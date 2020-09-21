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Мандалорец | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Звёздные войны

Русский трейлер, 2 сезон New :: 21.09.20


Все ролики фильма "Мандалорец" (5, из них 2 новых)
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Название фильма: Мандалорец
Оригинальное название: Mandalorian
Планы выпуска: 2019 год
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» Сериалы » Фантастические
» Франчайзы » Звёздные войны
О фильме "Мандалорец":

Педро Паскаль в роли безымянного наёмника-мандалорца, которому достаётся контракт на доставку пятидесятилетнего ребёнка то же расы, что и мастер Йода. Время действия — через 5 лет после «Возвращения джедая».

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Мандалорец:

Мандалорец
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 15
трейлеры: 5

Рецензии и обзоры

Тайны, которые мы храним: Нюрнберг в подвале
Кино напоминает средневековые расследовательские практики, где доказательством дьявольскых козней является то, утонул ли подозреваемый или выплыл

Дьявол всегда здесь: Заблудшие овцы
Глядя на этот набор травмированных людей, иррациональных поступков и предсмертных ироний, можно увидеть в нём коэнообразную чёрную комедию

Львица: Изгой-два
В промежутке между стрельбой и погонями по саванне это да, то самое «женское кино» во всех смыслах

Я подумываю со всем этим покончить: Игры разума
Кауфман пытается увлечь своего зрителя эмоционально, в то же время заставляя его гадать о природе всего происходящего

Мулан: Честь для семейства Хуа
Сказку заменили на тёмное фэнтэзи, мелодраму на драму. И в итоге такой подход работает
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20 сентября, воскресенье
Кинокасса России: «После. Глава 2» опережает «Довод» и «Мулан»
Отечественный прокат желает открыться, и в первую очередь желают этого наши зрители, а потому даже в отсутствие внятных премьер сборы продолжают расти. В данном случае...

19 сентября, суббота
Трейлеры, кадры, постеры:

Энола Холмс, Enola Holmes
» Промо-ролик

Фарго, Fargo
» Тизер 2, сезон 4

18 сентября, пятница

Честный кандидат, Irresistible
» Русский трейлер

17 сентября, четверг

Падение, Falling new
постеров: 3, кадров: 8
» Русский трейлер
» Трейлер

Тайны, которые мы храним, Secrets We Keep
» Отрывок 2

16 сентября, среда

Подольские курсанты new
постеров: 1, кадров: 6
» Трейлер

Дорогие товарищи! new
постеров: 1, кадров: 1
» Трейлер

15 сентября, вторник

Гнездо, Nest

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