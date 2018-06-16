Рецензия: Гиперпространственное

Ирина КОЗЕЛ , 16 июня 2018

Пока взрослое супергеройское кино на фоне фактической монополии «Марвел» переживает кризис за кризисом и мучительно ищет новые пути в пространстве пост-всего, Брэд Бёрд, спустя четырнадцать лет после первой «Суперсемейки» и спустя одиннадцать лет после «Рататуя», возвращается в анимацию и снимает мультфильм про супергероев безо всякого «пост», с классическим противостоянием между героями и злодеями, классическим же конфликтом между «суперами» и простыми людьми, но при этом c актуальными семейными проблемами, касающимися равноправия мужчин и женщин и смешения гендерных ролей.

Бытовой части истории в «Суперсемейке 2» уделено не меньше, а может, и больше времени и внимания, чем задорному экшну. Гендерные противоречия преподносятся деликатно и остроумно, и в перерывах между супергеройскими штучками, наблюдая головокружительные виражи мамы-Эластики на супербайке, мы успеваем достаточно посмеяться над совсем не героическими буднями папы-мистера-Исключительного, изнемогающего на хозяйстве с тремя детьми, которые ждут, пока мама вернётся со спецзадания и со всем разберётся, уложит наконец неугомонного младенца спать, поможет сыну с математикой, решит подростковые проблемы дочери. А потом ещё мир от зомбоящика спасать, попутно выясняя, что важнее, изобретать или продавать.

И хотя, как считается, детям нравится всё, что бегает, прыгает и мелькает, и по этой причине создатели многих плохих мультфильмов не утруждались проработкой истории и ограничивались бессмысленным аттракционом, думая, что детской аудитории можно скормить что угодно, здесь у продюсеров хватает бюджета, а у сценаристов воображения, чтобы не быть поверхностными и разработать нормальную историю, чтобы персонажи были живыми, а проблемы их не были скучными, чтобы увлечь не только детскую, но и взрослую аудиторию, и чтобы каждому нашлось с кем себя отождествить. И, как выясняется в конце просмотра, дети, конечно, в готовы смотреть всё, но при этом прекрасно различают его сорта и не хуже взрослых способны оценить качество продукта.

«Суперсемейка 2» — тот редкий для кино в целом, но по-прежнему нередкий для «Пиксара» случай, когда можно смело утверждать, что понравится всем, идеальный повод для похода в кино всей семьёй. Кроме того, перед сеансом в качестве бонуса показывают новую пиксаровскую короткометражку, которая тоже затрагивает тему кризиса семейных ценностей. Единственное, чего не хватает в фильме — разве что послетитровой сцены для фанатов, многие в зале её долго и терпеливо ждали после окончания сеанса. Остаётся констатировать, что после всех перипетий с покупкой компании «Диснеем», уходом Лассетера, общим упадком кинематографа, «Пиксар», каким мы его знали раньше, всё ещё жив и актуален.