копли, Сэм Райли), очередной боевик с Нуми Рапас «Секретный агент» и ещё одно отечественное подростковое кино «Спасти Пушкина», про машину времени и АСа, попавшего в наше время.

На этом рубрика «Новинки месяца» прощается с вами до мая, обо всех возможных изменениях и уточнениях графика проката следите на странице новинок кино 2017 года.


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