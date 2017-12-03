|
Звёздные войны: Последние джедаи | Трейлеры
О съёмках 3 New :: 03.12.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Ссылки по теме: Звёздные войны
Рецензия » Утечки в реакторе Никита КОМАРОВ
Рецензия » Лукас без Лукаса Роман КОРНЕЕВ
Продолжение культовой фантастической саги «Звёздные войны: Пробуждение Силы» Джей Джея Абрамса, кадры (83 фото)
Название фильма: Звёздные войны: Последние джедаи
Оригинальное название: Star Wars: The Last Jedi
Прокат в России фильма "Звёздные войны: Последние джедаи": 14 декабря 2017 года
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
... » Фантастические
... » Эпики
О фильме "Звёздные войны: Последние джедаи":
Прямое продолжение событий фильма «Пробуждение силы», которое расскажет о дальнейших приключения Рей и компании.
В ролях: Дэйзи Ридли, Марк Хэмилл, Кэрри Фишер, Адам Драйвер, Оскар Айзек.
Режиссёр: Райан Джонсон.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Звёздные войны: Последние джедаи:
Новинки декабря: «Последние джедаи», «Джуманджи» и новогодние релизы
Легенда о Коловрате: Воруй, убивай
Иностранец: Политики и жертвы
Город кошек: Котэ-терапия
Снеговик: Триллер без головы
» TV-ролик
2 декабря, суббота
Джеффри Раш покинул пост президента Австралийской киноакадемии из-за обвинений в «неуместных прикосновениях»
Актёр Джеффри Раш ушёл с поста президента Австралийской киноакадемии из-за обвинений в «неуместных прикосновениях» со стороны неназванной актрисы...
Студия Fox временно приостановила работу над биографической картиной о группе Queen «Богемная рапсодия» из-за отсутствия режиссёра Брайана Сингера на съёмочной площадке...
Очень странные дела : Последствия | GAGAR1N
Мы слишком обласкали сериал. Аноны и деаноны, я каюсь в этом лично. Я даже на ломанном руглише, изображая фрезеровщика-папуаса грил о его филигранной восхитительности... далее
1 декабря, пятница
Суммарные международные сборы фильмов компании Disney в 2017 году превысили отметку $5 млрд...
Режиссёр и сценарист Мэттью Вон рассматривает возможность спродюсировать и поставить научно-фантастический фильм под рабочим названием «Храбрость»...
Ёлки новые new
» Трейлер
30 ноября, четверг
Сегодня, 30 ноября, отмечает 80-летний юбилей знаменитый российский кинокомпозитор Эдуард Артемьев...
Брайан Фуллер и Майкл Грин, разработавшие экранизацию романа Нила Геймана «Американские боги», первый сезон которой вышел весной 2017 года...
Компания «Большое кино» братьев Андреасянов и Армена Ананикяна объявила о готовящейся экранизации романа-антиутопии Евгения Замятина «Мы»...
|
|
|
|
|
«Легенда о Коловрате», рецензия «Иностранец», рецензия «Тайна Коко», рецензия «Лига Справедливости», рецензия «Убийство в Восточном экспрессе», рецензия «Снеговик», рецензия «Очень странные дела 2», 2 сезон, отзыв «Зови меня моим именем», отзыв «Город кошек», отзыв «Субурбикон», отзыв «Тор 3: Рагнарёк», рецензия