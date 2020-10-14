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Мандалорец | Трейлеры
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«Звёздные войны: Последние джедаи», кадры (183 фото)
Название фильма: Мандалорец
Оригинальное название: Mandalorian
Планы выпуска: 2019 год
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О фильме "Мандалорец":
Педро Паскаль в роли безымянного наёмника-мандалорца, которому достаётся контракт на доставку пятидесятилетнего ребёнка то же расы, что и мастер Йода. Время действия — через 5 лет после «Возвращения джедая».
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