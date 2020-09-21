Название фильма: Мандалорец

Оригинальное название: Mandalorian

О фильме "Мандалорец":

Педро Паскаль в роли безымянного наёмника-мандалорца, которому достаётся контракт на доставку пятидесятилетнего ребёнка то же расы, что и мастер Йода. Время действия — через 5 лет после «Возвращения джедая».