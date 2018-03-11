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Я худею:
Я худею: Бодипозитив
о фильме: рецензия | кадры: 5 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях | афиша, билеты
Режиссёр Нужный неплохо начинал — с конкурсной короткометражки «Конверт» с Кевином Спейси. А потом не заладилось — снимал, что давали. А тут «Я худею», по роликам, смотрелась неплохо, без ура-патриотизма, гламура и КВН. Есть толстая баба (которую бросил парень) и её толстый друг (которому нужна баба), они хотят похудеть — и всё. Должно быть просто, мило и смешно.
Но чувство неправильного появляется сразу — когда показывают накачанного, но безвкусного парня главной героини Ани. Тут либо у авторов со вкусом беда, либо потом начнут мутить старую добрую мелодраму про «он тебя не достоин, будет лучше». Так оно и происходит, Бортич худеет, возвращается к бывшему, понимает, что не её, уходит дальше — всё это старо как мир. Но сценарий делает несколько неожиданных левых заходов, которые постепенно делают из бытовой комедии мотивирующую мелодраму с выходом на психотерапию с винишком.
Во-первых, жирный друг из френдзоны, который незаметно и ненадолго даже крадёт главную роль, так и остаётся жирным, причём завершается кино на ноте, типа, ну и фиг с ним, я и так могу быть счастливым. Всё это хорошо, братан, но неправда.
Во-вторых, в середине и комедия, и мелодрама лёгким движением руки убираются в сторону под предлогом «это потому, что у тебя отца не было» — и вылезают сразу две сюжетные арки про папку нового и старого. Кино начинает топить о проблемах отцов и детей. Летят фразы «Я не хочу закончить, как ты» и «У неё внутри тоже всё горит». Но завершается эта часть неожиданно лучшим эпизодом фильма — выходом Шнурова под «Фристайл». Рождённые в 90-е тут размякнут. Хотя это тоже неожиданно, учитывая какой странный саундтрек подобрал автор. К чему он крутил песню с текстом «Мокрая девочка танцует, мокрая девочка сохнет» под спящую пухлую Бортич — непонятно. Наверное, пытался быть модным.
Последняя линия — это арка лучшей подруги, которая живёт с вечным мальчиком диджеем и хочет переехать в Москву, чтобы стать успешнее. В какой-то момент именно конфликт «ехать или не ехать» становится в картине главным, герои принимаются доказывать, что «лучше быть первым на деревне», «ты там растворишься» и «станешь ещё злее». Но в конце концов и эту линию приводят к общей мысли «другой жизни не будет». Такой вот интересный поворот. По мнению авторов, уехать и попытаться не раствориться в столице — это лучше, чем не уехать и быть лучшим в провинции, для них никакого вопроса нет.
Неровному сценарию никак не помогают шутки, в большинстве словно из не лучших пабликов. Вот Бортич залезает ночью в холодильник и берёт все продукты. Вот Бортич долго смотрит на торт, пытаясь сдержаться и не нажраться. Как остроумно, как смешно.
Не помогает режиссура. Весьма неуверенная. Автор даже не может собрать бодрый клип с тренировками Бортич, проигрывая тут, прости господи,
Бортич, удивительно растолстевшей для этой роли, должно быть обидно. Ей должно быть обидно даже вдвойне, потому что в общих сценах с Горбачёвой та переигрывает её автоматом, не парясь. Потому что Горбачёва может сама справиться, а Бортич, видимо, нет, ей нужна была режиссёрская помощь. Но Нужный сёрфил мотивирующие картинки, когда был нужен.
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