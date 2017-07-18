  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2017 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2017 Фильмы 2016 Блокбастеры Комедии Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Форум WIKI  

Игра престолов

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Опенинг 7 сезона: Дени идёт по коридору

Роман КОРНЕЕВ, 18 июля 2017
Рецензия

Выбравшись из оков Джорджа Мартина, который так упорно не желает ничего дописывать, что, кажется, окончательно разочаровался в собственном детище, сериал «Игра престолов» продолжает жить своей собственной жизнью, которая состоит прежде всего в бесконечном фан-сервисе. Если при Мартине весь хайп строился вокруг того, кого следующего из главных героев вне всякой логики и максимально жестоко убьют, то теперь настало время такого беззастенчивого подыгрывания наиболее рейтинговым персонажам, что общественность не успевает офигевать. Всеобщие любимчики весь прошлый сезон нахально оживали (или просто выживали там, где книжка была недоэкранизирована сюжетно), но одного этого было мало — угробить целый сезон на противостояние с Рамси, в результате чего «битва бастардов» оказалась самой предсказуемой в истории сериала, вот уж достижение.

Потому, определившись, наконец, что осталось два финальных сезона и шабаш, шоу-раннеры вроде как взяли на себя обязательство перестать тянуть резину, мол, зима настала, шутки кончились, Дейенерис Бурерождённая добралась, наконец, до берегов Драконьего камня, и всё заверте. На этом фоне даже трейлеры к полуфиналу напоминали таковые у крупных голливудских фэнтэзи-франчайзов «нулевых» — много пафоса, много позирования на фоне очередного трона, но поскольку всё ожидаемо до невозможности, то трейлер автоматически превращается в авто-спойлер, где полтора неожиданных кадра воспринимаются как главный и единственный повод для дискуссии. А остальное... остальное оказывается просто ласковым мимими для вящего удовольствия уважаемой публики.

Игра престолов

Самое интересное, что эта тактика работает — градус ожидания на фоне переноса на лето подскочил, лишние сюрпризы зрителю нафиг не сдались, все хотят, чтобы дракоши поскорее начали жечь синеглазиков. И опенинг в полной мере соответствует этим ожиданиям — предсказуемая (в свете финала шестого сезона) резня в стане одного из самых неинтересных Великих домов и... и всё, в остальном это тот же трейлер, только растянутый на час времени. Персонажи отчаянно подыгрывают фанатам (даже Серсея, если у неё ещё есть фанаты), Дени идёт по коридору, Сэм таскает судна, девочка показательно идёт мочить Серсею, братья Клиганы изображают жертву, кракены бороздят морские просторы, Джон Сноу правит Севером, синеглазики... ну, они красиво идут. Народу нравится.

В принципе, в таком режиме можно легко продолжать тянуть резину не два и не три сезона, никаких проблем, но заканчивать всё-таки как-то надо, так что резня среди второстепенных домов, вероятно, так и будет продолжаться весь предпоследний сезон, чтобы уже в финале поженить столкнуть нос к носу Дени и Джона в финальном противостоянии, в котором они поцелуются поделят, наконец, Вестерос и благополучно уйдут в закат. Кто-нибудь думает, что будет иначе?


Ссылки по теме:
Рецензия » Кто в лавке остался? Роман КОРНЕЕВ
Рецензия » Разговоры вместо резни Роман КОРНЕЕВ

 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название сериала: Игра престолов
Оригинальное название: Game of Thrones
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
» Сериалы » Фэнтэзи
О сериале "Игра престолов":

Экранизация фэнтезийного сериала Джорджа Р. Р. Мартина, рассказывающего о жестокой борьбе за престол, которая из дворцовых интриг быстро перерастает в затяжную войну. В ролях: Шон Бин, Николай Костер-Валдау, Кит Харингтон, Питер Динклэйдж, Эмилия Кларк, Лена Хиди.

Обзор пятого сезона

Обзор четвёртого сезона

Обзор третьего сезона

Обзор второго сезона

Обзор первого сезона

Обсудить на форуме | Новинки кино
Превью галереи кадров целиком

Новинки кино:
Звёздные войны: Последние джедаиБегущий по лезвию 2049Взрывная блондинкаТрещина во времениДюнкеркТёмная башняKingsman: Золотое кольцоВалериан и Город Тысячи Планет
Недавние громкие новинки:
Человек-паук: Возвращение домойПланета обезьян: ВойнаТрансформеры 5: Последний рыцарьПроповедникТачки 3МумияНелюбовьЧудо-женщина

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Сериалы":
Нарко Трейлер, сезон 3
Каслвания Тизер
Восьмое чувство Анонс финала
Блеск Трейлер
Игра престолов Трейлер 2, сезон 7
Цыганка Трейлер
Преследование: Унабомбер Трейлер
Рик и Морти Об озвучке, сезон 3
Проповедник Трейлер 2, сезон 2
Игра престолов Трейлер, сезон 7
Оловянная звезда Тизер
Психиатр Трейлер
Цыганка Тизер
Твин Пикс Трейлер 2
» Трейлер
 
