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Душа | Трейлеры
о фильме: рецензия | кадры: 8 | трейлеры: 25 | постеры | в ролях | афиша, билеты
Ролик о русском дубляже New :: 22.01.21
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Название фильма: Душа
Оригинальное название: Soul
Прокат в России фильма "Душа": 21 января 2021 года
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О фильме "Душа":
Пит Доктер («Головоломка») снял пиксаровский мультфильм про учителя музыки, чья душа заблудилась.
Композиторы: Трент Резнор и Аттикус Росс. Роли озвучивают: Тина Фей и Джейми Фокс.
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