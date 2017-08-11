  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2017 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2017 Фильмы 2016 Блокбастеры Комедии Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Форум WIKI  

Лига Справедливости | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Лига Справедливости

Русский трейлер 3 New :: 11.08.17 ссылка на ролик

Размещение: YouTube


Все ролики фильма "Лига Справедливости" (18)
Ссылки по теме: Лига Справедливости
Рецензия » Строя глазки Гоша БЕРЛИНСКИЙ
Рецензия » Закройте проект Роман КОРНЕЕВ
Джаред Лето и Уилл Смит в кинокомиксе «Отряд самоубийц», кадры (54 фото)
Генри Кэвилл в кинокомиксе Зака Снайдера «Человек из стали», кадры (99 фото)
Новости » Премьеры четверга: «Человек из стали» и «Университет монстров»
Новости » Премьеры четверга: «Возвращение Супермена» и «Никто не знает про секс»
Киноблог » Бокс-офис США: 9-11 июня, «Чудо-женщина» доминирует
Киноблог » Бокс-офис США: 2-4 июня, «Чудо-женщина» берёт верх

 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Лига Справедливости
Оригинальное название: Justice League
Прокат в России фильма "Лига Справедливости": 16 ноября 2017 года
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
» Блокбастеры » Кинокомиксы
» Франчайзы » Бэтман
        ... » Супермен
О фильме "Лига Справедливости":

Бэтмен и Чудо-женщина собирают других супергероев, чтобы образовать команду защитников человечества под названием Лига Справедливости.

В ролях: Бен Аффлек, Гал Гадот, Генри Кэвилл, Джаред Лето, Джесси Айзенберг, Эмбер Хёрд, Джереми Айронс, Джей Кей Симмонс, Виллем Дефо, Эми Адамс.

Режиссёр: Зак Снайдер.

На главную | Новинки кино
Превью галереи кадров целиком

Новинки кино:
Лига СправедливостиПервому игроку приготовитьсяИзлом времениТёмная башняБегущий по лезвию 2049Малыш на драйвеУдача ЛоганаЛего Фильм: Ниндзяго
Недавние громкие новинки:
Тёмная башняПроповедникОчень странные делаМир дикого западаВзрывная блондинкаДюнкеркВалериан и Город Тысячи ПланетЧеловек-паук: Возвращение домой

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Кино-комикс":
Лига Справедливости Русский трейлер 3
Тор 3: Рагнарёк Русский трейлер 2
» Трейлер с Комик-кона
Лига Справедливости Трейлер с Комик-кона 2
Kingsman: Золотое кольцо Промо-ролик: «Арчер»
» Русский трейлер 2
» Трейлер 2
» TV-ролик
Человек-паук: Возвращение домой Промо-ролик
Чёрная пантера Русский трейлер
» Трейлер
Человек-паук: Возвращение домой Трейлер 4
» Промо-ролик
» Промо-ролик
Чудо-женщина TV-ролик 6
  
Новые трейлеры:
Лига Справедливости Русский трейлер 3
Гоголь. Начало Трейлер
Заложники Трейлер
Первому игроку приготовиться Русский трейлер
Восьмое чувство Благодарственное обращение к фанатам
мама! Русский трейлер
» Трейлер
Озарк Трейлер
Излом времени Русский трейлер
Проклятие Аннабель 2: Зарождение зла Отрывок 2
» Отрывок
Оно приходит ночью Русский ролик о съёмках
» Русский трейлер 3
Жажда смерти Трейлер
Нарко Трейлер 2, сезон 3
все трейлеры
фильмы 2017 | фильмы 2016
Новинки кино: 2017 август сентябрь октябрь ноябрь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Лига Справедливости:

Лига Справедливости
постеры фильма: 7
кадры из фильма: 16
трейлеры: 18

Рецензии и обзоры

Валериан и Город Тысячи Планет: Странные картинки

Нет между Валерианом и его напарницей никакой химии, как нет между ними и никакой существенной разницы. Они вообще выглядят как близнецы, которых зачем-то заставляют по очереди произносить реплики

