Размещение: YouTube

Название фильма: Соло: Звездные войны. Истории

Оригинальное название: Solo: A Star Wars Story

О фильме "Соло: Звездные войны. Истории":

Спин-офф «Звёздных войн» об одном из ключевых персонажей звёздной саги Хане Соло, охватывающий семь лет его жизни — с 18 до 24 лет, когда он стал владельцем корабля «Тысячелетний сокол» и познакомился с Чубаккой.

Режиссёр: Рон Ховард.

В ролях: Эмилия Кларк, Пол Беттани, Вуди Харрельсон, Тэнди Ньютон.