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Суперсемейка 2 | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Студия Пиксар

Русский трейлер 2 New :: 13.04.18 ссылка на ролик

Размещение: YouTube


Все ролики фильма "Суперсемейка 2" (8, из них 4 новых)
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Название фильма: Суперсемейка 2
Оригинальное название: Incredibles 2
Прокат в России фильма "Суперсемейка 2": 14 июня 2018 года
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О фильме "Суперсемейка 2":

Спустя 14 лет «Пиксар» представляет продолжение своего классического мультфильма о суперсемейке.

Режиссёр снова Брэд Бёрд.

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Суперсемейка 2:

Суперсемейка 2
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 1
трейлеры: 8

Рецензии и обзоры

Тихое место: Страна немых
Девочка с никак не желающим работать слуховым аппаратом оказывается и главным символом катастрофы в этой семье, и средоточием всех главных конфликтов получившейся в итоге драматургии

Гоголь. Вий: Позовите спецэффект
По-прежнему сложно воспринимать это не как разводку, потому что тебе снова показывают две серии процедурала. Но ещё хуже, как обошлись с Вием

Я сражаюсь с великанами: Все умрут
Перед нами с одной стороны крепкий жанр, а с другой — настоящая взрослая (особенно для подросткового кино) драма

Жажда смерти: Защищатель
Авторы вновь отказываются признать ключевой момент: действия главного героя делают его психопатом

Другая сторона: Берлин-Берлин
Вместо шпионского моста — секретный тоннель, а так перед нами классика берлинского противостояния — двойники, шпиономания, проверки на полиграфе и всё дальше расходящиеся реальности
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