Рецензия: Опенинг 7 сезона: Дени идёт по коридору

Роман КОРНЕЕВ , 18 июля 2017

Выбравшись из оков Джорджа Мартина, который так упорно не желает ничего дописывать, что, кажется, окончательно разочаровался в собственном детище, сериал «Игра престолов» продолжает жить своей собственной жизнью, которая состоит прежде всего в бесконечном фан-сервисе. Если при Мартине весь хайп строился вокруг того, кого следующего из главных героев вне всякой логики и максимально жестоко убьют, то теперь настало время такого беззастенчивого подыгрывания наиболее рейтинговым персонажам, что общественность не успевает офигевать. Всеобщие любимчики весь прошлый сезон нахально оживали (или просто выживали там, где книжка была недоэкранизирована сюжетно), но одного этого было мало — угробить целый сезон на противостояние с Рамси, в результате чего «битва бастардов» оказалась самой предсказуемой в истории сериала, вот уж достижение.

Потому, определившись, наконец, что осталось два финальных сезона и шабаш, шоу-раннеры вроде как взяли на себя обязательство перестать тянуть резину, мол, зима настала, шутки кончились, Дейенерис Бурерождённая добралась, наконец, до берегов Драконьего камня, и всё заверте. На этом фоне даже трейлеры к полуфиналу напоминали таковые у крупных голливудских фэнтэзи-франчайзов «нулевых» — много пафоса, много позирования на фоне очередного трона, но поскольку всё ожидаемо до невозможности, то трейлер автоматически превращается в авто-спойлер, где полтора неожиданных кадра воспринимаются как главный и единственный повод для дискуссии. А остальное... остальное оказывается просто ласковым мимими для вящего удовольствия уважаемой публики.

Самое интересное, что эта тактика работает — градус ожидания на фоне переноса на лето подскочил, лишние сюрпризы зрителю нафиг не сдались, все хотят, чтобы дракоши поскорее начали жечь синеглазиков. И опенинг в полной мере соответствует этим ожиданиям — предсказуемая (в свете финала шестого сезона) резня в стане одного из самых неинтересных Великих домов и... и всё, в остальном это тот же трейлер, только растянутый на час времени. Персонажи отчаянно подыгрывают фанатам (даже Серсея, если у неё ещё есть фанаты), Дени идёт по коридору, Сэм таскает судна, девочка показательно идёт мочить Серсею, братья Клиганы изображают жертву, кракены бороздят морские просторы, Джон Сноу правит Севером, синеглазики... ну, они красиво идут. Народу нравится.