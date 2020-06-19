|
Лига Справедливости | Трейлеры
о фильме: рецензия | кадры: 125 | трейлеры: 34 | постеры: 7 | в ролях
Превью режиссёрской версии Зака Снайдера New :: 19.06.20
Ссылки по теме: Лига Справедливости
Рецензия » Я не горжусь этим поступком Роман КОРНЕЕВ
Название фильма: Лига Справедливости
Оригинальное название: Justice League
Прокат в России фильма "Лига Справедливости": 16 ноября 2017 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
... » Супермен
О фильме "Лига Справедливости":
Бэтмен и Чудо-женщина собирают других супергероев, чтобы образовать команду защитников человечества под названием Лига Справедливости.
В ролях: Бен Аффлек, Галь Гадот, Генри Кэвилл, Джаред Лето, Джесси Айзенберг, Эмбер Хёрд, Джереми Айронс, Джей Кей Симмонс, Виллем Дефо, Эми Адамс.
Режиссёры: Зак Снайдер, Джосс Уэдон.
все трейлеры
|
Лига Справедливости:
Я знаю, что это правда: Потом легче станет
История Дэвида Копперфилда: И никакой магии
Артемис Фаул: Артемий Артемьевич
Личная жизнь: Уходя уходи
Джуди и Панч: Бей сильнее
Лига Справедливости, Justice League
Прокат в России: 16 ноября 2017 года
18 июня, четверг
16 июня, вторник
14 июня, воскресенье
11 июня, четверг
10 июня, среда
|
|
|
|
|
«Артемис Фаул», рецензия «Рик и Морти», 4 сезон, отзыв «Космические силы», отзыв «Джуди и Панч», отзыв «История Дэвида Копперфилда», отзыв Сериал «Личная жизнь», отзыв «Я знаю, что это правда», отзыв «Ассистент звезды», отзыв Сериал «Светила», отзыв Сериал «Защищая Джейкоба», отзыв «Кровавые машины», отзыв