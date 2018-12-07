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Хроники хищных городов

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Бессердечно

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 7 декабря 2018
Рецензия

Хроники хищных городов

«Хроники хищных городов» с каждым новым эпизодом становятся всё живописнее, но тупые с самого начала. Причём отнюдь не потому, что гигантские города на колёсах — это глупость, нет, это обычное фантдопущение уровня гигантских роботов, на которых сражаются против монстров-пришельцев. Напротив, лучше бы в фильме остались только города.

Как только произносят первые фразы, уже все ясно. Кино убивает само себя уже на прологе, где главный герой, увидев красивую девушку, тут же показывает, где у него секретное хранилище смертельно опасных артефактов. Примерно за минуту до того, как в фильме решают туповато пошутить про Миньонов, и к слову, как потом выяснится, это единственная шутка в картине.

За более, чем два часа, никто ни разу не скажет естественной фразы. В любых ситуациях актёры будут произносить самый дуболомный, самый банальный текст из возможных. Но в отличие от «Робин Гуда», где тоже говорили фразами для трейлеров и пошлейшими клише, «Города» не пытаются быть прикольным подростковым кино. Нет, они хотят быть серьёзным семейным фантастическим эпиком, как «Хоббит». Разумеется, этого не происходит, потому что никакие бюджеты не сделают фильм хорошим, если сценарий не просто нелепый, а маразматичный, и если актёры в основном не обладают харизмой и, главное, с ними точно не пытались работать. Хьюго Уивинг играет на автомате, все остальные как будто пришли из дешевых сериалов: выглядят ровно так же, произносят текст по бумажке.

Хроники хищных городов

Буквально двумя сценами всех побеждает полностью нарисованный на компьютере терминатор, со взрывами и трупами преследующий дочь по весьма преувеличенной, но важной для него причине. Из-за него внутри фальшивого и нескладного фильма оказалась почти вставная, почти случайная, но очень трогательная короткометражка. Но видимо, благодарить нужно только аниматоров и художников. Они смогли изобразить такие пронзительные, человечные эмоции на лице компьютерного андроида, которые не смогли показать настоящие люди в кадре.

Те же художники и аниматоры нарисовали завораживающе красивые панорамы: фэнтезийные горы, заросшие домами, летающий город среди ванильных облаков, вот этот красный самолётик в небе, шагающую тюрьму в море и так далее. Но между ними максимально залитые светом студийные помещения, как это делал Джексон на «Властелине Колец», но только хуже, трэшевее, и где бардак в плане костюмов, и где странный, нелогичный, современный мейкап.

В результате лучшее, что есть в «Городах» — это самое необязательное. История не получается, а без истории строить миры можно только в видеоиграх, но никак не в кино. Неважно, насколько дурацкая вселенная, в которой живут персонажи, но сами они должны быть естественны, а в поступках и переживаниях должна быть логика. У Джексона в обоих трилогиях она была в разной степени, а у его протеже — отсутствует напрочь.

Хроники хищных городов


 
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Название фильма: Хроники хищных городов
Оригинальное название: Mortal Engines
Прокат в России фильма "Хроники хищных городов": 6 декабря 2018 года
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» Блокбастеры » Фантастические
» Голливуд » Фантастика
О фильме "Хроники хищных городов":

Хьюго Уивинг и Стивен Ланг в стимпанк-постапокале про передвижные города, воюющие друг с другом на опустошённой Земле.

Продюсер и сценарист: Питер Джексон.

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Хроники хищных городов:

Хроники хищных городов
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 21
трейлеры: 11

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