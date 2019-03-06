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Название фильма: Капитан Марвел

Оригинальное название: Captain Marvel

О фильме "Капитан Марвел":

Бри Ларсон в роли женской версии (их в каноне было несколько) заглавного персонажа вселенной Марвел — Капитана Марвел — которой впоследствии предстоит спасать Землю от Таноса.

В прочих ролях: Сэмьюэл Л. Джексон, Джуд Ло, Аннет Бенин, Джимон Хонсу. Режиссёр: Анна Боден («Любовники»).