Новинки июля: «Человек-паук», «Планета обезьян», «Дюнкерк» и «Взрывная блондинка»

Роман КОРНЕЕВ , 3 июля 2017

Как показали предыдущие месяцы, эксперименты с массовыми стартами среднепрокатников у нас не работают, так что кинотеатры поневоле вынуждены работать в жёстком режиме «единственная премьера и выкручивайтесь как хотите». Это тоже работает в этом году не очень — большая часть ожидаемых релизов этого сезона столкнулась с серьёзным недобором, однако выбора особого нет, что заокеанские мэйджоры наснимали, то и смотрим. В итоге июль получил всего два несомненных хита (впрочем, тоже не гарантирующих полные залы), ещё два вонаби-блокбастера, в то время как фильмов второго ряда чуть не меньше, чем фронтлайнеров, так что падение валовой кассы почти неминуемо. Впрочем, обо всём по порядку.

6 июля единоличным лидером становится первая попытка снять марвеловскую стенделонку про Человека-паука с невнятным названием «Возвращение домой». Разве что в смысле «в Марвел». Спайди снова подросток, его опекает Желчел, а ему противостоит дежурный злодей. Занавес.

Альтернативой челпуку на неделе послужат герметический трэш-хоррор «Эксперимент “Офис”» и православная анимация «Сказ о Петре и Февронии». Предыдущие два захода в эту тематику были аховыми.

13 июля жёлтая майка лидера переходит к очередной части успешного фантастического франчайза «Планета обезьян: Война», которая развивает историю конфликта обезьян и людей, на этот раз главзлодеем заделается военизированный лидер хумансов Вуди Харрельсон.

Параллельно выходят в прокат криминальная драма с Николаем Костер-Валдау «Выстрел в пустоту» и отечественный хоррор «Чёрная вода», чей режиссёр Роман Каримов по традиции последнего времени снял свою фамилию с титров.

20 июля пред свет софитов выходит тяжеловесная и амбициозная постановка Кристофера Нолана «Дюнкерк». Режиссёр вознамерился выйти на поляну больших серьёзных драм с историей про знаменитую эвакуацию войск союзников из дюнкеркского котла через пролив Па-де-Кале в 1940 году. Автор, судя по всему, претендует на, как минимум, звание «второго рядового Райана», но трейлеры покуда демонстрируют много пафоса, но исчезающе мало сюжета, так что о том, что в результате получится, пока ничего не ясно. Кроме того, в нашей стране этот фильм, по понятным причинам, кассовым хитом наверняка не станет.

И мелкие прокатчики это чувствуют, выпуская в параллель пачку ноунэйма, среди которых очередной «Ужас Амитивилля» и форсажеобразная поделка «Овердрайв».

Наконец 27 июля замыкает список блокбастеров месяца боевик с говорящим названием «Взрывная блондинка». Шарлиз Терон снова берётся за маскулинную роль — на этот раз шпионки с выдающимися способностями к мордобою, а вокруг — Западный Берлин, холодная война, вот это всё.

Однако мы все понимаем, что это мало похоже на настоящий летний блокбастер, потому вот вам некоторое количество второстепенных релизов: ноунэйм-анимация «Бигфут-младший», несколько раз перенесённая в прокате околофантастическая мелодрама «Матрица времени» и наконец костюмная мелодрама Софии Копполы про американскую Гражданскую войну «Роковое искушение», в ролях Колин Фаррелл, Эль Фэннинг, Николь Кидман, Кирстен Данст.

На этом рубрика «Новинки месяца» прощается с вами до августа, обо всех возможных изменениях и уточнениях графика проката следите на странице новинок кино 2017 года.



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