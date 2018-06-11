Рецензия: Финал: Все медленно танцуют

Роман КОРНЕЕВ , 11 июня 2018

Когда по итогам героического первого сезона «Восьмого чувства» триумвират Вачовски-Тыквер распался, никто не придал этому особенного значения, бывает. Тыквер ушёл снимать по тем же в общем мотивам «Вавилон-Берлин», Энди Вачовски скоропостижно переквалифицировался в Лилли и тоже пропал с радаров (собственно он с тех пор даже в роликах о съёмках не виден, а в титрах фигурирует исключительно как «создатель»), в общем, на хозяйстве осталась одна Лана, выложившаяся на все сто в рожденственском приквеле ко второму сезону. И уже там было видно, что за сложнопостановочность из них троих отвечал Энди, за сценарий — Тыквер, Лана же была главной по эмоциям, квиру и прочему мимими. А это всё хорошо, но мало, так что рейтинги к концу второго сезона благополучно пошли на дно, и только героическими усилиями фанзоны «Нетфликс» буквально вынудили всё-таки выделить деньги на закругление повисшего в воздухе сюжета.

Итак, к началу гранд-финала вся группа сенсейтов благополучно собиралась вместе, хватала зловредного ворога за мягкое, зато и свой родненький оставался томиться в плену, с каковой ситуацией и необходимо было разобраться, а заодно порешать, наконец, Джонас и Анжелика они типа плохие или хорошие. То есть двух с половиной часовой эндинг нужно было собрать в такой догонятельно-убегательный боевик, в котором буквально уже десятки центральных персонажей должны носиться друг за другом, попутно успевая танцевать и любить, ой. Такой был концепт.

Но поскольку, повторюсь, единственный оставшийся на проекте автор больше не умеет ни в историю, ни в боевик, то половину отведённого хронометража персонажи тупо пялятся в очередные мониторы, потешно требуют отсутствия углеводов в холодильнике, целыми самолётами прибывают в Париж и бесконечно обмениваются видеозвонками. При этом все такие милые, как плюшевые зайцы, и только фрустрированный внезапно раскрывшимися проблемами семейства Богдановых Вольфганг продолжает неловкий сеанс психоанализа, периодически выдёргивая катетер, вырывая кадык и принимаясь шмалять. Остальные понимающе кивают, заедая блокаторами. При этом Весперс зыркает битым стёклышком, остальные сенсейты и присные сочувственно вздыхают, а под конец нам достают очередной туз из рукава в виде припасённой тусовки неких сенсейтов-наблюдателей, сообщающих нам пару слов о главзлодее, в соседнем кадре переживающем по поводу развода. Вот с последним моментом вообще непонятно. Чувак собственный кластер, не моргнув глазом, покрошил, а тут какой-то развод. Вы серьёзно?

В общем, когда наступает момент всё-таки устраивать финальный штурм-унд-дранг, то выясняется, что буквально все говорят им этого не делать, основную же работу за них проделывает Джонас. Впрочем, это уж как обычно. По дороге все три раза плачут, два раза бухают, помирают, возрождаются и много раз влазят в голову всем подряд. По сути, за весь финал какой-то элемент новизны привносит разве что момент, когда Кала в одном кадре появляется сразу в двух экземплярах. Такого вроде не было. А остальное — и драки, и погони, и перестрелки, и даже этот самый гранатомёт уже были, причём лучше. Ни одной попытки снять нечто, подобное матрицеобразной сцене из первого сезона, не случилось, даже уровень мимими под титры даже и рядом не достигнет того накала, что был раньше. То есть ну да, историю закруглили, но например иной гранд-финал того же «Побега из тюрьмы» бывал снят покруче, это же кино будто снято с холодными ушами. Фанаты могут спать спокойно, ставим точку, тихо плачем, расходимся.