|
Капитан Марвел | Трейлеры
о фильме: кадры: 11 | трейлеры: 19 | постеры | в ролях | афиша, билеты
Отрывок 3 New :: 06.03.19 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Капитан Марвел
Оригинальное название: Captain Marvel
Прокат в России фильма "Капитан Марвел": 7 марта 2019 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
» Голливуд » Кинокомиксы
О фильме "Капитан Марвел":
Бри Ларсон в роли женской версии (их в каноне было несколько) заглавного персонажа вселенной Марвел — Капитана Марвел — которой впоследствии предстоит спасать Землю от Таноса.
В прочих ролях: Сэмьюэл Л. Джексон, Джуд Ло, Аннет Бенин, Джимон Хонсу. Режиссёр: Анна Боден («Любовники»).
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Капитан Марвел:
Счастливого нового дня смерти: Чудеса науки
Наркокурьер: Ему всё равно
Новинки марта: «Капитан Марвел», «Дамбо» и отечественные релизы
Галерея: Оскар-2019, фоторепортаж церемонии
Настоящий детектив: Сезон 3: Забыть всё
|
|
|
|
|
Оскар-2019: фоторепортаж церемонии «Наркокурьер», отзыв «Как приручить дракона 3», отзыв «Алита», рецензия «Лего 2», рецензия «Власть», рецензия «Зелёная книга», рецензия «Громкая связь», отзыв «Стекло», рецензия «Другая сторона», отзыв «Реальный детектив», 3 сезон, отзыв «Счастливого нового дня смерти», рецензия