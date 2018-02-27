Новинки марта: «Излом времени», «Лара Крофт», «Первому игроку приготовиться»

Роман КОРНЕЕВ , 27 февраля 2018

В обсиженном Мединским отечественном прокате всё сложнее найти хоть единственное окошко, не расчищенное от чуждых премьер в угоду минкультному кино, так между струйками всё-таки сумел просочиться кинокомикс «Чёрная пантера», формально стартующий 1 марта, что не помешало всю остальную мартовскую сетку заполнить ещё полудюжиной тысячеэкранников посконного разлива, из которых, впрочем, кому-то нужен лишь один, остальные призваны исключительно выполнять план по валу.

Так в первую неделю мартовского проката выходят разом байопик «Довлатов» (почему-то с упором на «только с 1 по 4»), полностью украденный криминальный боевик про уличную магию «За гранью реальности», мелодрама про девушек по вызову «Купи меня» и наконец спортивная драма про превозмогание со сложносочинённым названием «Со дна вершины». Кто всё это собирается смотреть?

Альтернатива же всему этому (ну, кроме царящего в больших залах «Марвела») — небанальная драма Вима Вендерса с Джеймсом Макавоем и Алисией Викандер «Погружение».

8 марта с его аж четырьмя выходными подряд прокат тоже не оставят в покое российские фильмы — дуплетом выходят комедии «Я худею» и «Ну, здравствуй, Оксана Соколова». Оба фильма были бы сами по себе неплохи, если бы не общая усталость от отечественных комедий как класса.

Одновременно выходят две заокеанских премьеры, если в последний момент их тоже куда-нибудь не подвинут, как это у нас водится: диснеевская детская околофантастика «Излом времени» и взрослый, перенесённый сюда аж с января, триллер с Лайамом Нисоном «Пассажир» о странной поездке.

15 марта снова во главу угла ставится наше кино, хотя и не получившее высочайшего благоволения мединской конторы — в прокат выходит фантастика «Черновик» по роману Сергея Лукьяненко, его авторы — семейная пара Мокрицких — уже прославилась своей «Битвой за Севастополь», которая тоже не получил почти никакой поддержки Минкульта, теперь настало время жанрового кино.

Противостоять нашему кино будет, разумеется, оставленный на месте конкурент (мы же расчищаем только для Правильных Высочайше Одобренных Фильмов) в лице римейкизированной «Лары Крофт». Все желающие могут заценить альтернативу Анджелине Джоли времён начала её карьеры.

И лишь 22 марта прокат окончательно остаётся наедине с собой, поскольку начинаются каникулы, а никаких белок-стрелок на этот раз не случилось, потому детищам скромно предлагается посмотреть британских пластилиновых «Диких предков» и заокеанского говорящего «Кролика Питера».

Ну, а детки постарше приглашаются на «Тихоокеанский рубеж 2», если кому ещё интересны гигантские человекоподобные роботы, борцующие глубоководных тварюшек.

Под занавес же пятинедельного марта отечественное кино даёт ещё один, финальный залп в лице комедии «Каникулы президента». Про эцсамое.

Но все понимают, что общее внимание тут будет приковано к новому фантастическому проекту Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться», где дедушка Голливуда будет давать новичкам мастер-класс по спецэффектам и применению мемов эпохи победивших Голливуд видеоигр.

На этом рубрика «Новинки месяца» прощается с вами до апреля, за всеми возможными изменениями и уточнениями графика проката следите на странице новинок кино 2018 года.



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