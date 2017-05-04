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Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки | Трейлеры

Трейлеры » Приключения и фэнтэзи Рецензии в разделе Лучшие

Промо-ролик New :: 04.05.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Оригинальное название: Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales
Прокат в России фильма "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки": 25 мая 2017 года
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
» Блокбастеры » Приключения
        ... » Фэнтэзи
» Франчайзы » Пираты Карибского моря
О фильме "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки":

Джек Воробей отправляется на поиски сокровищ Посейдона.

В ролях: Джонни Депп, Брентон Туэйтес, Орландо Блум, Хавьер Бардем.

Режиссёры: Хоаким Роннинг, Эспен Сандберг.

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Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки:

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
постеры фильма: 9
кадры из фильма: 30
трейлеры: 15

Рецензии и обзоры

Стражи галактики 2: Звёздный папа

Шутки шутятся непрерывным потоком, команда тасуется самым странным образом, пастораль быстро оказывается спойлером, а космические сражения по своей хронологии скоро обгонят «Звёздные войны»

Прочь: Чёрная комедия
В фильме куча белых людей издевается над чёрными парнем, но для автора это не повод делать свои «12 лет рабства», а почва для троллинга

Новинки мая: «Стражи галактики 2», «Меч короля Артура», «Чужой: Завет» и «Пираты Карибского моря 5»
С некоторых пор в российском прокате май заделался таким суперлетним месяцем, когда один блокбастер в неделю

Затерянный город Z: Чем дальше в лес
Режиссёр прямо признаёт, что реальный Фосетт был человеком куда более противоречивым, чем получившийся экранный

Перестрелка: Бэнг-Бэнг
Вместо простого развлекательного кино получается местами довольно трудное мультижанровое киноманское представление
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Прокат в России: 11 мая 2017 года
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» Трейлер 4

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales
Прокат в России: 25 мая 2017 года
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Тёмная башня, Dark Tower new
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