Новые трейлеры:
Ветреная река Трейлер 2
Телохранитель киллера Русский трейлер
Тайна 7 сестёр Русский трейлер
Бегущий по лезвию 2049 Трейлер 2
Ужас Амитивилля: Пробуждение Русский трейлер 2
» Русский трейлер
Взрывная блондинка О съёмках
Звёздные войны: Последние джедаи О съёмках
Трещина во времени Трейлер
Стеклянный замок Трейлер 2
Тёмные времена Русский трейлер
» Трейлер
Дюнкерк Русский ролик о съёмках
Роковое искушение Русский ролик о съёмках
Проклятие Аннабель 2: Зарождение ужаса TV-ролик 3
все трейлеры
фильмы 2017 | фильмы 2016
Новинки кино: 2017 июль август сентябрь октябрь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Игра престолов:

Игра престолов
постеры сериала: 41
кадры из сериала: 149
трейлеры: 33

Рецензии и обзоры

Игра престолов: Опенинг 7 сезона: Дени идёт по коридору
Лишние сюрпризы зрителю не сдались, все хотят, чтобы дракоши поскорее начали жечь синеглазиков, а Дени и Джон поцеловались

Планета обезьян: Война: Ревенант
Фильм работает больше как персональная драма, параллельно исследуя понятие человечности в условиях человеческого вымирания

Сырое: Пустой желудок
Девочка начинает терять голову на вечеринках и в чужих постелях, не чувствуя при этом надобности утирать кровь с губ

Человек-паук: Возвращение домой: Пролёты и пробежки
Большую часть хронометража предлагает Человеку-пауку бег с неловкими препятствиями

Каслвания: Проба
Анимешная экранизация культовых видеоигр показывает реки крови, кишки на дорогах и стаи демонов, но в итоге только тизерит саму себя
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Ветреная река, Wind River
» Трейлер 2

17 июля, понедельник

Новости кино:
Умер режиссёр Джордж Ромеро
На 78-м году жизни скончался отец жанра зомбо-триллера, автор «Ночи живых мертвецов» режиссёр Джордж Ромеро...
Трейлеры, кадры, постеры:

Звёздные войны: Последние джедаи
Звёздные войны: Последние джедаи, Star Wars: The Last Jedi
Прокат в России: 14 декабря 2017 года
постеров: +6
» О съёмках

Телохранитель киллера, Hitman's Bodyguard
» Русский трейлер

Тайна 7 сестёр, Seven Sisters
» Русский трейлер

Бегущий по лезвию 2049
Бегущий по лезвию 2049, Blade Runner 2049
Прокат в России: 5 октября 2017 года
» Трейлер 2

Ужас Амитивилля: Пробуждение, Amityville: The Awakening
постеров: 1, кадров: 15
» Русский трейлер 2
» Русский трейлер

Лучшие комментарии:
Планета обезьян: Война : Обезьяны навсегда... | exord
Ранее не ходил в кинотеатр на произведения франшизы, а в этот раз что-то меня подвигло. Ну, ни разу не пожалел... далее

16 июля, воскресенье

Новости кино:
Умер актёр Владимир Толоконников
В Москве на 75-м году жизни скончался актёр Владимир Толоконников. «Накануне он хорошо себя чувствовал. Снимался в кино "Супербобровы-2"...
Бокс-офис США: 14-16 июля, «Планета обезьян» отступает
К моменту своего выхода «Планета обезьян: Война» была главной надеждой этого лета среди франчайзов...
5 лучших роликов недели: снова Бломкамп, «Твин Пикс», Кит Харингтон и «Черепашки-ниндзя»
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...
Трейлеры, кадры, постеры:

Взрывная блондинка
Взрывная блондинка, Atomic Blonde
Жанр: ББПЕ
Прокат в России: 27 июля 2017 года
» О съёмках
» Русский отрывок 4
» Русский отрывок 3
» Русский отрывок 2
» Русский отрывок

Трещина во времени
Трещина во времени, Wrinkle in Time new
постеров: 1, кадров: 6
» Трейлер

15 июля, суббота
Ной Хоули, Роберт Киркман и братья Руссо разрабатывают многосерийную криминальную драму
Шоураннер теле-сериала «Фарго» Ной Хоули, создатель комиксов «Ходячие мертвецы» и сценарист Роберт Киркман...
Студия Pixar анонсировала городское фэнтези автора «Университета монстров»
Студия Pixar на ежегодном анимационном диснеевском конвенте D23 Expo, проходящем в эти выходные, анонсировала безымянное городское фэнтези режиссёра Дэна Скэнлона...
DisneyToon Studios представила мультфильм о космосе из вселенной «Тачек» и «Самолётов»
На том же слёте D23 Expo DisneyToon Studios объявила, что 12 апреля 2019 года в прокат выйдет безымянный оригинальный мультфильм про космос...

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

Красная дорожка ММКФ 2017, фото . «Планета обезьян: Война», рецензия . «Игра престолов», начало 7 сезона, отзыв . «Трансформеры 5», рецензия . Сериал «Американские боги», отзыв . «Человек-паук: Возвращение домой», рецензия . «Сырое», отзыв . Сериал «Каслвания», отзыв . Сериал «Фарго», 3 сезон, отзыв . «Гадкий я 3», отзыв . Сериал «Блеск», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Планета обезьян: Война", "Человек-паук: Возвращение домой", "Гадкий я 3", "Чёрная вода", "Сказ о Петре и Февронии", "Трансформеры 5: Последний рыцарь", "Блокбастер", "Выстрел в пустоту"
Новинки кино 2017: "Дюнкерк", "Взрывная блондинка", "Тёмная башня", "Валериан и Город Тысячи Планет", "Малыш на драйве", "Везунчик Логан", "Тайна 7 сестёр", "Оно", "Kingsman: Золотое кольцо"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   