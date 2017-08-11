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Лига Справедливости | Трейлеры
Русский трейлер 3 New :: 11.08.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Лига Справедливости
Оригинальное название: Justice League
Прокат в России фильма "Лига Справедливости": 16 ноября 2017 года
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О фильме "Лига Справедливости":
Бэтмен и Чудо-женщина собирают других супергероев, чтобы образовать команду защитников человечества под названием Лига Справедливости.
В ролях: Бен Аффлек, Гал Гадот, Генри Кэвилл, Джаред Лето, Джесси Айзенберг, Эмбер Хёрд, Джереми Айронс, Джей Кей Симмонс, Виллем Дефо, Эми Адамс.
Режиссёр: Зак Снайдер.
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Лига Справедливости, Justice League
Прокат в России: 16 ноября 2017 года
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