Название фильма: Лига Справедливости

Оригинальное название: Justice League

Прокат в России фильма "Лига Справедливости": 16 ноября 2017 года

О фильме "Лига Справедливости":

Бэтмен и Чудо-женщина собирают других супергероев, чтобы образовать команду защитников человечества под названием Лига Справедливости.

В ролях: Бен Аффлек, Галь Гадот, Генри Кэвилл, Джаред Лето, Джесси Айзенберг, Эмбер Хёрд, Джереми Айронс, Джей Кей Симмонс, Виллем Дефо, Эми Адамс.

Режиссёры: Зак Снайдер, Джосс Уэдон.