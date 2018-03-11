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Я худею: Бодипозитив

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 11 марта 2018

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Режиссёр Нужный неплохо начинал — с конкурсной короткометражки «Конверт» с Кевином Спейси. А потом не заладилось — снимал, что давали. А тут «Я худею», по роликам, смотрелась неплохо, без ура-патриотизма, гламура и КВН. Есть толстая баба (которую бросил парень) и её толстый друг (которому нужна баба), они хотят похудеть — и всё. Должно быть просто, мило и смешно.

Но чувство неправильного появляется сразу — когда показывают накачанного, но безвкусного парня главной героини Ани. Тут либо у авторов со вкусом беда, либо потом начнут мутить старую добрую мелодраму про «он тебя не достоин, будет лучше». Так оно и происходит, Бортич худеет, возвращается к бывшему, понимает, что не её, уходит дальше — всё это старо как мир. Но сценарий делает несколько неожиданных левых заходов, которые постепенно делают из бытовой комедии мотивирующую мелодраму с выходом на психотерапию с винишком.

Во-первых, жирный друг из френдзоны, который незаметно и ненадолго даже крадёт главную роль, так и остаётся жирным, причём завершается кино на ноте, типа, ну и фиг с ним, я и так могу быть счастливым. Всё это хорошо, братан, но неправда.

Во-вторых, в середине и комедия, и мелодрама лёгким движением руки убираются в сторону под предлогом «это потому, что у тебя отца не было» — и вылезают сразу две сюжетные арки про папку нового и старого. Кино начинает топить о проблемах отцов и детей. Летят фразы «Я не хочу закончить, как ты» и «У неё внутри тоже всё горит». Но завершается эта часть неожиданно лучшим эпизодом фильма — выходом Шнурова под «Фристайл». Рождённые в 90-е тут размякнут. Хотя это тоже неожиданно, учитывая какой странный саундтрек подобрал автор. К чему он крутил песню с текстом «Мокрая девочка танцует, мокрая девочка сохнет» под спящую пухлую Бортич — непонятно. Наверное, пытался быть модным.

Последняя линия — это арка лучшей подруги, которая живёт с вечным мальчиком диджеем и хочет переехать в Москву, чтобы стать успешнее. В какой-то момент именно конфликт «ехать или не ехать» становится в картине главным, герои принимаются доказывать, что «лучше быть первым на деревне», «ты там растворишься» и «станешь ещё злее». Но в конце концов и эту линию приводят к общей мысли «другой жизни не будет». Такой вот интересный поворот. По мнению авторов, уехать и попытаться не раствориться в столице — это лучше, чем не уехать и быть лучшим в провинции, для них никакого вопроса нет.

Неровному сценарию никак не помогают шутки, в большинстве словно из не лучших пабликов. Вот Бортич залезает ночью в холодильник и берёт все продукты. Вот Бортич долго смотрит на торт, пытаясь сдержаться и не нажраться. Как остроумно, как смешно.

Не помогает режиссура. Весьма неуверенная. Автор даже не может собрать бодрый клип с тренировками Бортич, проигрывая тут, прости господи, фильму «Лёд» . У него получилась небрежная каша, которую зачем-то сопроводили неуместными, неубедительными, типа смешными комментариями Бортич. Текст ей писали на основе мемасов из тех же пабликов — теперь на тему фитнеса. Причём номер повторяется и в финале. Там Бортич снова комментирует картинки за кадром, но уже серьёзно. Прямо так и говорит: «Я кое-что поняла…» и так далее, по пунктам. Снимать такое, если ты не автор «Саус Парка», мягко говоря, самонадеянно.

Бортич, удивительно растолстевшей для этой роли, должно быть обидно. Ей должно быть обидно даже вдвойне, потому что в общих сценах с Горбачёвой та переигрывает её автоматом, не парясь. Потому что Горбачёва может сама справиться, а Бортич, видимо, нет, ей нужна была режиссёрская помощь. Но Нужный сёрфил мотивирующие картинки, когда был нужен.

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2018/03/11/yahudeyu.shtml

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