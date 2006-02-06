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Инферно

Дэн Браун и его книги: Инферно Инферно: фото добавлено 10 октября 2016
         
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Дэн Браун и его книги: Инферно
На фото: Том Хэнкс, Фелисити Джонс
         
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13 октября на мировые экраны выходит очередная экранизация романа Дэна Брауна «Инферно», рассказывающая о следующем деле Роберта Лэнгдона, которого снова сыграл Том Хэнкс. На этот раз герой просыпается с амнезией, а его враги пытаются распространить смертельный вирус, и всё это как-то связано с первой частью «Божественной комедии» Данте. Режиссёр: Рон Ховард. Предлагаем вашему вниманию галерею кадров из фильма, не забудьте также про рецензию Гоши Берлинского и коллекцию роликов.

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Превью фотогалереи целиком
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Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории: Утечки в реакторе
Главное открытие состоит в том, что это вообще не один фильм, а два, и первый является растянутым бесполезным прологом второго

Спектральный анализ: Делай, что умеешь
Интернет визжал бы целую неделю, если бы всё это сократилось до 10 минут, а в конце появилось лого видеоигры

Эш против Зловещих мертвецов: Адскими кругами
В середине «Эш» больше похож на «Константина», в которого ввели адскую дозу смешной чернухи, а всех героев поделили на классных идиотов и мёртвых идиотов. В этом смысле сериал по-прежнему крутой

Питомец: Акула и щенок
Окрашенная мрачной иронией история о том, как встретились агрессор и жертва, а точнее, два по-разному тронутых одиночества
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«Изгой-Один. Звёздные Войны», рецензия . «Пассажиры», отзыв . Сериал «Мир Дикого запада», рецензия . Сериал «Эш против Зловещих мертвецов», отзыв . «Моана», рецензия . «Питомец», отзыв . «Спектральный анализ», отзыв . «Новогодний корпоратив», отзыв . «28 панфиловцев», отзыв . Сериал «Холистическое детективное агентство», отзыв .
 


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