Рецензия: Американские игрушки

Роман КОРНЕЕВ , 20 июня 2019

«История игрушек» в своей уже четвёртой части неотделима от судьбы самого «Пиксара», пока Базз и Вуди продолжали свои приключения в мире оживших игрушек, их родной дом достигал своей вершины и падал на самое дно надуманных римейков, боролся за собственную самость посреди бермудского треугольника мышиной империи, выживал в агрессивной среде и почивал на лаврах. Бывало разное. Некоторые пиксаровские иконы пытались сбежать, но возвращались, несолоно хлебавши, другие падали незаслуженными жертвами борьбы с выдуманным харрасментом в тот самый миг, когда победа над «Диснеем» была уже в кармане. В общем, «История игрушек» — это история «Пиксара» во всём её богатстве интерпретаций от предельного фанатизма до определённых сомнений как в техническом превосходстве (что раньше было бесспорно, но когда это было), так и в общекультурном вкладе. Самый большой «номерной» сиквел студии, которая не снимает сиквелы, продолжение культового франчайза, снятое пиксаровским сценаристом второй волны на фоне явного простоя в смысле свежих идей именно сценарных («Вперёд»? Серьёзно?), да и визуальных. То есть новинка в итоге собрала все плюсы и минусы пиксаровской анимации, и вот она теперь попробует сломать давний стереотип о том, что «История игрушек» слишком заточена под западного зрителя с их собственной ностальгией по детским воспоминаниям и не может собрать в России ничего заметного.

Впрочем, к этой классической дилемме (пиксаровские мультфильмы традиционно сливаются местным «Диснеем» будто какой-то лютый проходняк) и культурным нестыковкам зрительской аудитории в этот раз был прибавлен и весьма сомнительный на наш скрепоносный взгляд сторилайн о «нетакой» игрушке с суицидальными наклонностями и особыми требованиями. То есть тут получите ещё и совсем недетский букет отечественных фобий про аутизм, новые гендеры и прочую «нетакость». Это очевидно ещё из трейлера, где, как и в самом мультфильме, ключевую роль играет мистер Вилкинс. Внутри всё ещё серьёзнее, потому что там нашлось место и сюжетам про феминизм, и про женскую цисгендерность как источник всех проблем для главных героев, и про то, что игрушки не обязаны быть игрушками, и вообще кино жутковатое. В том смысле, что оно переполнено как прямыми пугалками, так и просто весьма суровыми философскими размышлениями о том, что дети — это коварные монстры, которые заставляют игрушки чувствовать по отношению к себе неиллюзорные комплексы и вообще вырабатывают в них лютые фобии и не дают им раскрыть свой собственный мир.

Там, конечно есть место и для шовинистических шуток про «надо значит Канада», и демонстрации достаточно опасного, даже вполне антисоциального поведения, но в общем как раз этот момент привычен в этой серии, где бывало всякое, однако именно разного рода фрустрациям вокруг разного рода «ролей» на фоне традиционных историй встреч и расставаний игрушек на этот раз уделено безумно много времени. Загибайте пальцы: Базз, которым управляют его голоса, Вуди, который был трагически разлучён с Бо Бип, сама Бо Бип, свободная от предрассудков феминистка с микро-подружкой (кто сказал Пешкин?), и её пугающее альтер-эго Габби Габби в компании с местными цисгендерными мужскими полу-зомби. Это не считая сломленного неудачами канадца и военный балаган в песочнице. Всему этому, а также бесконечным потерям, обретениям и снова потерям игрушек и посвящён весь сюжет от начала до конца. То есть если авторы хотели показать, насколько невротизировано современное западное общество (тут вам всё куда хуже, чем в «Головоломке»), им это удалось. Насколько всё это тянет на детскую сказку — сложно сказать, но дети из зала выходили какие-то насупленные.