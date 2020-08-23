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Лига Справедливости | Трейлеры
о фильме: рецензия | кадры: 125 | трейлеры: 35 | постеры: 7 | в ролях
Тизер режиссёрской версии Зака Снайдера New :: 23.08.20
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Рецензия » Я не горжусь этим поступком Роман КОРНЕЕВ
Название фильма: Лига Справедливости
Оригинальное название: Justice League
Прокат в России фильма "Лига Справедливости": 16 ноября 2017 года
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О фильме "Лига Справедливости":
Бэтмен и Чудо-женщина собирают других супергероев, чтобы образовать команду защитников человечества под названием Лига Справедливости.
В ролях: Бен Аффлек, Галь Гадот, Генри Кэвилл, Джаред Лето, Джесси Айзенберг, Эмбер Хёрд, Джереми Айронс, Джей Кей Симмонс, Виллем Дефо, Эми Адамс.
Режиссёры: Зак Снайдер, Джосс Уэдон.
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Лига Справедливости:
Час истины: Пять стадий
Агент Ева: Киллером, Вава, киллером
Проект Пауэр: Корпорация Власть
Ассистент звезды: Продюсер с человеческим лицом
Американский огурчик: Дежурная сатира
Лига Справедливости, Justice League
Прокат в России: 16 ноября 2017 года
Бэтмен, Batman new
» Тизер
» Анонс
22 августа, суббота
21 августа, пятница
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