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Лига Справедливости | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Лига Справедливости
Отзывы: [2]

Превью режиссёрской версии Зака Снайдера New :: 19.06.20


Все ролики фильма "Лига Справедливости" (34)
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Название фильма: Лига Справедливости
Оригинальное название: Justice League
Прокат в России фильма "Лига Справедливости": 16 ноября 2017 года
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О фильме "Лига Справедливости":

Бэтмен и Чудо-женщина собирают других супергероев, чтобы образовать команду защитников человечества под названием Лига Справедливости.

В ролях: Бен Аффлек, Галь Гадот, Генри Кэвилл, Джаред Лето, Джесси Айзенберг, Эмбер Хёрд, Джереми Айронс, Джей Кей Симмонс, Виллем Дефо, Эми Адамс.

Режиссёры: Зак Снайдер, Джосс Уэдон.

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В фотогалерее фильма кадров: 125

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Лига Справедливости:

Лига Справедливости
постеры фильма: 7
кадры из фильма: 125
трейлеры: 34

Рецензии и обзоры

Я знаю, что это правда: Потом легче станет
Для HBO это кино одной лиги с «Большой маленькой ложью» и «Чернобылем. Семейная драма, которая становится чем-то большим

История Дэвида Копперфилда: И никакой магии
Иануччи переобулся в Ричарда Кёртиса и сделал стандартную британскую экранизацию британской классики, которая в итоге не влезла в хронометраж

Артемис Фаул: Артемий Артемьевич
Осколок ушедшей эпохи долгоиграющих детских франчайзов, когда подобные книжки экранизировали дюжинами каждый год

Личная жизнь: Уходя уходи
В отличие от «Дряни» всё ограничилось довольно голословным концептом, быстро забывшим про комедию, но драму так и не додумавшим

Джуди и Панч: Бей сильнее
Панчлайн здесь один — тот самый неожиданный взмах топора, а кроме него осталась только декламация прав с трибуны
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Лига Справедливости
Лига Справедливости, Justice League
Прокат в России: 16 ноября 2017 года
» Превью режиссёрской версии Зака Снайдера

18 июня, четверг

Гнездо, Nest new
кадров: 6
» Тизер-трейлер

Антебеллум, Antebellum
» Русский трейлер

Ширли, Shirley new
постеров: 1, кадров: 10
» Русский трейлер
» Трейлер

16 июня, вторник

Политик, Politician new
постеров: 1, кадров: 7
» Трейлер, 2 сезон
» Трейлер, 1 сезон

Неотразимый, Irresistible
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Ты должен был уйти, You Should Have Left
постеров: 1, кадров: 10
» Трейлер
» Промо-ролик

14 июня, воскресенье

Артемис Фаул, Artemis Fowl
» Промо-ролик
» Отрывок

Я знаю, что это правда, I Know This Much Is True
постеров: 1
» О съёмках

11 июня, четверг

Форпост, Outpost new
постеров: 1, кадров: 3
» Русский трейлер
» Трейлер

7500, 7500 new
постеров: 1, кадров: 3
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Мы
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10 июня, среда

Билл и Тед, Bill and Ted Face the Music
постеров: 1, кадров: 9
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