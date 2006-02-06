13 октября на мировые экраны выходит очередная экранизация романа Дэна Брауна «Инферно», рассказывающая о следующем деле Роберта Лэнгдона, которого снова сыграл Том Хэнкс. На этот раз герой просыпается с амнезией, а его враги пытаются распространить смертельный вирус, и всё это как-то связано с первой частью «Божественной комедии» Данте. Режиссёр: Рон Ховард. Предлагаем вашему вниманию галерею кадров из фильма, не забудьте также про рецензию Гоши Берлинского и коллекцию роликов.