Дюнкерк: Ноланизация
Нолан-старший продолжает снимать одно и то же: про желание вернуться домой, когда шансов вернуться нет. Только теперь дом называется Родина

Озарк: Рисковый бизнес
Сериал фундаментально отличается от «Тяжких» и «Фарго» в одной вещи: его главный герой максимально адекватен и спокоен

Галерея: «Окно в Европу» 2017
6 августа в городе Выборг Ленинградской области открылся 25-й фестиваль российского кино «Окно в Европу»

Тёмная башня: Тёмный и ещё темнее
Cценарист Акива Голдсман окомиксил всё, выхолостив какие бы то ни было попытки создать сложный мир фэнтэзи-верстерна
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Лига Справедливости
Лига Справедливости, Justice League
Прокат в России: 16 ноября 2017 года
» Русский трейлер 3

Лучшие комментарии:
Валериан и Город Тысячи Планет : Такси в космосе | badgary
Поперся сегодня в Кинотеатр в 1 ночи. Стоило ли это того? - Определенно нет, не стоило... далее

10 августа, четверг
Тим Миллер экранизирует «Нейроманта»
Режиссёру Тиму Миллеру недолго пришлось сидеть без работы после того, как от него ушёл сиквел «Дэдпула»...
Netflix стал обладателем вестерн-антологии братьев Коэнов
Потоковый сервис Netflix заполучил проект братьев Коэнов «Баллада Бастера Скраггса», представляющий собой телевизионную антологию в жанре вестерна...
Филлип Нойс готовится к съёмкам триллера «Бригада дьявола»
Филлип Нойс назначен режиссёром в экшен-триллер о событиях Второй мировой войны «Бригада дьявола»...
Трейлеры, кадры, постеры:

Гоголь. Начало new
постеров: 1, кадров: 6
» Трейлер

Заложники new
постеров: 1, кадров: 9
» Трейлер

9 августа, среда

Новости кино:
Дастину Хоффману исполнилось 80 лет
8 августа исполнилось 80 лет знаменитому американскому актёру, дважды лауреату премии «Оскар» Дастину Хоффману...
Оператор Джон Бэйли избран президентом Американской киноакадемии
Новым президентом Американской киноакадемии 8 августа избран американский кинооператор Джон Бэйли. Об этом сообщается в пресс-релизе организации...
Мила Йовович сыграет ведущую роль в перезагрузке «Хеллбоя»
Мила Йовович подписалась на главную злодейскую роль в экшен-фильме «Хеллбой: Восхождение Кровавой королевы» — перезагрузке дилогии о Хеллбое Гильермо дель Торо...
Экшен-триллер «Ковбой, ниндзя, викинг» ищет режиссёра
Экранизация комикса «Ковбой, ниндзя, викинг», анонсированная ещё в 2010 году, наконец, получила дату релиза — июнь 2019 года...
Трейлеры, кадры, постеры:

Первому игроку приготовиться
Первому игроку приготовиться, Ready Player One
» Русский трейлер

Восьмое чувство, Sense8
» Благодарственное обращение к фанатам

8 августа, вторник
Кинокасса России: 3-6 августа, «Тёмная башня» среди пустоты
Достигнув наконец дна, к которому он опускался почти месяц, отечественный бокс-офис двинулся в обратном направлении...

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Валериан и Город Тысячи Планет», рецензия . «Тёмная башня», рецензия . «Дюнкерк», две рецензии . «Взрывная блондинка», рецензия . Сериал «Американские боги», отзыв . Фестиваль «Окно в Европу», фото . Сериал «Озарк», рецензия . «Матрица времени», отзыв . «Роковое искушение», рецензия . «Ветреная река», рецензия .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Валериан и город тысячи планет", "Проклятие Аннабель 2", "Ветреная река", "Тёмная башня", "Гадкий я 3", "Бигфут Младший", "Взрывная блондинка", "Дюнкерк"
Новинки кино 2017: "Телохранитель киллера", "Малыш на драйве", "Тайна 7 сестёр", "Оно", "Удача Логана", "Kingsman: Золотое кольцо", "Лего Фильм: Ниндзяго", "Бегущий по лезвию 2049", "Сделано в Америке"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   