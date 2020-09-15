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Мандалорец | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Звёздные войны

Трейлер, 2 сезон New :: 15.09.20


Все ролики фильма "Мандалорец" (4)
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Название фильма: Мандалорец
Оригинальное название: Mandalorian
Планы выпуска: 2019 год
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» Сериалы » Фантастические
» Франчайзы » Звёздные войны
О фильме "Мандалорец":

Педро Паскаль в роли безымянного наёмника-мандалорца, которому достаётся контракт на доставку пятидесятилетнего ребёнка то же расы, что и мастер Йода. Время действия — через 5 лет после «Возвращения джедая».

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Мандалорец:

Мандалорец
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 15
трейлеры: 4

Рецензии и обзоры

Мулан: Честь для семейства Хуа

Пока китайские киноделы снимали про Мулан-генерала, которая 12 лет воевала с северными племенами, в диснеевской версии это именно что мелодрама про гендерные роли в традиционном обществе

Довод: Нет судьбы
Во всём фильме не больше внутренней логики, чем в известном софизме про курицу и яйцо

Я подумываю со всем этим покончить: Игры разума
Кауфман пытается увлечь своего зрителя эмоционально, в то же время заставляя его гадать о природе всего происходящего

Новые мутанты: Бесконтролка
Тот факт, что фильм в итоге всё-таки вышел в прокат, это не чудо чудесное, а просто случайность, проблемы фильма всё равно при нём

Билл и Тед: Старость и радость
Фильм ни на секунду не пытается быть чем-то большим, чем легкомысленной и милой ерундой. В конце все танцуют
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Главный конфликт второй недели осени в российском прокате состоял в том, сумеет ли основной новичок обойти результаты лидера прошлой недели...

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