Рецензия: 7 сезон: Полуфинал

Роман КОРНЕЕВ , 29 августа 2017

Как и ожидалось по итогам опенинга 7 сезона, умаявшиеся ждать дедушку Мартина сценаристы «Игры престолов» решили, не мудрствуя лукаво, воплотить в жизнь буквально все фанатские чаяния, выясняя их, видимо, по итогам штудирования соответствующих блогов. Уникальный случай оголтелого фан-сервиса, когда каждая, буквально каждая влажная мечта зрителя немедленно воплощается в реальность.

Количество оживших персонажей переваливает за второй десяток, количество походя убитых проходных — за вторую сотню. Некоторых буквально на пару эпизодов вставляют в кадр, чтобы потом испепелить или ещё чего получше. Никто уже толком не помнит, что свою славу GoT приобрела не потому что дедушка потакал читателю, а напротив, потому что клал на его симпатии в прибором. Единственным исключением был, пожалуй, только Тирион, уж больно ловок и живуч, шельма. Но к седьмому сезону благодаря крепком у сценарному тупику такими терионами стали практически все.

Джорах, Санса, Теон, Пёс, Арья, Сэм, Брон, Мелисандра, Джейме, Подрик, Бриенна, Давос, Тормунд, Торос да собственно главные лидеры Игры Престолов — Джон, Серсея и Дейни — это такие же читерские юниты с бесконечной жизнью, о которых все уже забыли, когда переживали.

И если бы проблема была только в этом. Уже даже самые оголтелые фанаты перестали удивляться, как за одну серию Джон безо всяких драконов успевает два раза переместиться с севера на юг, тогда как на эту дорогу в первом сезоне уходило половина этого сезона. Логики в происходящем уже вообще не видно, всё происходит резко и внезапно, но сюжет при этом умудряется не двигаться вообще. Что произошло за сезон? Ну, кроме череды второстепенных убийств, одно из которых — самое несправедливое за всю историю сериала, хорошо бы Король Ночи оживил сира лорда. Упс, спойлер.

Так что случилось? Одна резня, одна полевая стычка, одно морское сражение и одна полярная вылазка. В общем, всё. За весь сезон ни один из участников собственно игры не продвинулся ни на шаг. А, ну да, ходоки наконец дошли. Такими темпами живые умрут от старости. А про дракошу мы ещё из тизеров сезона поняли, что будет.

Нет, конечно, в промежутке была тонна фан-сервиса. Минутный «красной свадьбы», одна голая попа Джона Сноу и одна внезапная беременность. Осталось забеременеть другой, так что будет вам битва мамочек. А Король Ночи будет тамадой на коллективном «бэйби шауэре». И ведь это правда интересно смотреть (особенно с тех пор как все принялись бесконечно куда-то идти), но вот оглядываешься назад, прошло семь серий, что изменилось? А ничего. Хорошо что следующий сезон уже будет таки последний.