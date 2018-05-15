|
Соло: Звездные войны. Истории | Трейлеры
Дублированный отрывок 2 New :: 15.05.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Ссылки по теме: Звёздные войны
Рецензия » Порги и ситхи Роман КОРНЕЕВ
Рецензия » Утечки в реакторе Никита КОМАРОВ
«Звёздные войны: Последние джедаи», кадры (183 фото)
Название фильма: Соло: Звездные войны. Истории
Оригинальное название: Solo: A Star Wars Story
Прокат в России фильма "Соло: Звездные войны. Истории": 24 мая 2018 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
... » Фантастические
... » Эпики
О фильме "Соло: Звездные войны. Истории":
Спин-офф «Звёздных войн» об одном из ключевых персонажей звёздной саги Хане Соло, охватывающий семь лет его жизни — с 18 до 24 лет, когда он стал владельцем корабля «Тысячелетний сокол» и познакомился с Чубаккой. Режиссёр: Рон Ховард. В ролях: Эмилия Кларк, Пол Беттани, Вуди Харрельсон, Тэнди Ньютон.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Соло: Звездные войны. Истории:
Атланта: Неудобные вопросы
Красный воробей: П — Патриотизм
Галерея: Каннcкий кинофестиваль 2018
Анон: В оффлайн по паспорту
Мстители: Война бесконечности: Он Танос и он бородат
Крис Эванс сыграет главную роль в фильме-катастрофе «Гренландия». Картину по собственному сценарию поставит режиссёр Нил Бломкамп...
Гильермо дель Торо разработает для Netflix многосерийную антологию ужасов «10 часов после полуночи». Подробности сюжета пока неизвестны...
Студия Universal наняла Дэниела Кэйси в качестве сценариста для работы над девятым фильмом популярной экшн-франшизы «Форсаж»...
Соло: Звездные войны. Истории, Solo: A Star Wars Story
Прокат в России: 24 мая 2018 года
» Отрывок
» Тизер
Вот вопрос, зачем снимать такое кино? Для кого? И так все знают об аде в концлагерях... далее
14 мая, понедельник
Оставшись благодаря стараниями министра Мединского фактически без лишнего выходного, отечественный прокат если и намеревался отыграть потери в традиционный уикенд...
Экстаз, Climax new
13 мая, воскресенье
Вся дилемма заокеанского проката в преддверии старта второго главного майского релиза этого года состояла в том...
|
|
|
|
|