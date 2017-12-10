|
Звёздные войны: Последние джедаи | Трейлеры
О съёмках 4 New :: 10.12.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Ссылки по теме: Звёздные войны
Рецензия » Утечки в реакторе Никита КОМАРОВ
Рецензия » Лукас без Лукаса Роман КОРНЕЕВ
Продолжение культовой фантастической саги «Звёздные войны: Пробуждение Силы» Джей Джея Абрамса, кадры (83 фото)
Название фильма: Звёздные войны: Последние джедаи
Оригинальное название: Star Wars: The Last Jedi
Прокат в России фильма "Звёздные войны: Последние джедаи": 14 декабря 2017 года
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
... » Фантастические
... » Эпики
О фильме "Звёздные войны: Последние джедаи":
Прямое продолжение событий фильма «Пробуждение силы», которое расскажет о дальнейших приключения Рей и компании.
В ролях: Дэйзи Ридли, Марк Хэмилл, Кэрри Фишер, Адам Драйвер, Оскар Айзек.
Режиссёр: Райан Джонсон.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Звёздные войны: Последние джедаи:
5 одержимых режиссёров: Нолан, Финчер, Шьямалан, Рёфн и Соррентино
Счастливого дня смерти: Убей в себе стерву
Легенда о Коловрате: Воруй, убивай
Новинки декабря: «Последние джедаи», «Джуманджи» и новогодние релизы
Иностранец: Политики и жертвы
9 декабря, суббота
В Москве на 89-м году жизни скончался Народный артист СССР Леонид Броневой...
Стоило Квентину Тарантино поделиться с Джей Джеем Абрамсом и студией Paramount возникшим у него замыслом для нового полнометражного фильма франшизы «Звёздный путь»...
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти, Maze Runner: Death Cure
Прокат в России: 25 января 2018 года
» Отрывок
» TV-ролик
» Трейлер
8 декабря, пятница
Четвёртый сезон киберпанковского сериала-антологии «Чёрное зеркало» появится на стрим-сервисе Netflix 29 декабря и будет состоять из шести эпизодов...
Джеймс Мангольд экранизирует биографический роман Джеффри Тубина «Американская наследница» о жизни Патрисии Херст. Главную роль сыграет Эль Фэннинг...
|
|
|
|
|
«Счастливого дня смерти», рецензия «Легенда о Коловрате», рецензия 5 одержимых режиссёров, обзор «Тайна Коко», рецензия «Убийство в Восточном экспрессе», рецензия «Снеговик», рецензия «Иностранец», рецензия «Очень странные дела 2», отзыв «Лига Справедливости», рецензия «Тор 3: Рагнарёк», рецензия «Город кошек», отзыв