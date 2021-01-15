|
Душа | Трейлеры
Дублированный TV-ролик New :: 15.01.21
Ссылки по теме: Студия Пиксар
Рецензия » Старость на колёсах Никита КОМАРОВ
Рецензия » Поймать и отпустить Роман КОРНЕЕВ
Название фильма: Душа
Оригинальное название: Soul
Прокат в России фильма "Душа": 21 января 2021 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
» Анимация » Компьютерная
О фильме "Душа":
Пит Доктер («Головоломка») снял пиксаровский мультфильм про учителя музыки, чья душа заблудилась.
Композиторы: Трент Резнор и Аттикус Росс. Роли озвучивают: Тина Фей и Джейми Фокс.
все трейлеры
|
Душа:
Земля кочевников: В закат
Локдаун: Персональные покупатели
Чудо-женщина 1984: Сила в правде
2020: Лучшее и худшее
Девушка, подающая надежды: Повинны смерти
17 января, воскресенье
В последний момент оставшись без перенесённого на 28 января второго по значимости релиза недели в лице «Охотника на монстров»...
16 января, суббота
» Отрывок
» TV-ролик
15 января, пятница
14 января, четверг
|
|
|
|
|
2020: Лучшее и худшее «Чудо-женщина 1984», рецензия «Локдаун», отзыв «Душа», отзыв «Охотник на монстров», отзыв «Огонь», отзыв «Девушка, подающая надежды», отзыв «Новости со всех концов света», отзыв «Бортпроводница», отзыв «Земля кочевников», отзыв «Звук металла», отзыв «Ночное небо», отзыв «Мандалорец 2», отзыв «Пусть говорят», отзыв