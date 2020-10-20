  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2020 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2019 Фильмы 2020 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино @cinemahate

Мандалорец | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Звёздные войны

Промо-ролик, сезон 2 New :: 20.10.20

смотреть в плейере

Все ролики фильма "Мандалорец" (8, из них 3 новых)
Ссылки по теме: Звёздные войны
Рецензия » Труп на троне Роман КОРНЕЕВ
Рецензия » «Сокол Тысячелетия» на штрафстоянке Роман КОРНЕЕВ
«Хан Соло: Звездные войны. Истории», кадры из фильма (108 фото)
«Звёздные войны: Последние джедаи», кадры (183 фото)
Новости » Бокс-офис США 2017: «Звёздные войны» возглавляют слабый год
Новости » Джорджу Лукасу исполнилось 65 лет
Киноблог » Бокс-офис США: ЗВ-9 окончательно проигрывает ЗВ-8 в новогодний уикенд
Киноблог » Бокс-офис США: ЗВ-9 против ЗВ-8

 
Поставьте фильму оценку!
Добавить на Facebook Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Мандалорец
Оригинальное название: Mandalorian
Планы выпуска: 2019 год
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
» Сериалы » Фантастические
» Франчайзы » Звёздные войны
О фильме "Мандалорец":

Педро Паскаль в роли безымянного наёмника-мандалорца, которому достаётся контракт на доставку пятидесятилетнего ребёнка то же расы, что и мастер Йода. Время действия — через 5 лет после «Возвращения джедая».

На главную | Новинки кино
Превью галереи кадров целиком

Новинки кино:
Обратная связьДушаОхотник на монстровЧестный ворГлавный геройМайор Гром: Чумной ДокторНе время умиратьСемейка Крудс: Новоселье
Недавние громкие новинки:
МуланДоводЛига СправедливостиСпутникМир Дикого западаПлохие парни навсегдаБладшотОчень странные дела

Ролики в разделе "Фантастика":
Мандалорец Промо-ролик, сезон 2
» Трейлер 2, сезон 2
Охотник на монстров Русский трейлер
» Трейлер
» Международный трейлер
Мандалорец Тизер, сезон 2
Охотник на монстров О съёмках
» Русский тизер-трейлер
» Тизер-трейлер
Мандалорец Русский трейлер, сезон 2
» Трейлер, сезон 2
Дюна Русский трейлер
» Трейлер
» О съёмках
Билл и Тед Музыкальный отрывок
  
Новые трейлеры:
Мандалорец Промо-ролик, сезон 2
Отыграть назад Промо-ролик
Третий день Дублированный ролик о съёмках
Ведьмы Дублированный TV-ролик
Мандалорец Трейлер 2, сезон 2
Дедушка нелёгкого поведения Музыкальный ролик
Страна джунглей Трейлер
Деревенская элегия Трейлер
Тёмные начала Русский трейлер 2, сезон 2
» Трейлер 2, сезон 2
Пацаны Промо-ролик, сезон 3
Обратная связь Трейлер
Ребекка Отрывок 2
» Отрывок
Душа Русский трейлер 2
все трейлеры
фильмы 2019 | фильмы 2020
Новинки кино: 2020 октябрь ноябрь декабрь 2021 январь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Мандалорец:

Мандалорец
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 15
трейлеры: 8

Рецензии и обзоры

Воспитанные волками: Эволюция и деградация
Изначально вычурная, видовая сайфай-история с философским подтекстом под конец сезона превратилась чуть ли не в самопародию

Суд над чикагской семёркой: Политическое содержание
Фильм неотделим от Соркина, а кто такой, опять же, Соркин? Что важно в данном случае – не активист и уж точно не радикал

Гипноз: Сомнамбула в океане
Когда сюжет повисает на эффектном, но ведущем в никуда балконе двадцатого этажа, мы вместе с главгероем понимаем только то, что ничего не понимаем

Пацаны: Сезон 2: Борцы и дети
Главный извращенец-убийца, живший ради грудного молока, быстро превратился в травмированного, но умеющего сочувствовать человека

Честный вор: Рыжий, честный, влюблённый
Лайам Нисон может играть такие роли, не переставая попивать пина коладу в собственном бассейне в задымлённой Калифорнии
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Мандалорец, Mandalorian
» Трейлер 2, сезон 2
» Промо-ролик, сезон 2
» Тизер, сезон 2

Отыграть назад, Undoing
» Промо-ролик
» Русский тизер

Третий день, Third Day
» Дублированный ролик о съёмках

Ведьмы, Witches
» Дублированный TV-ролик

19 октября, понедельник
Бокс-офис США: «Честный вор» подогревает прокат
После череды пустых уикендов заокеанский прокат наконец получил какую-никакую, а заметную премьеру в лице «Честного вора»...
Трейлеры, кадры, постеры:

Дедушка нелёгкого поведения, War with Grandpa
постеров: 3, кадров: 6
» Русский трейлер
» Музыкальный ролик
» Русский тизер 2
» Русский тизер
» Трейлер

18 октября, воскресенье
Кинокасса России: «Довод» снова лидер проката
В отсутствие заметных премьер отечественный прокат продолжает показывать чудеса выживания...

17 октября, суббота
Трейлеры, кадры, постеры:

Страна джунглей, Jungleland new
постеров: 1, кадров: 3
» Трейлер

Деревенская элегия, Hillbilly Elegy new
постеров: 1, кадров: 4
» Трейлер

16 октября, пятница

Обратная связь new
постеров: 1, кадров: 7
» Трейлер

Тёмные начала, His Dark Materials
» Русский трейлер 2, сезон 2

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2020 фильмы 2020 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2020   фильмы 2020   фильмы 2019   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Суд над чикагской семёркой», рецензия . «Честный вор», отзыв . «Довод», рецензия . «Стрельцов», отзыв . «Воспитанные волками», отзыв . «Антебеллум», отзыв . Сериал «Вдали», отзыв . «Вратарь галактики», отзыв . Сериал «Пацаны», 2 сезон, отзыв . «Мулан», рецензия . «Энола Холмс», отзыв . «Гипноз», отзыв . «Новые мутанты», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2020 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2019 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети WIKI Форум  

Афиша кино: "Гипноз", "Гудбай, Америка", "Довод", "Честный вор", "Авангард: Арктические волки", "Семейка Бигфутов", "Стрельцов", "Мулан"
Новинки кино 2020: "Подольские курсанты", "Охотник на монстров", "Главный герой", "Обратная связь", "Огонь", "Семейка Крудс: Новоселье", "Чудо-женщина 1984", "Последний богатырь 2: Корень зла", "Душа"

2003-2020 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   