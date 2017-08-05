Исполняется 30 лет со дня смерти Анатолия Папанова

30 лет назад, 5 августа 1987 года в возрасте 64 лет ушёл из жизни легендарный советский актёр театра и кино Анатолий Папанов.

Актёрскую карьеру Папанов начинал на театральной сцене. Сорок лет своей жизни Папанов отдал Театру Сатиры, где стал настоящей звездой и легендой, исполнив около пятидесяти замечательных ролей.

Параллельно с этим Папанов плодотворно трудился на ниве советского кинематографа. За свою яркую карьеру Папанов сыграл более шестидесяти пяти выдающихся ролей в различных фильмах. Наиболее известными стали фильмы «Живые и мертвые», «Дайте жалобную книгу», «Берегись автомобиля», «Служили два товарища», «Бриллиантовая рука», «Белорусский вокзал», «12 стульев» и другие. Отдельного внимания удостоился любимый зрителями творческий дуэт Папанова и Андрея Миронова. Также Анатолий Папанов работал на одной съёмочной площадке с такими легендами советского кино, как Светлана Светличная, Юрий Никулин, Нонна Мордюкова.

Кроме того, популярными стали также персонажи, озвученные Анатолием Папановым в мультфильмах, самым известным из которых стал Волка из «Ну, погоди». Некоторые композиции исполненные Папановым в этом мультфильме впоследствии были изданы на его сольном альбоме с другими шлягерами.

Последней экранной работой актёра стал фильм «Холодное лето пятьдесят третьего…». Примечательно, что Анатолий Папанов одинаково удачно играл как комических, так и драматических персонажей. Комедийные фильмы соседствуют в его фильмографии с глубокими драматическим лентами. Заслуги Папанова перед советским кинематографом принесли ему в 1973-м году звание Народного артиста СССР. В 1989 году Папанов был посмертно удостоен Государственной премии СССР.

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