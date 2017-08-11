Режиссёру Тиму Миллеру недолго пришлось сидеть без работы после того, как от него ушёл сиквел «Дэдпула»...

Потоковый сервис Netflix заполучил проект братьев Коэнов «Баллада Бастера Скраггса», представляющий собой телевизионную антологию в жанре вестерна...

Филлип Нойс назначен режиссёром в экшен-триллер о событиях Второй мировой войны «Бригада дьявола»...