|
Звёздные войны: Последние джедаи | Трейлеры
Расширенный TV-ролик 2 New :: 18.11.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Ссылки по теме: Звёздные войны
Рецензия » Утечки в реакторе Никита КОМАРОВ
Рецензия » Лукас без Лукаса Роман КОРНЕЕВ
Продолжение культовой фантастической саги «Звёздные войны: Пробуждение Силы» Джей Джея Абрамса, кадры (83 фото)
Название фильма: Звёздные войны: Последние джедаи
Оригинальное название: Star Wars: The Last Jedi
Прокат в России фильма "Звёздные войны: Последние джедаи": 14 декабря 2017 года
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
... » Фантастические
... » Эпики
О фильме "Звёздные войны: Последние джедаи":
Прямое продолжение событий фильма «Пробуждение силы», которое расскажет о дальнейших приключения Рей и компании.
В ролях: Дэйзи Ридли, Марк Хэмилл, Кэрри Фишер, Адам Драйвер, Оскар Айзек.
Режиссёр: Райан Джонсон.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Звёздные войны: Последние джедаи:
Тайна Коко: Он слишком любил обнимашки
Лига Справедливости: Клуб неудачников
Субурбикон: Клуни как Коэны
Убийство в Восточном экспрессе: Странные суждения
Тор 3: Рагнарёк: Сжигая мосты
22 ноября, среда
Лента режиссёра Андрея Звягинцева и продюсера Александра Роднянского «Нелюбовь» претендует на получение американской кинопремии в области независимого кино...
Генеральный директор студии Pixar и Walt Disney Animation Джон Лассетер опубликовал обращение к своим сотрудникам...
Тайна Коко, Coco
Прокат в России: 23 ноября 2017 года
» Отрывок
» TV-ролик
» Трейлер
|
|
|
|
|
«Тайна Коко», рецензия «Лига Справедливости», рецензия «Убийство в Восточном экспрессе», рецензия «Тор 3: Рагнарёк», рецензия «Очень странные дела 2», 2 сезон, отзыв «Джунгли», рецензия «Матильда», отзыв «Зови меня моим именем», отзыв «Ван Гог. С любовью, Винсент», отзыв «Фиксики», отзыв «Субурбикон», отзыв